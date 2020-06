Steffen Rüth

Für Judith Holofernes passten die alten Strukturen irgendwann nicht mehr, also hat sie sich neue gesucht. "Ich habe mich immer schon für Themen interessiert, die in Konflikt standen mit einer Mainstream-Popkarriere", so die 43-jährige Sängerin und Künstlerin. "Über die Jahre hat es unterschiedlich doll gequietscht. Ein Plattenvertrag beinhaltet immer auch Kompromisse", man müsse akzeptieren, "ein käufliches Produkt zu sein." Sie habe das Spiel lange mitgespielt, "doch es gab immer mehr Situationen, in denen ich merkte, ich mache es mir durch meinen Eigensinn und meinen Freiheitsdrang selbst immer schwerer."

Künstlerin Judith Holofernes

Im November 2019 steigt Holofernes, die mit ihrem Mann, dem Schlagzeuger und Produzenten Pola Roy sowie den zwei gemeinsamen Kindern in Berlin-Kreuzberg lebt, aus der klassischen Album-Tour-Album-Vermarktungs-Mühle aus. Nach vier Alben als Frontfrau und Aushängeschild der Indie-Pop-Band "Wir Sind Helden", zahlreichen klugen und gesellschaftskritischen Hits wie "Denkmal" oder "Müssen nur wollen", zwei Soloplatten sowie der Teilnahme an "Sing meinen Song" vor zwei Jahren ("Das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Generell bin ich immer sehr offen dafür, neue Sachen zu probieren!") räumt Holofernes – zumindest vorerst – die große Bühne. Sie verkündete ihren Rücktritt.

Aber nicht etwa von der Kunst als solcher, sondern nur vom "Karriereaspekt des Holofernes-Seins". Judith Holofernes hat sich für ihr vielfältiges Schaffen, für ihre Lust auch am Skurrilen, Sperrigen, das sich nur schwer bis gar nicht zu Geld machen lässt, vielmehr eine neue Behausung gesucht: Sie ist jetzt auf Patreon. Und kann, wie sie sagt, dort endlich, ganz ohne Druck und ohne Leute, die ihr reinreden wollen, tun und lassen, was sie will.

Patreon ist eine Social-Payment-Plattform und gerade immens im Kommen. Kunstschaffende und Kreative jeglicher Couleur – Musiker, Illustratorinnen, Maler, Podcasterinnen und so weiter – bieten ihre Werke auf Patreon an. Mehr als 150.000 sogenannte "Creators" treffen hier auf fünf Millionen Patrons – das sind die Menschen, die willig sind, monatlich feste Beträge in ihre Lieblingskünstlerinnen und -künstler zu investieren. Mitgründer und Chef von Patreon ist Jack Conte, ein Musiker aus San Francisco. Der, so geht die Erzählung, drehte einst ein Video, das ihn 10.000 Dollar kostete und auf YouTube schnell mehr als eine Million Mal angeschaut wurde. Doch als er seine Abrechnung bekam, so erzählte Conte jüngst dem Magazin "brandeins", erschrak er. "Mein Anteil an den Werbeeinnahmen betrug genau 166 Dollar." 2013 war das.

Daraufhin schuf Conte mit Patreon gewissermaßen eine Lösung für sein eigenes Problem, nämlich eine Plattform, auf der Künstler nicht – wie etwa auf Youtube oder Spotify – mehr schlecht als recht an den Werbeeinnahmen beteiligt werden. Sondern ihre stabilen und festen Einnahmen direkt und regelmäßig von ihren Anhängern bekommen – und abhängig vom gewählten Servicepaket fünf bis zwölf Prozent davon an Patreon zahlen.

Die Plattform kommt ohne Werbung aus und sieht sich als ein Mittelding zwischen Crowdfunding (bei dem oftmals recht viel Geld für ein bestimmtes Projekt, etwa eine Albumaufnahme, gesammelt wird) und Mäzenatentum. "Für die Kreativen sind die Einnahmen extrem gut kontrollierbar und kommen einem Grundeinkommen sehr nahe. Das kann durchaus auch monatliche Erträge im fünf- oder gar sechsstelligen Bereich bedeuten", sagt Ronny Krieger, 46. Krieger ist ein alter Haudegen im digitalen Musikgeschäft, hat schon diverse Start-Ups angeschoben und beraten, ist stellvertretender Vorsitzender des VUT (Verband unabhängiger Musikunternehmen) und absolviert in seiner Freizeit gern "Tough Mudder Races", das sind Extremhindernisläufe in der Natur. Ein Mann mithin, der keine Herausforderungen scheut.

Seit Februar leitet er Patreons Europa-Dependance in Berlin und sagt: "Wir brauchen in der Kreativszene unbedingt faire Verdienstsysteme. Stars wie Lady Gaga oder Drake kommen mit Spotify und YouTube super zurecht, aber 99,9 Prozent der Künstler verdienen dort nicht genug, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten." Jack Conte habe das künstlerfreundliche Patreon als Gegenentwurf zu den Branchenriesen kreiert. Das Grundziel der Firma, behauptet Ronny Krieger, sei nicht, möglichst viel Geld zu verdienen.

Sondern möglichst viel Geld an Kreative auszubezahlen. Insgesamt sei bislang schon mehr als eine Milliarde US-Dollar an die Creators geflossen. Krieger: "Wir spüren immer deutlicher, dass es sehr viele Menschen gibt, die gerne für Kreativität Geld ausgeben, so lange es bei denen ankommt, bei denen es ankommen soll."

