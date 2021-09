Von Jan Draeger

Tofino. Susanne Dyrchs, ihr Mann und ihre drei Kinder haben Deutschland den Rücken gekehrt. Die Familie aus Köln lebt heute dort, wo andere Urlaub machen: in Tofino, einem kleinen Ort an der kanadischen Westküste. Der Weg dorthin war abenteuerlich, eine Weltreise, 15 Monate lang, war der Auftakt. Davon erzählt Susanne Dyrchs in ihrem Buch "Wir-Zeit". Im Interview spricht die Auswanderin über ihre Erlebnisse, Erfahrungen und über ihr Weggehen, um anzukommen.

Frau Dyrchs, was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen?

Wir wohnen etwa 500 Meter vom Meer entfernt, ein Stück Regenwald und eine Straße liegen dazwischen. Das heißt, wir hören in der Ferne die Brandung und die auf den Strand brechenden Wellen. Wenn ich aus dem Fenster schaue, sehe ich fast nur Zedern und Fichten. Und neuerdings auch unsere Hühner, die kreuz und quer durch den Garten laufen. Nachts müssen die Hühner allerdings in den Stall, sonst laufen wir Gefahr, dass Marder, Bären oder Wölfe sich über sie hermachen.

BIOGRAFIE Name: Dr. Susanne Dyrchs Geboren 1978 in Köln. Werdegang: Nach dem Abitur studierte Dyrchs Rechtswissenschaften, Philosophie und internationale Beziehungen in Köln, London und New York. Sie ging nach Vietnam, war dort für die Friedrich-Ebert-Stiftung und später in New York für die Vereinten Nationen tätig. Heute arbeitet sie als Strategieberaterin; im Rahmen dieser Tätigkeit war sie für das Welternährungsprogramm in Bangladesch oder das World Economic Forum in der Schweiz im Einsatz. Das Buch: "Wir-Zeit. Eine Familie auf der Reise zu sich selbst", Ludwig Verlag, 272 Seiten, 18 Euro. Privat: Susanne Dyrchs lebt mit ihrem Mann Chris und ihren drei Söhnen seit 2019 in Tofino.

2017 sind Sie mit Ihrem Mann und Ihren damals zwei Söhnen, drei und fünf Jahre alt, zu einer Weltreise aufgebrochen. In Ihrem Buch "Wir-Zeit" erinnern Sie sich: "Wir sind weit weg, aber ganz nah bei uns" …

Vor der Reise musste jeder in der Familie funktionieren wie Zahnräder in einem komplizierten Uhrwerk. Mein Mann und ich hatten beide zeitintensive Jobs. Wir drückten uns nicht selten gegenseitig die Klinke in die Hand, die Kinder verbrachten zwangsläufig viel Zeit in Tageseinrichtungen, bei den Großeltern oder in Vereinen. Es war kein schlechtes Leben, aber wir lebten alle vier mehr nebeneinanderher als miteinander.

Was war der Auslöser für die Reise?

Neben dem hektischen Alltag kam hinzu, dass einer unserer Söhne starker Atopiker ist. Das heißt, er hat seit frühester Kindheit intensiv mit Neurodermitis, Allergien und Asthma zu kämpfen. So eine chronische Erkrankung ist für alle Beteiligten eine tägliche Herausforderung: für das kranke Kind, die Eltern aber auch die Geschwister. Irgendwann haben mein Mann und ich gemerkt, dass unsere Batterien einfach nicht mehr aufgeladen werden wollten, der Akku war leer. Wir waren ständig entnervt, das Leben glich einer nimmer enden wollenden To-Do-Liste, die mich bis in den Schlaf verfolgte. Nach dem x-ten Neurodermitis-Schub unseres Großen und der x-ten Dienstreise meines Mannes sagten wir uns: Jetzt oder nie.

Was änderte sich?

Plötzlich fiel viel Druck von uns ab. Obwohl mein Mann und ich jeweils einen Rucksack mit 20 Kilogramm tragen mussten, war dieses Gewicht nichts gegenüber der Last, die von uns abfiel, als wir wussten: Das nächste Jahr gehört nur uns Vieren.

War das noch Urlaub oder schon eine Auszeit?

Ein Urlaub kann kurz zerstreuen, ablenken – er gleicht eher einer Verschnaufpause oder einer Wohlfühlmassage, die man genießt, um sich wenig später wieder an den Schreibtisch zu setzen. Eine Auszeit dagegen gibt uns die Kraft, den Raum und den notwendigen Abstand, uns aus der Komfortzone hinauszubewegen und zu fragen: Wie wollen wir unser Leben leben, als Person, als Paar und als Familie?

Ihr Mann und Sie hatten gut dotierte Jobs im Managementbereich – wie konnten Sie da rauskommen?

