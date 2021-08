Von Steffen Rüth

Als Songwriterin zählt Diane Warren, Jahrgang 1956, zu den Erfolgreichsten und Beständigsten ihres Metiers. Hunderte von Hits wie "I Don’t Wanna Miss A Thing" (Aerosmith), "Un-Break My Heart" (Toni Braxton), "Because You Loved Me" (Celine Dion) oder "If I Could Turn Back Time" (Cher) stammen von ihr. Jetzt hat Warren 15 aktuelle Kompositionen auf ihrem ersten eigenen Album zusammengefasst. "The Cave Sessions, Vol.1" ist kurzweilig und stilistisch extrem divers. Es singen unter anderem Celine Dion, Luis Fonsi, John Legend und Rita Ora.

Diane, sind Sie gerade in Ihrem Schreibraum, also jener Kreativhöhle, der Ihrem Album den Titel gab?

Diane Warren: Nein, da wäre kein Platz für die Kamera, weil überall Kassetten und alle möglichen anderen Sachen herumfliegen. Ich habe diesen Raum seit mehr als 30 Jahren nicht geputzt und nicht aufgeräumt.

Weil das die Magie zerstören würde?

Weil ich zu faul zum Saubermachen bin. Wenn ich mich entscheiden muss, ob ich lieber aufräume oder lieber den nächsten Song schreibe, muss ich nicht überlegen. Auch heute Vormittag habe ich schon wieder an einem Lied gearbeitet.

Haben Sie je gezählt, wie viele Songs Sie im Laufe Ihrer Karriere komponiert haben?

Nein. Es sind sehr viele.

Und die Sorge, dass alle guten Songs schon geschrieben sind, haben sie vermutlich nicht?

Nein. Die Frage stellt sich mir nicht. Ich weiß, dass sie es nicht sind. Denn sonst würden mir ja keine mehr einfallen.

Können Sie sich an Ihren ersten selbst geschriebenen Song erinnern?

Als ich beschloss, Songwriterin zu werden, ohne eine Ahnung zu haben, wie das überhaupt geht, war ich acht oder neun. Mit 14 habe ich die ersten Stücke geschrieben, die ich mir bis heute merken kann. Ich war besessen vom Songschreiben. Seitdem habe ich nicht mehr damit aufgehört. Ich liebe meine Arbeit. Es gibt keine bessere. Musik ist eine der mächtigsten Kräfte auf dieser Erde.

Wie kommt es, dass Sie nach 30 Jahren als eine der erfolgreichsten Songwriterinnen der Welt ein eigenes Album aufgenommen haben?

Ich habe mir einen Traum erfüllt. Ich bin auf diesem Album DJ Diane. Die Grundidee war, einen Mikrokosmos meiner Karriere abzubilden, der im Prinzip aus allen nur erdenklichen Genres besteht. Auf der Platte ist alles dabei, R&B, Country, Latin, Rock, Pop, sogar ein nach Spaghetti-Western klingender Song wie "Domino", den die Italienerin LP singt. Und für "She’s Fire" von G-Eazy und Carlos Santana habe ich sogar das Gitarrenriff geschrieben, das Carlos spielt.

Echt? Das hört sich zu hundert Prozent nach Santana an.

Das sollte es auch. Ich schrieb "She’s Fire" mit Carlos im Kopf. Das ist das erste Mal, dass ich ein solch kraftvolles Instrumental komponiert habe. Üblicherweise schreibe ich einfach Songs und biete sie anschließend an. Ich weiß also von vornherein nicht, wer sie aufnehmen wird.

Sie sagen "Die Songs finden ihre Künstler".

So ist es auch. In der Regel versuche ich einfach, einen großartigen Song zu schreiben und weiß beim Komponieren noch nicht, wer ihn später singen wird. Ich möchte mich da bewusst nicht vorab limitieren oder festlegen. Carlos Santana war jetzt eine absolute Ausnahme.

Celine Dion singt auf Ihrem Album das Stück "Superwoman". Ruft man die einfach an und fragt "Celine, wie sieht es aus?"

Ja, im Prinzip läuft es genau so. Die Sängerinnen und Sänger für diese Lieder auszusuchen, ist ungefähr so, als besetzt man einen Film. Für Celine habe ich über die Jahre viele Songs geschrieben. Die Leute kennen sie als große Balladensängerin. Aber ich höre in Celines Stimme immer dieses Aretha-Franklin-Element. Ich habe ihr also diesen Soul-Song angeboten und finde, sie macht das toll. Das ist genau die Celine, die ich liebe und zum Vorschein bringen wollte.

"Ich bin keine Superwoman", heißt es im Text. "Ich bin einfach ich". Wie viel von Ihrer eigenen Persönlichkeit lassen Sie in Ihre Lieder einfließen?

Nicht sehr viel. Meine Songs sind Dienstleistungsangebote für die Künstlerinnen und Künstler, die sie singen. Das sind keine autobiografischen Storys. Ich bin nicht so besonders interessant. Wenn ich nur über mein Leben schreiben würde, wäre das nicht sehr aufregend. Aber ich tauche als Person natürlich irgendwo in diesen Liedern auf.

Sie sind eine Legende. Allein in den US-Charts konnten sie bis heute neun Nummer-Eins-Songs platzieren und waren 32 mal in den Top Ten. Dazu braucht es ja schon ein bisschen mehr, als morgens pünktlich am Rechner zu sitzen, oder?

Ich bin nicht beeindruckt von mir selbst. Ich will immer nur den nächsten Song schreiben. Einige meiner Lieder sind zu Standards geworden, andere waren groß zu ihrer Zeit. Ich lehne mich trotzdem nie zurück. Ich bin keine Legende. Ich bin fleißig.

Was können Sie sonst noch verraten über den Menschen Diane Warren?

Ich bin ein Sturkopf. Sicher auch eine Rebellin. Als Kind wurde ich dauernd aus dem Unterricht geworfen, weil er mich nicht interessierte. Die Schule mochte ich nicht. Ich wusste ja sowieso schon, was ich beruflich machen wollte. Und wenn mir jemand sagt "Das kannst du nicht machen", dann will ich das erst recht. Regeln sind dazu da, dass man sie dehnt. Auch mal bricht. Jedenfalls nicht kritiklos befolgt.

Ihre Lieder sind oft sehr romantisch. Wo holen Sie die Dramatik her, wenn Ihr eigenes Leben nichts davon bereithält?

Ich habe eine sehr lebhafte Fantasie. Man muss nicht unter krassem Liebeskummer leiden, um eine Trennungsballade zu schreiben. Aber nicht alle meine Lieder sind schwermütig. Gerade auf dem neuen Album gibt es eine ganze Reihe sehr leichter, sommerlicher Songs wie "Seaside" mit Rita Ora oder "When We Dance Slow" mit Luis Fonsi.