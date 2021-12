Saubere Sache

Für ein (mikro-)plastikfreies Badezimmer und zuverlässigen Kariesschutz sorgt die Zahnpflege von "Ben & Anna". Sie ist zu 100 Prozent vegan und nachhaltig. Die Paste im Pfandglas samt Spatel gibt es mit und ohne Fluorid in fünf verschiedenen Sorten, von "Minze" über "Orange" bis "Black" mit Aktivkohle. Wahlweise: Zahnputztabletten, die es für Kinder auch mit Erdbeergeschmack gibt. Dazu: Bambus-Zahnbürsten mit Borsten aus biobasiertem Nylon plus Bambus-Box und Zahnseide aus reiner Seide mit Bienenwachs im nachfüllbaren Glasflacon.

> Entdeckt in "Annas Unverpacktes", Ladenburger Straße 37, Heidelberg; Zahnpasta im Glas: 6,99 Euro (plus 30 Cent Pfand), Zahnputztabletten: zehn Stück ca. 44 Cent, Zahnbürstenbox: 8,90 Euro, Zahnbürsten: 2,90 Euro, Zahnseide: zehn Meter für 3,95 Euro.





Gin hoch fünf

Fünf verschiedene Gin-Fläschchen mit Aromen von Wacholder oder Zitrus bis hin zu Lavendelblüte, Pfeffer und Rosendestillat. Darunter auch der "315 Upstairs"-Gin, der in einer Manufaktur in Heidelberg gebraut wird. In einer kleinen Holzkiste präsentiert, macht sich dieses Set perfekt unterm Weihnachtsbaum. Eine schöne Idee sowohl für Gin-Interessierte als auch für Gin-Kenner, die Neues ausprobieren möchten.

> Entdeckt in der "Alten Brennerei", Hauptstraße 159, Heidelberg, für 29 Euro.





Mandarinen, Feigen, Sandelholz

Trockene Haut durch Heizungsluft? Dieses SOS-Pflegeset inklusive Handcreme, Bodylotion und Seife mit Sheabutter sorgt für gepflegte, weiche Haut im Winter. Der Duft "Winterspaziergang" riecht sanft nach Feigen, Mandarinen und Sandelholz. Das weckt die Feiertagsstimmung.

> Entdeckt bei "L’occitane en Provence", Hauptstraße 54 in Heidelberg, für 32 Euro.





Gut eingetütet

Brotdosen sind immer wiederverwendbar, aber wie sieht es mit Brottüten aus? Die aus Papier reißen schnell und die Tüten aus Einmal-Plastik sind nicht nachhaltig. Der Snackbeutel mit Klettverschluss von "Snack’n’go" ist von außen aus Stoff und innen aus einer abwaschbaren Kunststoffschicht, sodass dieser immer wieder verwendet werden kann. Dank seiner quadratischen Form eignet er sich bestens für das gute alte Butterbrot.

> Entdeckt bei "Thalia", Hauptstraße 86 in Heidelberg, für 9,99 Euro.





"Ausgeplaudert" als Büchlein

Von "ausbaldowern" bis "Zinnober" – jede Woche sammelt Ute Teubner schöne Worte. In ihrer Magazin-Kolumne "Ausgeplaudert" erklärt sie dann mit Witz und sprachlichem Feingefühl, wo diese Ausdrücke herkommen. Meist mit überraschenden Erkenntnissen zur Sprachkultur. Teubners erklärtes Ziel: Schöne Sprache vor dem Aussterben zu bewahren. Nicht selten greift sie dabei auch auf Vorschläge unserer Leser zurück, denn "Ausgeplaudert" zählt mittlerweile zu den beliebtesten Kolumnen der RNZ. Darum gibt es Ute Teubners "Ausgeplaudert" jetzt als Büchlein.

> Zu finden in allen RNZ-Geschäftsstellen und folgenden Buchhandlungen von Schmitt & Hahn: in Heidelberg im Hauptbahnhof sowie in der Hauptstraße 8 und in der Brückenstraße 4 ("Libresso"), in Neckargemünd in der Hauptstraße 79 ("Apropos Buch") und in Sinsheim am Kirchplatz 12 ("Bücherland"). Preis: 7,90 Euro.