In Deutschland stehen den Eltern pro Kind bis zu drei Jahren Elternzeit zu. Wir hatten davon bislang nur einen Bruchteil genutzt, also half uns diese gesetzliche Regelung, die ja auch das Arbeitsverhältnis während dieser Zeit schützt. Natürlich waren zunächst weder mein Arbeitgeber noch der Kompagnon meines Mannes in seinem Start-up begeistert von der Idee. Aber Karrieren laufen heutzutage nicht mehr linear ab. Es ist mittlerweile viel weitläufiger akzeptiert, eine Auszeit zu nehmen, als man es sich vielleicht in seiner eigenen Blase eingesteht. Das Argument "wie soll ich das nur mit dem Job machen" hat ja auch eine nachvollziehbare Schutzfunktion – Veränderung macht Angst.

Sehnsuchtsort Kanada: Wälder, Seen. Foto: privat

Wie konnten Sie den Trip finanzieren?

Jede Familie muss für sich entscheiden, welche Investitionen sie für sinnvoll erachtet: Das Einfamilienhaus im Grünen? Der All-inclusive-Sommerurlaub? Das neue Auto? Wir haben stattdessen gespart, das Auto und viele andere Wertgegenstände verkauft, die Wohnung untervermietet. Auf der Reise selbst haben wir auf kostspielige Hotels verzichtet und stattdessen auf Häuser verreister Familien aufgepasst, auf Höfen gegen Kost und Logis mitgearbeitet, Autos und Wohnwagen fernab der Touristenrouten unentgeltlich transferiert. Das sparte nicht nur Geld, sondern gab uns die Möglichkeit, Land und Leute intensiver kennenzulernen.

Ihre Reise führte Sie von Kanada über Kalifornien, Hawaii, Japan, Australien, Neuseeland und Chile wieder nach Kanada. Hatte jemand Heimweh?

Unterwegs hatte niemand von uns Heimweh, vielmehr haben mein Mann und ich uns jeden Morgen ungläubig und strahlend angeschaut, dankbar darüber, dass wir das durchgezogen und uns auf den Weg gemacht haben. Einmal trafen wir eine quirlige, deutsche Familie, die in Kanada für zwei Wochen Urlaub machte. Die Eltern waren sehr inspiriert von unserer Reise und dachten auch schon länger darüber nach, eine Auszeit zu nehmen. Irgendwann. Wenige Monate später verstarb der Vater plötzlich an einem Infarkt. Es war schockierend, als wir davon erfuhren. Eine Mahnung, die Gelegenheiten beim Schopfe zu packen. Klar gab es unterwegs immer wieder Momente, in denen wir uns fragten: "Was in Gottes Namen machen wir hier eigentlich?" Zum Beispiel, als wir auf einem Frachter mit Dutzenden von Pferden und Kühen in meterhohen Wellen wie in einer Nussschale vom Sturm über das Meer gepeitscht wurden. Aber wir haben unsere Entscheidung nicht eine Sekunde lang bereut.

Während der Reise haben Sie auf 2000 Schafe aufgepasst, Kängurus von den Feldern gejagt, bei der Kartoffelernte geholfen. Nicht selten weit ab von jeglicher Zivilisation. Wie haben Sie, die Sie ja vor kurzem noch auf einem Bürostuhl saßen, das ausgehalten?

Gerade die körperliche Arbeit kann durchaus sehr erfüllend und befriedigend sein. Nach einem Tag auf dem Feld habe ich geschlafen wie ein Stein.

Wie haben Sie Ihre Kinder beschäftigt, während Sie gearbeitet haben? Dort gab es ja keine Tagesmutter oder Kita?

Die Kinder sind unheimlich selbstständig geworden und haben so viel gelernt über die Natur, den Kreislauf des Lebens, fremde Kulturen und indigene Völker. Manchmal arbeiteten sie mit auf den Feldern, dann wieder dockten sie ab und spielten an Bächen mit Steinen und Stöcken, fingen Grashüpfer oder tobten durch die Scheune. Sie haben unsere Erde zu schätzen gelernt. Wir sprechen immer davon, dass wir den Kindern Wurzeln und Flügel geben wollen – manchmal frage ich mich, ob wir Eltern in unserer Wohlstandsgesellschaft den Flügeln zu wenig Aufmerksamkeit schenken.

Ihre Kinder bekamen das Kaninchen, das sie am Vortag noch gestreichelt haben, abends zum Essen vorgesetzt. Wie haben sie das verkraftet?

Ich selbst bin ja Vegetarierin. Ich glaube, in diesen Momenten konnten sie diese Entscheidung zum Vegetarismus zum ersten Mal nachvollziehen. Aber im Ernst – manches Mal haben sie geschluckt oder auch dankend abgelehnt. An anderen Tagen haben sie aber auch mit Würde das Tier verzehrt. Die Kinder bekamen unterwegs sicherlich ein viel respektvolleres Verhältnis zu Nahrung. Die Kartoffeln abends zu verzehren, die man morgens auf dem Feld geerntet hat, das ist für jeden Menschen ein erhabenes Gefühl, auch für die Kleinsten.

