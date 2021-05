Von Klaus Welzel

Über Robert Allen Zimmerman gibt es die tollsten Geschichten. Die meisten davon hat er selbst erfunden. Richtig ist, dass er als Sohn von Abraham "Abe" Zimmerman und Beatrice "Beatty" Stone am 24. Mai 1941 in der Industrie- und Hafenstadt Duluth (Minnesota) im Mittleren Westen der Vereinigten Staaten geboren wird. Also am Pfingstmontag vor 80 Jahren. Falsch ist, dass er mehrmals von zu Hause ausbüxt, falsch auch, dass er ein Waisenkind ist, bei Plattenaufnahmen von Elvis Presley mit im Studio dabei war oder dass er als Jugendlicher mit Schaustellern durch den Süden der USA zog.

Nein, der Junge mit türkischen und ukrainischen Wurzeln, dessen jüdische Vorfahren einst aus Odessa in die Staaten emigrierten, zieht in jungen Jahren kaum um. Rum zieht er erst recht nicht. Das kommt erst später. Erst mal geht es nach Hibbing, Minnesota, dann nach New York, wo der Erfolg wartet.

Wobei, so richtig warten wird der Erfolg eigentlich nicht. Denn als Dylan, der zu Hause in Rockcombos musizierte, seine erste Langspielplatte einspielt, wird diese ein Flop. 5000 Verkäufe. Sein Entdecker, John Hammond, der auf den jungen Sänger durch eine Notiz in der New York Times aufmerksam wird, muss mit Engelszungen auf die Chefs von Columbia Records einreden, damit der Plattenvertrag verlängert wird. Wir schreiben 1962.

Es ist Suze Rotolo, eine politische Aktivistin, Dylans erste große Liebe, die aus dem neugierigen Jungen vom Land einen politisch interessierten Songwriter macht. Sie bringt ihm Brecht und Rimbaud nahe. Ihr hat er einen seiner schönsten Songs gewidmet: "Don’t Think Twice, It’s All Right". Jetzt haben wir schon 1963, Dylan veröffentlicht "The Freewheelin’ Bob Dylan", sein zweites und zugleich sein letztes Album mit Produzent John Hammond. Der Erfolg ist da und er richtet sich ein, er wird den damals 22-Jährigen die nächsten sechs Jahrzehnte nicht mehr verlassen – trotz einiger Tiefschläge.

Dylan wird später behaupten, er sei gar keine Protest-Ikone. Er sei nur ein Künstler. Aber 1962 schreibt er so politische Lieder, dass die Vereinnahmung durch die politisch denkende junge Generation zwangsläufig wird. Im Song "The Death Of Emmett Till" singt er über einen schwarzen Jungen, der im Jahr 1955 bei seinem Onkel in den Südstaaten zu Besuch ist. Pfeifend verlässt der Youngster ein Geschäft und ruft der Ladenbesitzerin "Bye, Babe" zu. Er wird ermordet. Bei der Trauerfeier in Chicago nehmen 50.000 Menschen vom geschändeten Leichnam Abschied. Dylan gibt der Trauer um das Opfer dieses blindwütigen Rassismus Wort und Klang.

1963 wird zum Schlüsseljahr für den talentierten Barden, der sich fortan als Dichter sieht (deshalb ist der spätere Nobelpreis auch nur folgerichtig). Er lernt Joan Baez kennen, die ihn zu sich auf die Bühne holt. Beide sind für ein paar Monate ein Paar. Sie, die Berühmte, gibt ihm alles. Die Beziehung zerbricht und der kühle Womanizer, selbstbewusst bis in die Haarspitzen, kommentiert: "Sie kümmerte sich um mich, sie brachte mich weiter, aber ich glaube nicht, dass ich ihr irgendetwas schuldig bin. Sie tut mir leid, weil sie niemanden hat, an den sie sich wenden und der ihr sagen kann, wo’s langgeht".

Und doch erreichen beide zusammen in der kurzen Zeit die höchsten Höhen. Treten beim Civil Rights March im August 63 in Washington auf, wo Martin Luther King seine berühmte Rede "I Have A Dream" hält. Und natürlich ist Dylan durch und durch politisch. Seiner eigenen (wohl eher geflunkerten) Erzählung nach, kommt er 1961 nach New York, um sein Idol, den Folksänger Woody Guthrie, im Krankenhaus und am Sterbebett zu besuchen. Längere Zeit kopiert er ihn, bis ihm ein Freund den Rat gibt: "Folk ist tot. Schreib endlich deine eigenen Songs".

Dylan gelingt in diesem turbulenten Jahr 1963 der Durchbruch. Nach "The Times, They Are A-Changin’", Album Nummer drei, produziert von John Wilson, gibt es kein Halten mehr. Europa-Tournee, Gigs auf den großen Festivals. Charterfolge. Ab dem Sommer 1965 tritt er mit der E-Gitarre auf. Die Fans buhen, der Künstler ruft "Let’s play it fucking loud". Ein Rockstar wird geboren. Im selben Jahr veröffentlicht er – Album Nummer sechs – die Hymne "Like A Rolling Stone" – wieder einmal geht es um das Ende von Beziehungen. Dabei stehen die Zeichen auf Neuanfang. Dylan heiratet das Model Sara Lowndes, mit der er vier Kinder haben wird und der er nach zwölf Jahren Ehe nicht nur ein Vermögen samt Alimenten hinterlässt, sondern auch einen großartigen (Trennungs-)Song, der ihren Namen trägt.

