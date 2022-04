Von Ute Teubner

"Hoffen wir mal, dass Dir der Osterhase wieder viele bunte Eier bringt!" Sage ich mit einem Augenzwinkern zu meinem Jüngsten, der schon sehr lange so groß ist, dass er nicht mehr an den hoppelnden Frühlingsboten glaubt. "So ein Quatsch", meint der. "Seit wann legen Hasen Eier?" "Tun sie doch gar nicht, sie verstecken sie ja nur", verschaukel ich ihn weiter. Jetzt lacht er: "Klar, Du willst mich ver ... äppeln", kriegt er gerade noch mal die Kurve. Stimmt. Aber so kurz vor Ostern gibt’s dafür eigentlich ein viel schöneres Wort: "vergackeiern". Denn besagte Eier, die der Osterhase in die Nester packt (selbst in die der älteren Kinder), wurden zuvor von Hühnern gelegt, die bekanntlich mit stolzem Gackern auf ihre Leistung aufmerksam machen. Von Zeit zu Zeit allerdings gackert ein Huhn auch dann, wenn es gar kein Ei gelegt hat – und spielt so dem Menschen einen Streich: Es hat ihn "vergackeiert". Der Begriff – den RNZ-Leserin Annette Halm aus Dielheim mag – kam um 1900 herum auf, die volkstümliche Wortschöpfung "Gackei" wird bereits im Deutschen Wörterbuch der Brüder Grimm mit dem Gackern der Hühner in Verbindung gebracht. Natürlich hätte ich meinem Sohn auch einen Bären aufbinden, ihn an der Nase herumführen, auf den Arm nehmen oder gar zum Narren halten können. Auch "verhohnepipeln" wäre nett gewesen. "Vergackeiern" aber ist besonders schön: Da lachen ja die Hühner!

