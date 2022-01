Von Mariam Schaghaghi

Die Zeit ist reif für einen Agententhriller mit ausschließlich weiblichen Protagonistinnen, befand Hollywoodstar Jessica Chastain. Und nicht nur das: Die kluge Feministin ersann außerdem ein neues Finanzmodell, das den Stars nicht nur Profit garantierte, sondern auch völlige künstlerische Kontrolle. Nun ist der Agentinnenthriller "The 355" in unsere Kinos gekommen und glänzt vorab mit einem internationalen Ensemble, das sich sehen lassen kann: Neben Initiatorin Jessica Chastain spielen Penélope Cruz, Diane Kruger, Fan Bingbing und Lupita Nyong’o die Hauptrollen.

Jessica, was hat es mit dem Filmtitel "355" auf sich? Was besagt diese Zahl?

Der Titel bezieht sich auf eine historische Tatsache. "355" war der Codename einer weiblichen Agentin in Washington während des Revolutionskrieges, deren echter Name bis heute unbekannt ist. In Spionagekreisen bezeichnet die Zahl 355 Frauen, die im Hintergrund wirken und den Lauf der Geschichte positiv verändern – daher wurde "355" auch ein Kürzel für Ehre. Das erzählte mir eine echte Agentin just zu der Zeit, als ich diesen Film vorbereitete. Bingo – das war mein Filmtitel. Ich möchte damit eine echte Heldin ehren.

Wie kamen Sie ursprünglich auf die Idee, dieses Projekt so völlig neu zu finanzieren und zu produzieren? "The 355" birgt nicht nur ein Novum, sondern ist eine revolutionäre Idee.

Es begann mit meiner Tätigkeit als Jurymitglied beim Filmfest in Cannes. Ich war etwas traurig, dass die Regisseurinnen unterrepräsentiert waren. Ich war auch enttäuscht, so viele Poster mit einem Haufen männlicher Hauptdarsteller zu sehen – Cannes ist ja ein unglaublicher Markt für neue Filmprojekte. Ich habe mit meiner Agentin über dieses auffällige Ungleichgewicht gesprochen und wir kamen zu dem Schluss, dass wir etwas dagegen tun müssen. Beim Dreh zu "Zero Dark Thirty" habe ich sehr viel über Frauen in der internationalen Spionage gelernt. Mit diesem Wissen ist eine Idee entstanden, die ich den Kolleginnen vorgestellt habe.

Als Sie Penélope Cruz, Lupita Nyong’o, Fan Bingbing und Diane Kruger anriefen, wie pitchten Sie ihnen Ihre Idee?

Ich habe jede einzelne gefragt: "Wie wäre es, wenn wir einen Blockbuster-Film machen, der Frauen auf der ganzen Welt für ihren Intellekt und ihre Talente feiert und wertschätzt?" Und meine zweite Frage war dann: "Was, wenn wir diesen Film selbst produzieren? Wenn wir das Geld investieren, damit wir die Chefinnen sein können, die entscheiden, wie dieser Film aussehen wird?" Für mich war vor allem die zweite Frage entscheidend, denn sie war ein politischer Akt, um die Strukturen der alteingesessenen Filmwirtschaft aufzubrechen.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Jessica Michelle Chastain Geboren am 24. März 1977 in Sacramento, Kalifornien. Kindheit: Chastain wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Ihr Vater war der Rockmusiker Michael Monasterio, zu dem sie [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Jessica Michelle Chastain Geboren am 24. März 1977 in Sacramento, Kalifornien. Kindheit: Chastain wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Ihr Vater war der Rockmusiker Michael Monasterio, zu dem sie eigenen Angaben zufolge ein "distanziertes Verhältnis" hatte. Ihre jüngere Schwester nahm sich nach jahrelangem Drogenmissbrauch das Leben. Nach der Trennung ihrer Eltern wurde Jessica Chastain von ihrem Stiefvater großgezogen. Ausbildung: Chastain hatte Schwierigkeiten in der Schule und schloss die High School nicht ab. Ab 1998 Schauspielschule (Juilliard School) in New York. Karriere: Erste Rollen in verschiedenen TV-Serien: "Emergency Room", "The Evidence", "Law & Order". Größere Rollen in "Zero Dark Thirty" (2012), "Interstellar" (2014), "Der Marsianer" (2015), "Crimson Peak" (2015), "Die Erfindung der Wahrheit" (2016), "Szenen einer Ehe" (2021). Auszeichnungen: Sechs Golden-Globe-Nominierungen und eine Golden-Globe-Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin in "Zero Dark Thirty"; zwei Oscar-Nominierungen ("The Help" und "Zero Dark Thirty"). Feminismus: Jessica Chastain bezeichnet sich offiziell als "Feministin". Ausschlaggebend dafür war ihren eigenen Angaben zufolge die Rede, die Schauspielkollegin Emma Watson 2014 vor der UN zum Thema "Gleichberechtigung" hielt. Mit ihrer Einstellung fühlt sich Chastain besonders zu starken Frauenrollen hingezogen. Privat: Seit 2017 verheiratet mit Gian Luca Passi de Preposulo. Das Paar hat zwei kleine Kinder. teu