Zwischendurch ging’s nach Australien. Foto: privat

In Japan stellte sich bei einer ärztlichen Untersuchung heraus, dass Sie schwanger waren. Wollten Sie da nicht sofort nach Deutschland zurück?

Als der erste Schock erst einmal verdaut war, haben wir den Gedanken, die Reise abzubrechen, direkt verworfen. Ich spürte: Das Reisen konnte dem Baby unter keinen Umständen schaden.

Peter, Ihr drittes Kind, kam dann in Kanada zur Welt. In dem Ort, in dem Sie heute leben. Eine bewusste Entscheidung?

Eine instinktive Entscheidung. Kanada hatte uns zu Beginn der Reise gut gefallen. Warum dort also nicht das Kind gebären, dachten wir uns – mehr nicht! Damals war die Idee, mit der Reise nicht nur kurzfristig das Hamsterrad anzuhalten, sondern eher den ganzen Käfig zu sprengen und auszuwandern, noch gar nicht geboren. Wir verliebten uns zwar in das Küstendorf, aber dort zu wohnen, hätten wir nicht zu träumen gewagt – dafür waren wir noch viel zu überzeugt davon, nach der Reise wieder da weiterzumachen, wo wir vorher aufgehört hatten: in der Großstadt Köln.

Nach den 15 Monaten unterwegs sind Sie erst mal wieder nach Deutschland zurückgekehrt.

Wir dachten, nach der Reise geht alles so weiter wie vorher, hatten aber unsere eigene Veränderung nicht mit einkalkuliert. Alles war auf einmal zu laut, zu asphaltiert, zu schnell für uns, wir kamen bei dem Tempo nicht mehr mit. Wir lernten, dass mit der "Wir-Zeit" auch ein Veränderungsrisiko einhergeht, dass das Scheitern einer Rückkehr in sich birgt. Aber eben auch die Energie, noch größere Veränderungen im eigenen Leben anzustoßen.

Wie hat die Reise Sie und Ihre Familie verändert?

Wir sind "langsamer" geworden. Im positiven Sinne. Wir leben bewusster, haben unsere Prioritäten definitiv verschoben. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich liebe meinen Job, aber Arbeit ist eben nicht alles im Leben. Wir wollen nicht mehr leben, um zu arbeiten, sondern arbeiten, um zu leben. Ich halte das auch für das nachhaltigere Konzept, wenn ich mir die Entwicklung von psychischen Erkrankungen und Burnout, aber auch von Krankheiten, die auf falsche Ernährung oder zu wenig Bewegung zurückzuführen sind, in der westlichen Zivilisation anschaue. Vor allen Dingen sind wir mutiger geworden. Und wir sind heute ehrlicher mit uns selbst, wenn es darum geht herauszufinden, was uns glücklich macht.

Wie sieht ein Tag im Leben der Familie Dyrchs heute aus?

Vor zwei Jahren sind wir ans Ende der Welt gezogen, in ein Küstendorf auf der Insel Vancouver Island an der Westküste Kanadas. Die Häuser hier sind alle aus Holz, manche davon bunt angestrichen. Morgens um 8.30 Uhr hält der quietschgelbe Schulbus vor unserem Haus, der die beiden Großen zur Schule einsammelt. Hier werden die Kinder vor der Haustür abgeholt, da Pumas und Bären frei herumlaufen und sich manchmal in die Siedlung verirren. Die Hälfte ihrer Schulkameraden stammt aus Familien der indigenen Völker, die hier und auf umliegenden Inseln leben. Mein Mann bringt den Jüngsten dann zur Tagesmutter. Jeden Tag spielen die Kinder in den Prielen am Meer, bewundern Krebse, Seeadler und Seesterne. Oft beobachten sie Wale oder Seelöwen vom Ufer aus.

Und womit verdienen Sie heute Ihr Geld?

Ich arbeite immer noch in meinem alten Job, aber eben meist virtuell. Mein Team ist auf der ganzen Welt verstreut. Bei uns klappt die digitale Teamarbeit sehr gut. Sobald die Kinder aus der Schule kommen, klappe ich meist den Laptop zu. Das hätte ich früher nie gekonnt, es gab immer noch eine E-Mail, die geschrieben werden, ein Telefonat, das unbedingt geführt werden musste. Da kann ich heute viel besser loslassen. Mein Mann ist künstlerisch aktiv, kümmert sich aber auch federführend um unseren Jüngsten, den Garten, Hund und Hühner und eine kleine Ferienwohnung, die wir betreiben.

Fühlen Sie sich angekommen?

Definitiv. Für uns brauchte es das Weggehen, um wieder zurück zu uns zu finden.

Vermissen Sie in Ihrer neuen Heimat etwas aus Ihrer alten?

Die weitere Familie und enge Freunde, guten Käse und in der Vorweihnachtszeit den Weihnachtsmarkt. Aber generell vermissen wir erstaunlich wenig.