Mutige Gespräche

"Was war die beste Entscheidung deines Lebens?" Mit Fragen wie diesen will das Gesprächsspiel "90 Fragen, die verbinden" dazu ermutigen, Menschen, die man schon gut kennt, noch besser zu verstehen. Die Fragekarten regen tiefgründige Gespräche an und können Freundschaften, Familienbeziehungen und Partnerschaften vertiefen.

> Gesehen bei der "Agentur für Waren", Plöck 20 in Heidelberg, für 26 Euro.





Sonnige Ansichten

Dieser Schmuck der Marke "Wildflowers" bringt Licht in die trübe Jahreszeit. Denn mit ihrem strahlenförmigen Anhänger ist die vergoldete Kette ein dezentes Accessoire, das besonders aussieht und die Sonne ganz nah am Herzen tragen lässt. Schöner Nebeneffekt: In der Verpackung sind Wildblumensamen eingearbeitet – so kann man diese sinnvoll wiederverwenden und der Natur Gutes tun.

> Gesehen im "Schmuckkollektiv", Hauptstraße 91, Heidelberg, für 54,90 Euro.





O’zapft is!

Mit diesem Bierbrau-Set von "Braufässchen" kann das erste Pils bereits nach sieben Tagen frisch gezapft werden. Die Box enthält alles, was man braucht, um Bier selbst zu brauen – inklusive eines Fünf-Liter-Bierfasses. Die eigentliche Vorbereitung dauert nur zehn Minuten.

> Entdeckt bei "Butlers", Hauptstraße 87/89, Heidelberg, für 39,99 Euro.





Farbenfrohe Aufbewahrung

Praktisch, funktionell, alltagstauglich und vor allem: kunterbunt – das sind die Melamin-Schüsseln von "Rice". Die stapelbaren Vorratsdosen mit Deckel sind perfekt dafür geeignet, kleine und große Reste aufzubewahren. Aber auch Salate lassen sich hervorragend in den stylishen Schüsseln im Retro-Look anrichten – und schmecken darin doppelt gut.

> Entdeckt bei "Holgersons" in Heidelberg, Märzgasse 16 und Sofienstraße 19, Preise von 11,90 bis 17,90 Euro.







Glänzende Idee

Aus dieser nachhaltigen Trinkflasche aus Glas und Edelstahl mit Keramikbügelverschluss von "Soul Bottles" schmeckt schlichtes Wasser richtig edel. Ganze 1,2 Liter passen in die bunt leuchtende Flasche rein – genug für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr und viel gute Laune.

> Gesehen bei "Adorable Collections", Heumarkt 11 in Heidelberg, für 39 Euro.







Fruchtiges aus dem Fass

Wer die italienische Küche liebt, kann auf Balsamessig nicht verzichten. Der echte, sirupartige "Aceto Balsamico di Modena" besticht durch seine intensiv-fruchtige Süße und sollte nicht im Salat-Topping, sondern als geschmackliches i-Tüpfelchen auf der Hauptspeise landen. Hierfür bestens geeignet: der im Eichenfass gereifte Balsamico von Giusti. Was nicht alle wissen: Der edle Essig schmeckt auch in der Süßspeise und sorgt dort für eine frische Note. Etwa in Zartbitterpralinen oder dem weihnachtlichen Panettone, der so noch leckerer ist.

> Gefunden bei "Prodotti italiani", Ladenburger Straße 20 in Heidelberg; 250 ml Balsamico-Essig von 10,90 Euro (sechs Jahre gereift) bis 54 Euro (30 Jahre), Balsamico-Panettone (1 kg) für 31,90 Euro, Balsamico-Pralinen (250 g) für 14,90 Euro.







Kuscheln mit "Pünktchen"

Einfach zum Knuddeln und Liebhaben sind die Puppen von Nanchen. "Pünktchen" etwa, ein Schmusetuch-Greifling mit Knoten aus Bio-Baumwolle und Bio-Schafschurwolle für die Allerkleinsten. Die können auf dem süßen Waldorf-Püppchen nach Herzenslust herumnuckeln und später mit ihm beruhigt einschlafen.

