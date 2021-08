Von Christian Satorius

Sonnenbrillen sind heute modisches Life-Style-Accessoire und praktischer UV-Schutz in einem, aber das war nicht immer so. Da, wo die Geschichte der Sonnenbrille beginnt – laut Londoner College für Optometrie vor "wahrscheinlich 4000 Jahren" in der Arktis – hatten die dort lebenden Inuit nämlich weniger ein Problem mit der Mode als vielmehr eines mit der schädlichen UV-Strahlung. Diese wird von Schnee und Eis besonders gut reflektiert und so droht eine gefährliche Schädigung des Auges, die sogenannte Schneeblindheit.

Obwohl die Bewohner der nördlichsten Region der Erde damals noch keine Gläser hatten, die vor UV-Strahlung schützen konnten, so ließen sie sich dennoch etwas einfallen – nämlich die Schneebrillen. Die bestanden im Prinzip aus nichts anderem als einem breiten Stück Walrosselfenbein, Karibuhorn, Tierknochen oder auch Holz, in das schmale Sehschlitze geschnitzt wurden. Durch diese Sehschlitze hindurch konnte nun nur noch ein relativ geringer Teil der schädlichen UV-Strahlung bis ins Auge vordringen. Problem gelöst könnte man sagen – und doch laufen wir heute nicht alle mit Holz- oder Knochenbrillen durch die Fußgängerzone ...

Kaiser Nero wird nachgesagt, er habe die Gladiatorenkämpfe in der Arena ganz dekadent durch grüne Smaragde verfolgt. Auch wenn manche Historiker heute ihre Zweifel anmelden, ob es sich hierbei wirklich schon um die Vorläufer der heutigen Sonnenbrillen gehandelt hat, so sind doch durchaus Sonnenbrillen überliefert, die an Stelle von Gläsern dünngeschliffene Quarze wie etwa Rauchquarze verwendeten. Im Mittelalter benutzten chinesische Richter derartige Brillen bei der Zeugenbefragung, um ihre eigenen Emotionen besser verbergen zu können.

Farbige Gläser kamen aber erst nach dem Mittelalter so richtig in Mode, interessanterweise allerdings nicht aus Sonnenschutzgründen. Vielmehr handelte es sich bei diesen sogenannten Erholungsbrillen um Hilfsmittel, mit denen die Ärzte versuchten, Augenleiden zu lindern und die Augen ganz allgemein zu schonen. Dabei kamen die unterschiedlichsten Farben zum Einsatz: blau, braun, gelb und bernsteinfarben etwa, vor allem aber von grünem Glas versprach man sich damals sehr viel.

Sonnengläser

















Samuel Pepys, heute viel gerühmter Chronist seiner Zeit, schrieb am 24. Dezember des Jahres 1666 in sein Tagebuch: "Heute Abend kaufte ich mir eine Brille mit grünen Gläsern, um zu schauen, ob sie meinen Augen helfen würde oder nicht." Und auch Goethe kannte derartige Brillen mit grünen Gläsern, obgleich er sich in seiner Farbenlehre von 1810 nicht sonderlich begeistert davon zeigte: "Ich sollte daher glauben, dass es nicht wohlgetan sei, zur Schonung der Augen sich grüner Gläser ... zu bedienen." So schön bunt die Welt hinter diesen Gläsern auch aussah – gegen UV-Strahlen schützten diese Brillen nicht wirklich.

Nachdem der deutsche Physiker Johann Wilhelm Ritter die ultraviolette Strahlung 1801 entdeckt hatte, dauerte es noch etwas, bis auch deren schädigende Wirkung bekannt wurde. 1908 gelang es dem Schweizer Augenmediziner Alfred Vogt dies nachzuweisen. Damit war die eigentliche Gefahr, die in den Sonnenstrahlen lag, zwar erkannt, aber noch nicht gebannt. Sonnenbrillen, die einen ernst zu nehmenden Schutz vor UV-Strahlen boten, kamen nämlich erst Anfang des 20. Jahrhunderts auf den Markt.

Bis dahin erfreuten sich die einfachen farbigen Brillen ohne ausreichenden UV-Schutz ungebrochen großer Beliebtheit, obwohl sie einen nicht zu unterschätzenden Nachteil hatten: Da sie die Lichtintensität reduzierten, weiteten sich die Pupillen umso mehr und boten somit der schädigenden UV-Strahlung eine noch größere Angriffsfläche. Doch die Brillen sahen eben tod-chic aus. Und das wurde bald immer wichtiger: Schließlich wurden Badeurlaube, ja, überhaupt der Tourismus, aber auch Sportveranstaltungen unter freiem Himmel wie Pferderennen oder Ballsportarten zunehmend beliebter.