[-] Weniger anzeigen

Das ist ein gewagtes Experiment, ein Hollywoodsystemsprenger …

Dass wir am ersten Drehtag alle da waren und wirklich diesen Film finanziert bekamen, war ein kleiner Schock ... Es war surreal, zum ersten Mal wirklich die Kontrolle zu haben. Aber auf dem langen Weg zu diesem ersten Drehtag hatte ich so viel Unterstützung und Zustimmung bekommen, dass das Unmögliche tatsächlich möglich wurde. Die Zeit war einfach gekommen.

Wie wichtig war es Ihnen als Produzentin, auf Gleichberechtigung und Diversität bei der Besetzung der Rollen zu achten?

Das war mir unglaublich wichtig. Der ganze Film soll den Kampf gegen Nationalismus, Grenzen und die Ideologie von verfeindeten Ländern erwirken. Unsere fünf Filmfiguren in dem Film erfahren, dass sie die immensen Probleme, vor denen sie stehen, nur bewältigen können, wenn sie zusammenarbeiten. Damit ist der Film auch eine passende Metapher für die Pandemie, die wir nur überwinden können, wenn wir weltweit zusammenarbeiten. Wenn man das im Blick hat, ist es selbstverständlich, dass ich auch beim Casting die größtmögliche Diversität realisieren wollte, ich wollte Frauen und Männern aus allen Teilen der Welt gerecht werden. Ich habe zum Beispiel auch einen tauben Schauspieler im Film, Emilio, der fantastisch spielt. Bei allen Filmen, in denen ich mitwirkte, versuche ich möglichst unterschiedliche Kollegen zu engagieren.

Finden Sie, dass Frauen besser zusammenarbeiten können als Männer?

Gerade befinde ich mich an einem interessanten Punkt in meinem Leben. Ich versuche die Dinge nicht mehr durch den Filter der verschiedenen Geschlechter zu sehen. Ich fordere mich selbst dazu heraus, einen Menschen als Menschen zu sehen – nicht als Mann oder Frau. Den Leuten so zu begegnen ist wirklich spannend, weil dann Stereotype wie "Männer sind so, Frauen sind so" zusammenbrechen. So finden wir heraus, was uns einzigartig macht, unabhängig davon, wie die Welt einen sieht, statt die Individualität der Menschen durch Schubladendenken auszulöschen. Ich würde so antworten wollen: Wie gut Menschen zusammenarbeiten, hängt davon ab, wie sie erzogen wurden, und nicht davon, welches Geschlecht sie haben.

Die Rollen als Agentinnen waren vor allem in den Action-Sequenzen eine große körperliche Herausforderung. Wie haben Sie sich darauf vorbereitet, und gab es Verletzungen?

Erst mal muss ich sagen, dass wir unsere Stunts so gut es ging selbst erledigt haben. Natürlich hatten wir Stuntdoubles, wenn es körperlich gar nicht anders ging. Aber ansonsten haben wir uns da durch ein paar richtig harte Szenen gekämpft, auf die wir uns unglaublich intensiv vorbereitet haben. Trotzdem habe ich mich einmal verletzt. Das war nicht bei meinem großen Kampf mit Diane, der sieht auf der Leinwand ja am brutalsten aus. Es war eher eine Kleinigkeit. In einer Szene werde ich zu Boden geschlagen und soll richtig hart auf dem Marmorboden aufschlagen. Nun, sagen wir so: Ich habe die Distanz zwischen meinem Kopf und dem Boden falsch eingeschätzt und bin viel zu hart aufgekommen. Ich habe es noch knacken hören und dachte mir: "Oh, das war’s." Alle am Set sind erstarrt. Ich hatte dann einen ziemlichen Bluterguss, aber wir mussten die Dreharbeiten nicht abbrechen.

Spione müssen sich tarnen und Rollen spielen, um ihre Missionen zu erfüllen. Auch Schauspieler verschwinden hinter einer Rolle. Ist Ihnen diese Gemeinsamkeit auch aufgefallen?

Spione sollte man wirklich nicht mit Schauspielern vergleichen. Eine lebensgefährliche Mission auszuführen ist etwas ganz anderes, als vor einer Kamera zu stehen und ein paar Sätze aufzusagen. Wenn ich etwas falsch mache, dann interessiert das niemanden. Bei meiner Recherche habe ich ja echte Agenten kennenlernen dürfen. Was die machen, ist absolut unglaublich! Jeder noch so kleine Fehler kann tödlich enden. Aber manchmal erlaube ich mir den Spaß und sehe meine Arbeit doch als kleine Mission, die ich erfüllen muss. Ich suche nach Spuren im Drehbuch, die mir beim Zugang zu meiner Figur helfen. Ich bin wohl eine Spionin der Psyche und versuche zu entdecken, welche Nuancen eine Rolle lebendig werden lassen.