> Gefunden bei "Troll Spielzeug", Plöck 71 in Heidelberg, für 21,95 Euro.







Einfach kabellos

Simpler war Aufladen nie: Einfach ein Wireless-Gerät – etwa das Smartphone oder die In-Ear-Kopfhörer – auf das kabellose Ladepad legen und herunternehmen, sobald sie aufgeladen sind. Die "Base" von "Fresh ’n Rebel" ist nicht nur funktional, sondern sieht auch noch schön aus und ist in den verschiedensten Farben (von Rosa über Mint bis Schwarz) erhältlich.

> Gesehen bei "Saturn", Sofienstraße 5, Heidelberg, für 39,99 Euro.







Smoothie to go

Für Langschläfer oder Zuspätkommer bestens geeignet: Dieser leistungsstarke Mixer kann dank Akkubetrieb innerhalb von nur 40 Sekunden den Smoothie "on the go" mixen. Dadurch spart man Zeit und die Früchte bleiben länger frisch. Mit einer Akkuladung lassen sich bis zu zehn Smoothies oder andere leckere Sachen mixen.

> Gesehen bei "WMF", Hauptstraße 92, Heidelberg, für aktuell 49,99 Euro (normalerweise 69,99 Euro).







Für warme Füße

Wer dieses Jahr etwas Praktisches verschenken will, findet hier das Richtige. Diese mit Wolle gefütterten Hausschuhe von der Marke "Gabor" eignen sich perfekt als Weihnachtsgeschenk, denn sie halten warm und sehen auch noch gut aus. Die treuen Wegbegleiter sind in verschiedenen Formen und Farben erhältlich.

> Entdeckt bei Schuh Wolf, Hauptstraße 88 in Wiesloch, ab 79,99 Euro.







Von wegen Blues!

Egal ob Schauer oder Wolkenbruch: Mit diesem Schirm heißt es immer "Singing in the Rain"! Den Wetterschutz von "Vienna World" gibt es mit drei verschiedenen Motiven – Violinschlüssel, Notenblatt und Klaviertastatur – in Weiß, Schwarz und Bordeaux.

> Entdeckt im "Musikhaus Hochstein", Bergheimer Straße 9-11 in Heidelberg, für 19,95 Euro.







Gute-Laune-Duft

Wenn man an Duftstäbchen denkt, fallen einem meist zwei Begriffe ein: altmodisch und schwer. Doch diese hier sind anders. Das liegt an der modernen Verpackung – aber auch die Duftkomposition ist angenehm leicht: Schon nach kurzer Zeit riecht der Raum nach weißer Orchidee und Sandelholz. Das entspannt die Sinne und macht gute Laune. Was will man mehr?

> Entdeckt bei "Depot", Hauptstraße 79, Heidelberg, für 29,99 Euro.







Bingo!

Das altbekannte Gemeinschaftsspiel Bingo funktioniert auch im eigenen Wohnzimmer gut. Damit kann man einen Spieleabend auf der Couch mit Casino-Flair verbringen. Mit bis zu 18 Personen kann man spielen und die goldene Lostrommel drehen, bis die Reihen auf dem Zettel voll sind.

> Gesehen bei "Hema", Hauptstraße 37, Heidelberg, für 12,50 Euro.







Seelenwärmer

Dieser Tee ist nicht wie jeder andere Kräutertee. Warum? Weil er nach Weihnachten schmeckt. Um genau zu sein: nach Zimt, Orangenschalen und Gewürznelken. Perfekt also für die kalten Feiertage und als kleines Mitbringsel, wenn’s über Weihnachten auf Besuch zu den Liebsten geht – schmeckt gut zum Lebkuchen, zum Frühstück, aber auch am abendlichen Kaminfeuer

> Gesehen bei "Tee Gschwender", Hauptstraße 56, Heidelberg, für 4,70 Euro.







