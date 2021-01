Von Thomas Veigel

Chilis sind noch nicht in aller Munde, aber der kleine rote Scharfmacher ist auch in Deutschland im Kommen. Nicht nur, weil Chilis gesund sind, wie eine kürzlich veröffentlichte Meta-Studie des amerikanischen Kardiologen-Verbandes dokumentiert. Sie machen auch glücklich, denn die Schärfe löst die Ausschüttung von Endorphinen aus. "Pepper High" nennt man das. Vielleicht liegt die zunehmende Beliebtheit von Chilis auch daran, dass es bei uns immer wärmer wird, denn in Südamerika, in Asien und in Afrika wird schon immer schärfer gegessen als in unseren Breiten.

Jedenfalls sprießen in den Gärten und auf den Balkonen – und im Winter auf der Fensterbank – zahlreiche Sorten der Gattung Capsicum, wie der botanische Name aller Paprika-Pflanzen lautet.

Dazu gehören sowohl die großen Gemüsepaprika, aus denen die Schärfe weggezüchtet wurde, als auch die zahlreichen mehr oder weniger scharfen Vertreter dieser Pflanze aus der Familie der Nachtschattengewächse. Die am weitesten verbreite Art ist Capsicum annuum, dazu gehören die meisten der hierzulande erhältlichen und wachsenden Sorten von Paprika, Peperoni und Chilis.

Nach Europa kamen Chilis mit den Spaniern im frühen 16. Jahrhundert aus Südamerika. Sie hielten die Pflanze irrtümlich für Pfeffer. Diese Verwechslung hat sich bis heute im Namen "Cayenne-Pfeffer" erhalten. Cayenne sind ziemlich scharfe Chilis, deren Anbau auch in Deutschland gut funktioniert und deshalb weit verbreitet ist.

Scharf sind die Chilis vor allem innen. In den weißen Scheidewänden erzeugen Drüsen das Capsaicin. In den Samenkörnern ist keine Schärfe, sie bekommen diese aber von der Plazenta und den Scheidewänden ab, an denen sie sitzen.

Je kleiner die Chili, desto schärfer ist der Geschmack.

Gemessen wird die Schärfe von Paprikapflanzen mittels der Skoville-Skala, die der amerikanische Pharmakologe Wilbur L. Scoville im Jahr 1912 entwickelt hat. Auf der Skala wird angegeben, wie viel Capsaicin – so heißt der Scharfstoff in allen Paprikasorten – die getrockneten Schoten enthalten.

Die Skala reicht von 10 (edelsüßes Paprikapulver) bis zu 16 Millionen für reines Capsaicin. Peperoni erreichen 100 bis 500, Jalapenos 2500 bis 8000, Cayenne-Chilis 30.000 bis 50.000. Als schärfste Chili der Welt mit Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde gilt die Carolina Reaper mit einem Skoville-Schärfegrad von 2,2 Millionen. Die Zahlen bedeuten, wie viel Wasser nötig ist, um keine Schärfe mehr zu schmecken. Für reines Capsaicin heißt das: Ein Milliliter reines Capsaicin muss in 16 Millionen Milliliter (16.000 Liter) Wasser verdünnt werden, bei Cayenne-Chilis sind es immerhin 30 bis 50 Liter.

Man muss sich langsam herantasten an die Schärfe von Chilis. Sonst tut es weh. Wer einmal in eine richtig scharfe rote Schote gebissen hat, weiß das. Es brennt im Mund wie Feuer, Schweißausbrüche folgen. Aber es ist wie fast immer: Auf die Dosis kommt es an. Dann kann Schärfe auch sehr angenehme Empfindungen auslösen. Im Unterschied zu süß, sauer, bitter oder salzig schmecken wir Schärfe nicht. Physiologisch gesehen ist Schärfe – wie Hitze – ein Schmerzempfinden. Die Rezeptoren sitzen in der Mundschleimhaut. Sie machen keinen Unterschied zwischen heiß und scharf, nicht von ungefähr bedeutet "hot" im Englischen beides. Gelangt Capsaicin an die Rezeptoren, meldet der Trigeminusnerv diesen Kontakt ans Gehirn. Folge ist nicht nur die Wahrnehmung von Hitze und Schärfe, es wird auch die Durchblutung der Haut angeregt. Capsaicin ist deshalb auch Bestandteil von Wärmepflastern und -salben.

Scharf essen kann bei Ungeübten allerdings auch Schleimhautreizungen, Übelkeit, Bauchschmerzen oder Blutdruckabfall verursachen oder Probleme wie Sodbrennen verstärken. Man kann scharf essen allerdings lernen. Wer immer wieder scharf isst, macht seine Schmerzrezeptoren von Chili zu Chili unempfindlicher und ein Gewöhnungseffekt tritt ein, die Schärfetoleranz nimmt zu. Zur Neutralisierung einer Überdosis greift man am besten zu einem Stück Käse, denn Capsaicin ist fettlöslich. Wasser löscht das Feuer nicht, sondern kann eher das Gegenteil bewirken, indem es die Schärfe im Mund verbreitet.

Zarter Schmelz mit Chili.

Aber ist es überhaupt sinnvoll, scharf gewürzte Speisen zu sich zu nehmen? Ja, sagt die Medizin. Und die Erfahrung. In warmen Ländern wird schon immer schärfer (und heißer) gegessen als in nördlichen Breiten. Das führt dazu, dass der Mensch stärker schwitzt, was wiederum die Temperatur auf der Haut sinken lässt. Das ist Physik, man nennt es Verdunstungskälte.

Vor wenigen Wochen wurden in den USA von der American Heart Association vorläufige Ergebnisse einer großen Meta-Studie vorgestellt. Danach verringert der Wirkstoff Capsaicin möglicherweise deutlich das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder an Krebs zu sterben. 4729 Studien aus fünf weltweit führenden Gesundheitsdatenbanken wurden gescannt, vier große Studien, die Daten von 570.000 Personen zum Verzehr von Chilis enthielten, wurden ausgewählt und analysiert. Verglichen wurden die Ergebnisse von Menschen, die Chilis konsumierten, mit denen, die sie selten oder nie aßen.

Dabei kam heraus, dass bei Chili-Essern die allgemeine Sterberate um 25 Prozent niedriger lag als bei Chili-Verweigerern. Bei Krebs verringerte sich die Sterberate um 23 Prozent, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen um 26 Prozent.

Für Schlaganfälle oder andere zerebrovaskuläre Krankheiten konnte keine Signifikanz festgestellt werden. Wie die Autoren schreiben, konnten sie lediglich einen statistischen Zusammenhang feststellen, was die Ursache für die positiven Effekte ist, ist unklar. Andere Untersuchungen hatten bereits früher positive Wirkungen von Chilis auf den Körper festgestellt. Der Kreislauf und der Stoffwechsel werden angeregt, Blutgefäße werden erweitert, was blutdrucksenkend wirkt. Capsaicin wirkt außerdem entzündungshemmend und soll sogar den Cholesterinspiegel senken. Auch Menschen mit entzündlichen Reizdarmsyndromen sollen vom Chili-Konsum profitieren: Gelobt sei, was scharf macht!