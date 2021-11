Von Peter Wiest

Heidelberg. Wenige haben die Pälzer Mundart so kultiviert wie er – in einer ganz eigenen, speziellen und umwerfenden Babbel-Kultur. Christian "Chako" Habekost ist der wohl bekannteste Comedian der Region – und das seit gut 30 Jahren. Nach anderthalb Jahren erzwungener Wartestellung geht es zurück auf die Bühne. Die "Wiederauferstehungs-Tour" durch seine "Highmat-Region" ab 10. Dezember steht unter dem Motto "WoiNachtsFeierWerk". Peter Wiest plauderte mit Chako über die Tour und seine neue Haardt-Beat-Band.

Chako, Du bist in den Pandemiezeiten ungeheuer produktiv gewesen und hast ein neues Programm erarbeitet und auch neue Musik geschrieben. Was kommt mit dem neuen "WoiNachtsFeierWerk" auf uns zu?

"Chako" Habekost: Das, was der Titel schon ausdrückt. Denn eigentlich wollte ich ja gerne feiern, mit Woi un mit Feierwerk. Denn die letzte Weihnacht war ja nur traurig; bereits ab Dezember hat man monatelang nicht gewusst, ob man aus diesem erst Viertel-, dann Halb- und dann Dauerlockdown jemals wieder rauskommt. Deshalb wollen wir dieses Jahr endlich mal wieder richtig feiern – daher auch der Titel. Das Ganze ist eine Art Zusammenfassung meiner bisherigen Weihnachtsprogramme, aktualisiert mit Nummern aus dem Lockdown. Stichwort: Einkauf mit Mundschutz und Plexiglasscheibe. Eine sehr lustige Übung!

Waren die zurückliegenden Monate nur frustrierend, oder haben sie Dich auf gewisse Art auch inspiriert?

Ursprünglich hab ich schon gedacht, wenn die Leute endlich mal wieder in ein Comedy-Programm gehen können, dann wollen sie alles Mögliche hören – nur nichts über Corona. Mittlerweile hab ich aber festgestellt, dass die meisten sehr gerne über satirisch aufbereitete Corona-Erfahrungen lachen; das hat was Befreiendes. Man muss die Menschen halt da abholen, wo sie sich jeden Tag bewegen, mit all den Vorschriften wie Abstandspflicht und Spucken und Babbeln hinter der Maske. Über Jens Spahn, Lauterbach und Co. rede ich lieber nicht, das findet glaub ich keiner mehr lustig.

Du hast zum Programm gesagt, dass bei dessen Zusammenstellung die Nummern aus den älteren Weihnachtsshows fast schon wie Science Fiction wirkten. Wie darf man das verstehen?

Das hab ich schon bei meiner letzten Show "De Edle Wilde" erlebt, die wir ja immer wieder verschieben mussten. Da habe ich gemerkt, dass ich viele Nummern gar nicht mehr richtig spielen konnte, weil sie sich um Urlaub und fremde Länder drehten. Und das ist ja im Moment alles soo weit weg. Wir haben uns alle in den zurück liegenden Monaten drastisch verändert, zunächst ohne dass wir es gemerkt haben. Wenn man dann aber über ganz "normale" Dinge spricht, die früher alltäglich waren, fällt es einem wie Schuppen von den Augen.

Eines Deiner Mottos ist "Liewer Werschtel un Grumbeersalat statt Impfchaos un Durschenanner, wee-schwieschmään?". Wie meinst Du’s?

Nun, das Impfchaos hat ja erst damit begonnen, dass kein Impfstoff da war, und jetzt ist es so, dass es mehr als genug gibt, aber die einen sich impfen lassen und die anderen nicht. Da kannst Du machen, was Du willst: Einen verprellst du immer. Eigentlich müssten wir in so einer Situation noch mehr zusammenhalten, aber leider trennt uns dieses Thema. Einerseits sollte das mit dem Impfen definitiv Privatsache sein. Andererseits sehe ich das als Künstler, der um seine Berufsausübung bangt. Wir sind darauf angewiesen, dass es Veranstaltungen mit möglichst wenig Auflagen und möglichst vielen Menschen gibt. Und aus diesem Chaos kommen wir meiner Meinung nach nur wieder raus, wenn sich möglichst viele impfen lassen.