Zeitlos schön

Diese Quarzuhr von "Bobobird" tickt genau richtig – sie ist handgefertigt und aus nachhaltigen Materialien hergestellt. Die Ingredienzien: Bambus und Kork. Und das Beste: Jede Uhr "pflanzt" auch noch einen Baum.

> Gesehen bei Pia Mannsbart / Weststadt Kosmetik, Albert-Mays-Straße 12, Heidelberg-Weststadt, die Preise liegen zwischen 29 und 49 Euro.







Frische Brise

Meeresluft tut gut. Und dafür muss man nicht mal an die See fahren. Diese Kerze riecht nämlich nach Meersalz und Salbei. Sie kommt im XXL-Format mit drei Dochten daher. Eine schöne Geschenkidee für Kerzenliebhaber und Dekofreunde, die einen sanften Duft mögen, der an Sommerurlaub an der Nordsee erinnert. Die aus Sojawachs gefertigte Kerze brennt ungefähr 35 Stunden.

> Entdeckt bei "TK Maxx" in Heidelberg, Hauptstraße 23, für 14,99 Euro.







Alleskönner

Nicht nur zum Wandern geeignet, auch wenn er wasserfest ist: Dieser Rucksack von "Aevor" ist perfekt für den täglichen Pendelweg zur Uni oder Arbeit, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Und weil man ihn auffalten kann, ist mit bis zu 28 Litern Volumen und verschiedensten Taschen neben dem Laptop auch noch genug Platz für die Einkäufe. Ein funktionales Multitalent, das zeitlos aussieht. Der Rucksack ist vegan und besteht zu 50 Prozent aus recycelten Materialien – gut für die Umwelt und für den Beschenkten: durch ergonomische Schultergurte, einen atmungsaktiven Rückenteil und reflektierende Logos.

> Gesehen bei "blue tomato", Hauptstraße 107 in Heidelberg, für 99,95 Euro.







Boxenwunder

Perfekt für die Mittagspause und den kleinen Hunger zwischendurch: die Lunchbox von "chicmic bioloco", die sich auch noch mit einem Besteckset kombinieren lässt. Beide Produkte bestehen aus Pflanzenzucker (der Deckel aus Bambus), sind klimapositiv, absolut schadstofffrei und zudem mikrowellengeeignet. Schöne Designs machen Freude beim Essen.

> Gefunden im Schreibwarengeschäft "Knoblauch", Plöck 2 in Heidelberg, für 24,95 Euro (Lunchbox) und 12,95 Euro (Besteckbox).







Ein Häuschen für die Mäuschen

Knusper, knusper knäuschen, welche Maus knuspert an meinem Häuschen? Einfach zuckersüß ist dieses "Lebkuchenhaus" von "Maileg" samt putziger Mäusefamilie und Puppenstubenzubehör, das bis hin zum Schlitten und Weihnachtsbaum reicht, Das beliebte skandinavische Spielzeug und lässt Kinderaugen leuchten und verzaubert auch große Spielgefährten.

> Entdeckt in der "Schmuckscheuer" in Heidelberg-Handschuhsheim, Mühltalstraße 65, das Häuschen für 49 Euro, Mäuse gibt’s von 18 bis 29 Euro.







Schräge Tasse

Angehende Mediziner werden ihre Freude an diesem Becher haben – und nicht nur die. Praktisch: Wer aus ihm trinkt, erweitert gleich die eigenen Anatomiekenntnisse. Klar eigentlich, dass dieses außergewöhnliche Design aus Groß-Britannien stammt, dem Land des schwarzen Humors. Die handgefertigten Tassen und Mugs aus Fine Bone China von "Dunoon" gibt es mit verschiedensten Motiven, sodass Musikerinnen und Künstler, Imker, Botanikerinnen und einfach alle, die sich aufs nächste Heißgetränk freuen, auf ihre Kosten kommen.

> Gefunden in der "Tee Flowery", Neugasse 12, Heidelberg, für 22,95 Euro.







