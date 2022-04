Von Stefan Kern

Der Anfang dieses Artikels ist ungewohnt persönlich. Denn das Niederschreiben erwies sich als schwierig. Nicht technisch. Aber die Fakten zusammenzutragen, sie zu ordnen und einzuschätzen, erfüllte mich als Autor mit großer Sorge. Als Vater zweier kleiner Kinder ist das Bild des Klimaforschers Joachim Schellnhuber, welches die nähere Zukunft beschreibt, beunruhigend: "Wir sind gerade dabei unsere Kinder in einen globalen Schulbus zu setzen, von dem wir wissen, dass er mit 98 bis 99-prozentiger Wahrscheinlichkeit verunglückt."

Beginnen wir mit dem Artensterben, bei dem Bedeutung und öffentliche Wahrnehmung sich noch immer umgekehrt proportional verhalten. Die Wucht der Veränderung, die da auf die Menschheit zukommt, ist für unser Dasein desaströs. Klar könnte man Dramatisierung unterstellen. Doch die Wissenschaft spricht eine derart unmissverständliche und vor allem belastbare Sprache, die kaum einen anderen Schluss zulässt: Wir steuern auf eine Katastrophe zu. Das Netz des Lebens reißt.

Die Biomasse der Insekten ist seit 1970 um 75 Prozent zurückgegangen, schreibt der englische Biologe Dave Goulson in seinem Buch "Stumme Erde". Vor dem Hintergrund, dass fast 90 Prozent aller Pflanzenarten auf Bestäubung angewiesen sind, wird eine Entwicklung absehbar, die das Wohl der Menschheit massiv beeinträchtigen könnte. Aber der Rückzug der Insekten hat, so Goulson, noch weit mehr Folgen. Insekten zersetzen ja auch biologisches Material, halten den Boden gesund, Schädlinge in Schach und stehen am Anfang fast jeder Nahrungskette. Die Welt, so Goulson, würde ohne Insekten ins Stocken geraten. Und trotzdem werde weiter agiert, als gäbe es das Artensterben nicht.

Und über die Insekten hinaus betrachtet: 2021 verzeichnete das Register der Weltnaturschutzunion 37.500 bedrohte Tier- und Pflanzenarten. Mehr als jemals zuvor. Die Rote Liste wird immer länger.

Das Artensterben hängt stark mit dem Klimawandel zusammen. Beide Entwicklungen verschlimmern sich gegenseitig. Es werden Bedingungen auf der Erde entstehen, die menschliches Leben, wie wir es heute kennen, unmöglich machen. Apokalypse nicht im Kinofilm, sondern ganz real. Es ist banal, aber der Satz des Naturforschers Alexander von Humboldt (1769-1859) stimmt: Alles hängt mit allem zusammen. Die Natur ist zirkulär aufgebaut. Der Mensch aber hat sich für einen linearen Entwicklungspfad entschieden in Richtung "immer mehr". Beide Systeme passen nicht zusammen. Da aber die Natur Grundlage unserer Existenz ist, führt das Verhalten des Menschen zum Kollaps.

Wenn sauerstoffproduzierende Bäume im Wald und Kieselalgen in den Ozeanen durch die Überhitzung des Planeten weiter unter Druck geraten, fehlt auch dem Menschen irgendwann die Luft zum Atmen. Die Zusammenhänge sind schon lange bekannt. Was fehlt ist die angemessene Reaktion. Im Gegenteil: Immer mehr Erdenbewohner wollen auch immer mehr besitzen und verbrauchen. Selbstbeschränkung fällt dem Menschen schwer.

Stattdessen die ernüchternden Befunde: Die Fläche der Städte hat sich seit 1992 verdoppelt und wächst weiter. Die Verschmutzung durch Plastik hat sich verzehnfacht. Es gibt (einschließlich dem Menschen) keine Säugetiere mehr ohne Mikroplastik im Körper. Immer noch werden in Deutschland jeden Tag etwa 60 Hektar Land als Bauland ausgewiesen. Das entspricht knapp 80 Fußballfeldern. Und mit 632 Kilo Müll pro Einwohner und Jahr nimmt Deutschland im EU-Länderranking (Durchschnitt: 505 Kilo) einen Spitzenplatz ein.