Mit Sara eröffnet der Büchernarr eine weitere wichtige Phase seines Lebens. Er zieht nach Woodstock aufs Land. Jenes Woodstock, das ein paar Jahre später Namensgeber für das größte Love and Peace-Festival aller Zeiten sein wird. Eigentlich sollte das Festival überhaupt nur dort stattfinden, weil es sich um Dylans Wohnsitz handelt. Doch der klagt dagegen und weigert sich, aufzutreten, sodass die Veranstalter ins benachbarte Bethel ausweichen müssen. Und während seine (nicht von ihm) schwangere Ex, Joan Baez, "We Shall Overcome" in Woodstock anstimmt, hat sich der Dylan-Clan nach New York verzogen. Stinksauer über den Riesenrummel, der, ob der Starbesetzung von Santana bis Janis Joplin, 40.000 Fans anzieht.

Doch zwischen der Flucht aufs Land und dem Festival aller Festivals erleidet der Künstler einen schweren Motorradunfall, der ihn für längere Zeit schachmatt setzt. In dieser Zeit – 1966 bis 1969 – schenkt er anderen seine Songs. Seine Begleitband, The Band, machte "I Shall Be Released" bekannt, Manfred Mann befördert "Mighty Quinn" in die Charts, die "Byrds" starten mit "Mr. Tambourine Man" durch und Julie Driscoll schmettert "This Wheel Is On Fire" so überzeugend, dass ganze Fangenerationen denken, es sei ihr Song, nicht der des Knödlers aus Duluth, Minnesota.

Womit wir beim wirklich wunden Punkt dieses Mannes wären, der sich darüber ärgert, dass alle Welt immer etwas an seiner Stimme auszusetzen hat. Sie ist, wie sie ist, sagt Dylan bei einer Preisverleihung vor wenigen Jahren in den USA. Jedenfalls ist sie vielseitig. Wer sein "Lay, Lady Lay" gehört hat, kann eigentlich kaum glauben, dass dies dasselbe Organ ist, das auf der "Never Ending Tour" (seit 1988) jährlich auf 100 Konzerten krächzt – teilweise so schrill, dass sich, wie im Herbst 2011 in der Mannheimer SAP-Arena, nach wenigen Minuten die ersten Reihen lichten. Ein herrlicher Krach, den man aushalten muss. Und auch wenn Dylans Alterswerk "Rough and Rowdy Ways" aus dem letzten Jahr wirklich großartig klingt: Die Texte spricht er eher – das aber sonor.

Dafür sind die Texte tiefgründig. Kompositionen von der Qualität eines Shakespeare (den er auch immer wieder zitiert) oder Ovid, wie der Literaturwissenschaftler Heinrich Detering in seinem klugen Buch "Bob Dylans Mysterienspiele" überzeugend darlegt. Als er 2016 den Nobelpreis erhält, ist das natürlich eine Sensation – und nicht Wenige fragen: Wieso nicht Leonard Cohen? Nun, die Antwort geben dann in 50 Jahren vielleicht die Protokolle der Nobelpreis-Jury. Fakt ist, dass Dylan es versteht, komplexe Zusammenhänge in vollendeter lyrischer Form zu erzählen.

Auch seine christlichen Texte (in den 70ern konvertierte er zur Sekte der Wiedertäufer) zeugen von Kunstfertigkeit. Dass er mit seiner Abtrünnigkeit vom Judentum seinen größten musikalischen Erfolg feiert (für "You Gotta Serve Somebody" gibt es den ersten Grammy), ist natürlich eine dieser Anekdoten, die das Leben mit viel Ironie schreibt. Cohen ist es übrigens, der Dylan noch ganz andere Weihen zukommen lässt: "Dylan ist wie Picasso. Ich bin eher Matisse. Ich liebe Matisse, aber ich bin voller Ehrfurcht für Picasso."

Was noch fehlt: Dass Dylan mittlerweile Fans aus dem Saal verweisen lässt, wenn sie Handyfotos machen, dass er in den 70ern während seiner schrillen "Rolling Thunder Revue" auf der Bühne Gaukler auftreten lässt, aber darauf besteht, dass in seinen Tour-Hotels seine Etage im Stil Ludwigs XVI. eingerichtet wird. Dass er in den 80ern seine Background-Sängerin heiratet, dies aber erst nach der Scheidung Jahre später verrät. Dass er seine Songrechte für 300 Millionen Dollar verkauft, dass er sich immer wieder für Benachteiligte und Unterdrückte einsetzt. Und dass er nach einem tollen Grundsatz lebt: "Ich bin gegen alles, was die menschliche Intelligenz bedroht." Glückwunsch, Bob!