Das Buchen-Puzzle

Puzzeln ist in! Deshalb hat die RNZ gemeinsam mit der Stadt Buchen im Frühjahr einen Fotowettbewerb für ein Buchen-Puzzle ins Leben gerufen. Die Jury hat ein Drohnenfoto unseres Lesers Michael Lehrer zum Sieger gekürt. Die reizvolle Altstadt kommt dabei ebenso zur Geltung wie die schöne Landschaft des Odenwalds. Ab dem heutigen Samstag ist das 1000-Teile-Puzzle im Handel erhältlich: Stundenlanger Puzzle-Spaß ist garantiert!

> Gesehen in der RNZ-Geschäftsstelle Buchen oder online unter www.shop.buchen.de, Preis: 14,95 Euro.







Whisky aus dem Odenwald

Seit 1976 werden im Familienbetrieb Schieser in Walldürn-Gottersdorf preisgekrönte Edelbrände und Liköre produziert. Nun haben die Schiesers ihren ersten Whisky destilliert – den "Gotthard Single Malt" mit 40,5 Prozent Alkohol. Unser Tipp: Selbst abholen und dabei noch gut essen, denn die Schiesers betreiben auch einen Landgasthof.

> Gesehen im Gasthof Schieser, Finkenweg 2, 74731 Walldürn-Gottersdorf, www. schieser.com, 34,50 Euro (0,5 Liter).







Sauberkeit auf Dänisch

Ade Schwammtuch – willkommen Strick-Wischtücher! Im bunten Dreierset bringen sie Farbe und Sauberkeit in jede Küche. Die 25 x 25 cm großen Tücher bestehen aus 100 Prozent Bio-Baumwolle und enthalten keine Mikrofasern. Sie sind nicht nur nachhaltig und schön anzuschauen, sondern auch noch besonders funktionell, saug- und strapazierfähig. Die handgestrickten, hyggeligen Reinigungslappen aus Dänemark sind in über 140 Farben zu haben.

> Gesehen in der Buchhandlung Schmitt & Hahn, Hauptstraße 8 in Heidelberg, für 15,50 Euro.



In Schokolade schwelgen

Theobroma bedeutet auf Altgriechisch so viel wie Götterspeise – ein Attribut, dem diese Trinkschokolade alle Ehre macht. Pünktlich zur Adventszeit hält die Chocolaterie St. Anna No. 1 eine Winteredition ihrer Hausmarke auf Lager, mit Chili, Ingwer, Zimt und Orange. Und wenn die Gewürze in Talerform im heißen Kakao baden, entfaltet sich ein unwiderstehlicher Duft, der in einer kleinen Geschmacksexplosion gipfelt. Das Ganze in nos-talgischer Dose mit Schloss-Motiv.

> Entdeckt in der "Chocolaterie St. Anna No. 1", St.-Anna-Gasse 1 in Heidelberg, 200 g Kakaopulver plus 16 Gewürztaler kosten 28,40 Euro.



Helle Freude

Die kleinen Häuschen aus feinstem unglasiertem Porzellan von "räder" machen einfach Freude. Schon beim Anfassen merkt man: Dieses Produkt wurde mit Sorgfalt handgefertigt. Das Lichthaus eignet sich perfekt als lieber Weihnachtsgruß gegen kalte Tage – dann, wenn es zu Hause am Schönsten ist. Einfach ein Teelicht oder eine Lichterkette hineinlegen und zum Träumen einladen lassen! Die Lichthäuser gibt es in unterschiedlichen Ausfertigungen.

> Gesehen im "Kellereiladen Birgitta Ries Einzelhandel", Kellereistraße 24, 74722 Buchen, www.kellereiladen.de, für 14,95 Euro.



Buchläden zum Hinhängen

Das ist genau das richtige Geschenk für alle Buchliebhaber – aber trotzdem eben mal kein Buch: Der literarische Kalender "Meine wunderbare Buchhandlung 2022" zeigt die schönsten Buchläden aus aller Welt. Ebenfalls mit von der Partie: die Buchhandlung "Wortreich" aus Heidelberg, die den Kalender von Andreas Licht, herausgegeben vom "ars vivendi"-Verlag, natürlich auch in ihrer Auslage hängen hat. Der große Wandkalender im Format 50 x 50 cm vereint zwölf atmosphärische Fotografien im Vierfarbdruck mit passenden literarischen Zitaten zum Träumen und zum Nachdenken.