Drei Viertel der Landfläche und zwei Drittel der Ozeane sind vom Menschen gestaltet oder beeinflusst. Tendenz steigend. Seit einigen Jahren bringen die Menschen und ihre Nutztiere mehr Gewicht auf die Waage als alle anderen Landwirbeltiere auf diesem Planeten zusammen. Und die Zucht von reinem Schlachtvieh (650 Millionen Hühner, 53 Millionen Schweine und über drei Millionen Rinder pro Jahr allein in Deutschland) schluckt mehr als die Hälfte des zur Verfügung stehenden Getreides und Unmengen an Wasser.

Fleischkonsum zu reduzieren, würde den Druck auf die Landwirtschaft reduzieren. Im Übrigen auch im Sinne der globalen Gerechtigkeit. Denn für die monotone Intensivlandwirtschaft wird weltweit immer mehr Fläche zersiedelt, Pestizid-Einsatz ist die Regel. Fauna und Flora verlieren dadurch ihre Rückzugs- und Ausweichräume. Letzteres ist vor dem Hintergrund des Klimawandels bedeutsam. Denn die Erwärmung zwingt die Arten weltweit auf Wanderschaft entweder in die Höhe oder in Richtung der Pole. Camille Parmesan vom Nationalen Forschungszentrum Toulouse hat es ausgerechnet: Auf zehn Jahre gerechnet verlagern Landbewohner ihr Habitat derzeit um 17 Kilometer, Meeresbewohner um 72 Kilometer. In vielen Regionen seien den Tieren aber die Wege versperrt, so Parmesan. Siedlungen, Landwirtschaft, Industrie, Straßen sind oft undurchlässige Barrieren, die auch den mobilen Arten ein Ausweichen verwehren.

Im Sommer soll im chinesischen Kunming gegengesteuert werden. Für viele Biologen ist die dort geplante UN-Artenschutzkonferenz die letzte Chance zur Umkehr. Bis 2030, so das Ziel der Konferenz, sollen 30 Prozent der Fläche unseres Planeten zum Schutzgebiet erklärt werden. Heute stehen laut "Global Biodiversity Outlook" 15 Prozent der Landfläche und sieben Prozent der Meere unter Schutz. Die anvisierten 30 Prozent markieren für viele Biologen übrigens eine Untergrenze – besser wären 50 Prozent. Der UN-Generalsekretär António Guterres erklärte unlängst: "Wir müssen Platz für die Natur schaffen, wenn uns das nicht gelingt, haben wir bald keinen Platz mehr."

Die Menschheit lebt – vor allem im globalen Norden – schon lange über ihre Verhältnisse. Der "Erdüberlastungstag" ist der erste Tag im Jahr, an dem unser Konsum die Kapazitäten der Erde zur Reproduktion dieser Ressourcen übersteigt. Erschreckenderweise wandert dieser im Kalender immer weiter nach vorne. 2021 war es weltweit gesehen der 29. Juli. Das "Global Footprint Network", das diesen Tag berechnet, geht für 2022 von einem noch früheren Datum aus. Wenn allein der deutsche Konsum der Maßstab wäre, fände sich der Erdüberlastungstag übrigens schon Anfang Mai. Nach etwas mehr als fünf Monaten machen die Deutschen bei der Natur Schulden und leben auf Kosten anderer.

Nur einmal in der Geschichte des Überlastungstages wanderte das Datum nach hinten: im Corona-Jahr 2020 mit all seinen Einschränkungen. Das gibt einen deutlichen Hinweis, wie sehr wir unseren Konsum, die Industrieproduktion und Mobilität reduzieren müssen, um unsere Erde als Lebensgrundlage für uns und unsere Kinder zu retten. Ist die Menschheit dazu bereit?