Die Brillen schützten aber auch vor Wind und Wetter, was im Zeitalter der zunehmenden Mobilität dank neuer Erfindungen wie Eisenbahn, Dampfschiff, Flugzeug, Auto, Motorrad und Fahrrad größere Bedeutung erlangte. Auf den Bahnhöfen konnten sogenannte Eisenbahnbrillen erworben werden, die in den anfangs oft noch offenen Waggons nicht nur vor Fahrtwind, Staub und Insekten schützten, sondern auch vor dem allgegenwärtigen Ruß der Dampflokomotive. Auch den Autofahrern wehte zu Beginn der Automobilgeschichte noch der Wind um die Nase, den Motorrad- und Fahrradfahrern sowieso.

Besonders ärgerlich war das blendende und Kopfschmerzen verursachende Sonnenlicht aber wohl für die Flugzeugpiloten, die anfangs ebenfalls noch in offenen Flugzeugen saßen. Auf ihre Initiative hin entwickelte das US-amerikanische Unternehmen Bausch & Lomb eine Sonnenbrille speziell für Piloten, die bemerkenswerterweise auch wirklich vor UV-Strahlung schützte. Diese Brille mit dem Namen Aviator wurde praktisch zum Synonym für die Pilotenbrille schlechthin. Ab 1937 vermarktete Bausch & Lomb sie mit einer eigenen Tochterfirma namens Ray-Ban (deutsch "Strahlenschutz"). Beim UV-Schutz griffen die Entwickler auf eine sogenannte Polarisationsfolie zurück, ein Patent Edwin H. Lands und seiner Firma Polaroid aus dem Jahr 1933.

Mit den amerikanischen Piloten und Soldaten kamen diese Brillen nach dem Zweiten Weltkrieg auch nach Europa, wo sie bald zum Inbegriff des American Way of Life wurden. Jüngere erinnern sich vielleicht eher an den Spielfilm "Top Gun" aus dem Jahr 1986, in dem Hauptdarsteller Tom Cruise diese Pilotenbrille trug. Bausch & Lomb gelang es, Anfang der 1950er Jahre mit dem Modell Wayfarer noch einen weiteren Klassiker zu entwerfen. Audrey Hepburn machte die Brille im Film "Frühstück bei Tiffany" (1961) weltbekannt. Ihren coolsten Auftritt hatte die Wayfarer aber wohl in dem Film Blues Brothers (1980). Hier fällt auch der heute von Cineasten noch gern zitierte Satz: "Es sind 106 Meilen bis Chicago, wir haben genug Benzin im Tank, ein halbes Päckchen Zigaretten, es ist dunkel und wir tragen Sonnenbrillen!"

Neben diesen beiden Klassikern erfreute sich in den 1950er Jahren vor allem die Damenwelt an Brillen, deren Gläser an die Form von Schmetterlingsflügel erinnerten. Wohl kaum ein anderes Accessoire stand mehr für das Lebensgefühl der 1950er Jahre als diese Brillen. In den 1960er und 1970er Jahren änderte sich so einiges in der Gesellschaft und in der Mode. Die Popkultur und die Hippies liebten Brillen mit bunten runden Gläsern, die bald so groß wie Teetassen wurden, und hinter denen sich die Spuren des letzten Rausches perfekt verbergen ließen. Diese Brillen sind heute noch als Teacup-Brillen oder auch nach ihrem wohl berühmtesten Träger als John-Lennon-Brillen bekannt. Zu dieser Zeit wurde auch Kunststoff, sowohl beim Rahmen als auch bei den Gläsern, immer beliebter, und die ersten Brillen tauchten auf, die ihre Tönung selbstständig der Lichtintensität anpassten.

In den 1980er und den 1990er Jahren setzten Supermodels wie Kate Moss, Claudia Schiffer, Naomi Campbell und Linda Evangelista mit dunklen Gläsern und eleganten Modellen neue Modeakzente. 1994 begeisterte der Film "Léon, der Profi", 1999 "Matrix" die Sonnenbrillenfans. In den 2000er Jahren waren dann rahmenlose Modelle, wie sie etwa von Paris Hilton getragen wurden, en vogue. Aber auch der Sonnenschutz der Brillen wurde wieder wichtiger, und so flossen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse in das Brillendesign ein.

Heute sind die Modelle fast alle wieder gefragt, denn die aktuellen Sonnenbrillentrends des Jahres 2021 setzen auf Retro und Grunge, aber auch auf knallige Neon-Farben. Ob nun die Sonne scheint oder nicht, ist mittlerweile ohnehin egal, denn längst sind Sonnenbrille und Image eng miteinander verwoben: Audrey Hepburn, John Lennon, Karl Lagerfeld, Udo Lindenberg, Elton John und Co. sei dank – und natürlich den Blues Brothers.