> Gefunden in der Buchhandlung "Wortreich", Blumenstraße 25, Heidelberg-Weststadt, für 29,90 Euro.



À la carte

Mit dem Kartenmäppchen von "Golden Head" kommt Ordnung in die Tasche. Das Modell "Slim 6" gibt es in edlem Vollrind- und Ziegenleder, jeweils in den Farben Rot, Braun und Schwarz. Der kompakte Kartenslot im Innern des Etuis besteht aus hochwertigem Aluminium und eröffnet dem Benutzer den Schnellzugriff auf bis zu sechs Karten.

> Gefunden in "Bagstory", Plöck 3 in Heidelberg, je nach Lederart zwischen 49,95 und 69,90 Euro.



Apfelsaft in Rot

Wer es nicht so süß mag, aber Säfte zu schätzen weiß, sollte mal "Stiefkind" ausprobieren. Es ist ein besonderer Apfelsaft, und das nicht nur wegen seiner weihnachtlich roten Farbe. Landwirt Georg Schneider war 1974 zum Praktikum in Frankreich und brachte von dort eine rotbackige Zierapfelsorte mit. Die kreuzte er mit einer Essapfelsorte und nannte den Zögling liebevoll "Stiefkind".

> Gesehen auf dem Obsthof Schneider, Grenzhöferstraße 60, Edingen-Neckarhausen, und im Internet unter www.stiefkind-shop.de/shop.html für 6,50 Euro.



Himmlische Helfer

Davon kann man nie genug haben: Schutzengel. Vor allem, wenn sie so hübsch daherkommen wie die von "Good old Friends". Die Engelchen aus Holz gibt es in fünf verschiedenen Ausführungen. Einen Wollschal haben sie aber alle: Damit sie sich auch sicher nicht erkälten und stets ihres Amtes walten können.

> Gesehen bei "Papier und Form", St.-Anna-Gasse 3, Heidelberg, für 9,95 Euro.



So schmeckt die Bretagne

Wer in die Bretagne reist, kommt um Caramel au beurre salé nicht herum. Egal, ob als Eis, Schokolade oder als leckeres Kaubonbon. Der buttrige süß-salzige Karamellgeschmack erinnert an Urlaub in der französischen Region. Und wer noch nicht hier war, kommt spätestens mit diesen Bonbons (50 g) auf den Geschmack.

> Gefunden in der L’Epicerie N°35, Hauptstraße 35, Heidelberg, 3,95 Euro.



Leuchtpilz

Sieht aus wie ein Champignon, ist aber eine topmoderne LED-Leuchte: Mit dieser Tischlampe von "Sompex" fällt es nicht schwer, den richtigen Durchblick zu behalten. "Svamp" besteht aus hochwertigem Kunststoff, ist dreifach dimmbar und hat einen schwenkbaren Schirm. Und noch eine Besonderheit: Die stylishe Leuchte, die es in Grau, Weiß und Schwarz gibt, braucht keine Steckdose – sie leuchtet mit aufladbarem Akku! Laufzeit: etwa sechs Stunden bei höchster Stufe.

> Gesehen im "Stilhouse", Brückenstraße 27, Heidelberg-Neuenheim, für 99 Euro.



Praktischer Begleiter

Für Accessoire-Liebhaber sind diese Alltagsbegleiter ein absoluter Volltreffer. Die Bauchtaschen findet man in verschiedenen Größen und Formen, auch mit passendem Gurt, wenn man möchte. So ist für jeden Taschenliebhaber etwas dabei. Ein richtiger Hingucker für alle, die für Modetrends zu begeistern sind.

> Gefunden bei "Jeans und Mode", Altwieslocherstraße 3 in Wiesloch, Bauchtaschen ab 29,99 Euro, passende Gurte für 20 Euro.