Lassen Sie als Schauspielerin zu, dass etwas von einer besonders intensiven Rolle auf Sie selbst übergeht, dass der Schatten einer Figur Ihnen doch mit nach Hause folgt?

Ja, das kann wirklich manchmal eine vertrackte Situation sein. Denn je mehr man sich auf eine Rolle einlässt, desto schwieriger ist es, sie nach Drehschluss wieder gänzlich hinter sich zu lassen. Ich habe einige dieser Gefühle definitiv mit nach Hause genommen. Aber ich habe einfach das Glück, einen wahnsinnig lieben Ehemann zu haben, der mich in dieser emotionalen Zeit voll und ganz unterstützt.

Ist Ihr Ehemann Ihr Regulativ und sorgt er auch wieder für angemessenen Ausgleich?

Mein Mann Gian Luca ist Italiener. Seitdem verbindet mich auch sehr viel mit Italien, besonders mit dem Veneto. Mit dieser Region bin ich genauso verheiratet ... und es ist herrlich. Im Sommer sind wir zwei ganze Monate nur durchs Land gereist, und ich habe so ziemlich jede Pasta-Sorte durchprobiert, die dieses Land hervorgebracht hat. (lacht) Es war eine köstliche Erfahrung! Meine Heimat ist New York, aber in Italien fühle ich mich zu Hause.

Wie würden Sie Liebe definieren? Ist es Arbeit, Schicksal, Glück?

Ich glaube, es gibt verschiedene Arten von Liebe. Es gibt selbstsüchtige Liebe mit Besitzanspruch. Dann wiederum gibt es auch selbstlose Liebe. Ich glaube, dass man in einer guten Ehe mit den Jahren eine selbstlose Liebe entwickelt. Das mag vielleicht idealisiert und weltfremd klingen, aber Liebe ist für mich erst dann bewegend, wenn man Liebe schenkt, ganz ohne die Erwartung einer Gegenleistung. Meiner Meinung nach sollte Liebe keine Erwartungen oder Verpflichtungen mit sich bringen. Liebe ist einfach nur der Wunsch, in der Gegenwart einer andere Person zu sein.

Wie kommt es, dass Sie heute noch an diese altmodische, aus der Zeit gefallene Institution Ehe glauben? Mögen wir es einfach, uns immer noch dieser Illusion hinzugeben?

Ich glaube, dass die Definition, was eine Ehe ausmacht, sich mit der Zeit ändert. Ob die Märchen-Idee von "Sie lebten glücklich bis ans Ende" noch weiter Bestand hat, das vermag ich nicht zu beurteilen.

Unterscheiden sich amerikanische Ehen von europäischen?

Keine Ahnung, ich habe ja nur einmal geheiratet. Ich bin froh und dankbar, dass mein Mann jeden meiner Erfolge feiert, so wie ich seine feiere. Es ist wunderbar, wenn dein Ehepartner dich unterstützt und ermutigt, so viel positiven Einfluss wie möglich auf die Welt zu haben. Und sich auch die Leistung und das Mindset hoch bezahlen zu lassen. So eine Ehe wünsche ich jedem.

Bekocht er als Italiener Sie auch noch gut?

Das Kochen übernehme ich. Ich habe früher mal Kurse an einer total renommierten Kochschule in New York belegt. Meine Spezialität sind pochierte Birnen in Weinsauce mit hausgemachter Eiscreme. Ich mache aber auch großartige Risottos mit Pilzen. Ich liebe Pilze!

Geht Liebe wirklich durch den Magen?

Nein, Liebe entsteht durch Großzügigkeit. Wenn man großzügig ist, dann nährt man die andere Person entweder durch gutes Essen, durch inspirierende Gespräche oder emotionalen Halt. Aber die Großzügigkeit ist die magische Zutat, nicht irgendwelche extravaganten Gewürze.

Sie gelten als Feministin, die immer starke Meinungen vertritt, unüberhörbar ist und unkonventionelle Ideen realisiert. Was oder wer hat Sie am meisten geprägt?

Ich bin unter Frauen aufgewachsen, meine Mutter war alleinerziehend und wir hatten nur wenig Geld. Außerdem war mir Gerechtigkeit immer schon wichtig, ich werde mich immer leidenschaftlich für Gerechtigkeit einsetzen! Ich war die erste in meiner Familie, die je aufs College gegangen ist und weiß, wie schwer es ist, einer niedrigen Einkommensschicht zu entkommen und sich dennoch ein besseres Leben aufzubauen. Ich hatte großes Glück, durch meinen Beruf so privilegiert zu sein. Es wäre für mich absolut unverantwortlich, wenn ich meine Berühmtheit nicht als Plattform nutzen würde, mich für die einzusetzen, die nicht so viel Glück hatten.