Du machst jetzt seit gefühlter Ewigkeit Mundart-Comedy und widmest Dich dabei immer wieder auf verschiedenste Art den Menschen hier in der Kurpfalz oder Metropolregion, wie die ja Neudeutsch heißt. Kann man die alle hier eigentlich über einen Kamm scheren?

Zunächst mal ganz klar: Das Konstrukt Metropolregion Rhein-Neckar ist zwar ein bisschen künstlich, macht aber Sinn. Schon historisch: Schließlich haben wir ja alle mal zusammengehört. Der Rhein ist nun mal keine Sprachgrenze; wir babbeln hiwwe genau so wie driwwe, mehr oder weniger. Aber leider können wir uns immer schwerer begegnen, weil die Brücken und Hochstraßen bröckeln und jetzt auch noch die blöde Pandemie dazu gekommen ist. Dadurch haben sich auch wieder die kleinen Unterschiede zwischen den Menschen hiwwe und driwwe gezeigt, etwa zwischen Mannemern und Ludwigshafenern. Mein Job ist es da, die Trennung zu überwinden und die Leit durch die gemeinsame Schprooch zusammen zu bringen.

Wenn das WoiNachtsFeierWerk rum ist mit dem letzten Auftritt am 9. Januar im Wieslocher Palatin – was kommt danach?

Das weiß man in dieser Zeit ja nie. Aber ich will mich nächstes Jahr auf jeden Fall auf meine Band und mein Musikprojekt konzentrieren. Für den Spätherbst 2022 ist dann ein ganz neues Programm geplant, dessen Titel auch bereits feststeht, aber noch geheim bleiben soll.

Du hast in den zurück liegenden Monaten eine Band gegründet; das neue Projekt heißt "CHAKOs HaardtBeat". Was hat es damit auf sich?

Das Wortspiel dahinter ist ja hoffentlich klar: Einerseits englisch für "Herzschlag"; andererseits der Beat von der "Haardt" als Hügelketten-Pendant zum Odenwald. Musikalisch hat bei mir mit Reggae alles angefangen; ich bin als Jugendlicher zum ersten Mal in die Karibik aufgebrochen, habe dann dort für Magister und Doktor recherchiert und später die Seiten gewechselt vom Akademiker zum Künstler. Dann habe ich die Kunstformen aus der Karibik hier bei uns auf das Kurpfälzische angewandt und dabei schon auf der Bühne gerappt, als es noch gar keinen richtigen Rap hier gab. Jetzt schließt sich da bei mir der Kreis: Ich mache schönen handgemachten Roots-Reggae mit Kurpfälzischen Texte, wie das auf dem neuen Album "Pälzer Reggae" zu hören ist. Aufgenommen haben wir das Ganze in Bad Dürkheim im Studio von Stefan Kahne; das hat mich in der Zeit der Lockdowns am Leben gehalten, das war Lebensfreude pur; jeden Tag.

Wann wirst Du mit Deiner Band und dieser Musik live auf die Menschheit losgelassen?

Das ist nach wie vor schwierig, das gut zu planen. Anfang Oktober sind wir beim 30. Geburtstag des Congressforum Frankenthal aufgetreten und haben dabei auch den Release des Albums gefeiert. Für Frühjahr, Sommer 22 sind dann eine kleine Tour und weitere Auftritte geplant. Und in der Zwischenzeit gibt’s das Album exklusiv bei chakosladen.de als CD oder zum Download.

Info: Christian Chako Habekost geht ab 10. Dezember bis 9. Januar auf "WoiNachtsFeierWerk"-Tour: 26./27. Dezember, Mannheim, 2. Januar, Heidelberg. Weitere Termine und Karten ab 32,80 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.