Künstlerin Amanda Palmer

Als das Elend mit Corona anfängt, ist Krieger erst wenige Wochen im Amt. Konzerte sind nun seit Monaten verboten, und viele Musiker, für die das Livegeschäft entscheidend ist, stehen finanziell auf wackligen Beinen. Seit März erfreue sich Patreon eines massiven Zulaufs speziell von Musiker*innen, ihre Anzahl habe sich seither verdoppelt, so Krieger. Holofernes ist seit November dabei. Die mediale Resonanz auf ihren Schritt war anfangs gering und hat zuletzt stark zugenommen. "Durch Corona", sagt sie, "fällt vielen Leuten auf, wie prekär dieser Beruf ist und wie dringend nötig Konzepte im Netz sind, die Künstler auch ernähren." Sie wurde durch ihre Kollegin und Freundin Amanda Palmer auf Patreon aufmerksam. Palmer zählt zu den Pionierinnen alternativer Online-Bezahlmodelle, war sehr erfolgreich im Crowdfunding und ist mit 15.000 Abos eine der erfolgreichsten Creators. Nach einem Berlin-Konzert übernachtete Palmer auf Judiths Sofa und überzeugte sie von Patreon.

Holofernes gibt es also jetzt im Abo. Konkret: Wer fünf Euro im Monat zahlt, bekommt von ihr beispielsweise Kapitel eines im Entstehen begriffenen autobiografischen Buches, neue Songs oder die frischen Folgen ihres Podcasts "Salon Holofernes", auf dem Judith mit ausgewählten Menschen vornehmlich über das Kunstmachen spricht. Für zehn Euro kann man zudem an "allgemeinen Fragestunden" zu Holofernes’ faszinierenden Themen wie "Musikerberuf", "Meditation" und "Nichtstun" teilnehmen. Das "Vollmeisen-Abo" kostet 100 Euro im Monat. Dafür gibt es jährlich auch ein handgemachtes Kunstwerk von Judith selbst.

"Patreon ist genial", begeistert sie sich. "So wie ich als Künstlerin funktioniere, passt ein Abo-Modell perfekt. Ich will kreativ sein, mich aber nicht einengen lassen." Auf Patreon arbeitet Holofernes innerhalb einer Art Schutzzone. Ihre Kunden stehen ihr und ihrer Kunst naturgemäß wohlgesonnen gegenüber, sonst würden sie kaum Geld dafür ausgeben. Sie kann neue Projekte testen, auch mal Schnapsideen umsetzen, im besten Sinne Unsinn treiben.

Allerdings kann sie sich dieses Modell auch leisten. Mit "Wir Sind Helden" hat sie gut verdient, bis heute kommen Tantiemen rein. "Das hat mir ein freieres Künstlerleben sehr viel einfacher gemacht." Das Geld ihrer Abonnenten (wie viele sie bislang um sich geschart hat, verrät sie nicht) reiche nun aus, um ihr eine Assistentin sowie die "Arbeitswohnung" zu bezahlen, zum Lebensunterhalt trägt es noch nicht bei.

Ohnehin eignet sich Patreon, das sich, wie Ronny Krieger elegant formuliert "auf dem Weg zur Profitabilität" befinde, nicht für jeden. Es ist hilfreich, sich bereits einen Namen gemacht und über einen Pool an potenziell Interessierten zu verfügen. Für Newcomer taugt die Plattform nicht. Optimal ist sie hingegen für querköpfige Musikerinnen wie M.I.A., die auch als politische Aktivistin und Malerin sehr emsig ist, für die bekannte, aber für den Massenmarkt zu unangepasste englische Singer/Songwriterin Kate Nash oder eine seit Jahrzehnten in der Nische erfolgreiche Band wie die Einstürzenden Neubauten aus Berlin.

Hilfe für die Einstürzenden Neubauten

Die Männer um Blixa Bargeld, schon lange von der klassischen Musikindustrie unabhängig, haben sich für die Finanzierung ihres aktuellen Albums "Alles in Allem" ebenfalls auf Patreon eingefunden und hoffen nun, dass sie ihre Abonnenten aus aller Welt alsbald wie versprochen zur – ursprünglich für den April geplanten – großen Berlin-Rundfahrt nebst Abschlusskonzert einladen können.

Für Judith Holofernes fühlt sich das neue Kreativleben fast wieder so an wie ganz am Anfang, nämlich "sehr schön, jungfräulich und neu". Ihren Halbrücktritt habe sie jedenfalls nicht bereut. "Ich habe mir immer gewünscht, arbeiten zu können, ohne ständig irgendwie in der Öffentlichkeit sichtbar sein zu müssen. Vielleicht erreiche ich durch diesen Text drei, vielleicht auch zehn Menschen, die jetzt neugierig geworden sind. Die sind für mich aber viel wertvoller, als all die zufälligen Kontakte, die es früher gab."

Und wer – neben Holofernes – noch jemand wirklich sehr Extravaganten auf Patreon unterstützen möchte, dem sei jener Mensch empfohlen, der Unterwasserhäuschen für Hamster baut und in niedlichen Filmen zeigt, wie die Tierchen sich in diesem aquarienartigen Umfeld zurechtfinden – nämlich unerwartet gut.