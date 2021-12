Von Jan Draeger

Berlin. Ein Badener lässt die Hauptstadt tanzen: Seit 14 Jahren leitet der in Bruchsal geborene Berndt Schmidt erfolgreich den Berliner Friedrichstadt-Palast. Vom 3. Januar an ist sein Show- und Unterhaltungstheater nun noch Mittelpunkt eines ZDF-Mehrteilers. "Der Palast" erzählt die Geschichte von Zwillingsschwestern im geteilten Deutschland während des Kalten Krieges. Während die eine in der Bundesrepublik als Unternehmerin arbeitet, steht die andere als Tänzerin auf der Bühne des Friedrichstadt-Palastes. Schmidt selbst hat sich viel mit der Historie "seines Palastes" beschäftigt. Unser Mitarbeiter Jan Draeger sprach mit ihm über harmlose Späße, die in der DDR zu Berufsverboten führten, über den Palast als Auffangbecken für Unangepasste, und darüber, wie Tänzerinnen das Militär auf die Schippe nahmen.

Berndt Schmidt .

Herr Schmidt, Ihre heutige Arbeitsstätte haben Sie erstmals als Schüler vor 40 Jahren auf einer Klassenreise gesehen. Erinnern Sie sich noch?

Damals war ich auf dem Gymnasium in Philippsburg. Um die Abiturzeit herum fuhren wir nach Berlin. Das gehörte sozusagen zum guten Ton.

Und ein Ausflug in den Ostteil der Stadt, in die DDR, durfte nicht fehlen?

Richtig. Wir sind am Bahnhof Friedrichstraße, an der Grenzübergangsstelle von West- nach Ost-Berlin, rausgekommen. Als wir dann Richtung Pergamonmuseum gingen, muss ich noch den alten Palast und auch den neuen, der gerade kurz vor der Eröffnung war, gesehen haben. Aber wie man als junger Schüler damals eben so war – den Kopf immer ein bisschen nach unten – habe ich wahrscheinlich nicht richtig hingeguckt.

So ein Ausflug war ja nicht gerade billig. Es gab noch den 25-Mark-Zwangsumtausch.

Ich habe mir davon Bücher gekauft. Mit meinen Mitschülern war ich noch in einer Kneipe. Da habe ich wohl ein Glas Bier zu viel getrunken. Abends sind wir in West-Berlin ins Theater gegangen und ich bin während der Vorstellung eingeschlafen.

Mittlerweile sind Sie Intendant des Friedrichstadt-Palastes und nun wird Ihre Arbeitsstätte zum Dreh- und Angelpunkt eines ZDF-Mehrteilers. Erzählt wird eine Geschichte zwischen dem Bau der Mauer und ihrem Fall im Jahr 1989. Was wissen Sie über diese Zeiten der Umbrüche?

Der Palast hat eine Bühnengeschichte, die bis 1919 zurückgeht. Unter unterschiedlichen Namen wie Großes Schauspielhaus in der Weimarer Republik, Theater des Volkes in der Nazizeit und dann ab 1947 Friedrichstadt-Palast hat man dort viele Umbrüche erlebt. Vor dem Bau der Mauer war der Palast eine Institution im gesamten Berlin. West-Berliner haben sich die Vorstellungen angeschaut und West-Berliner haben auch im Palast gearbeitet.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Berndt Schmidt Geboren am 3. Januar 1964 in Bruchsal. Werdegang: Schmidt wächst in Graben-Neudorf auf. Nach seinem Abitur in Philippsburg studiert er in Augsburg Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 1993 [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Berndt Schmidt Geboren am 3. Januar 1964 in Bruchsal. Werdegang: Schmidt wächst in Graben-Neudorf auf. Nach seinem Abitur in Philippsburg studiert er in Augsburg Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. 1993 wird mit dem Thema "Führung in Konzernen, eine epische Untersuchung" zum Dr. rer. pol. promoviert. Seine erste Berufsstation führt ihn für die Bertelsmann AG als kaufmännischer Geschäftsführer nach Frankfurt am Main und New York. 2002 wird er Generalbevollmächtigter des Musiktheaters Neuschwanstein in Füssen. Zwei Jahre später wechselt er zur Stage Entertainment und wird Geschäftsführer des Apollo- und des Palladium-Theaters in Stuttgart. Seit November 2007 ist Schmidt Intendant des Friedrichstadt-Palastes in Berlin. Er stellt das Haus in den folgenden Jahren wieder auf finanziell feste Beine, die Ticket-Umsätze werden zu den höchsten in der Geschichte. Ehrungen (eine Auswahl): Während des Christopher Street Days 2012 in Berlin erhält Schmidt den Zivilcouragepreis. 2020 kürt ihn die "Berliner Morgenpost" zum "Berliner des Jahres". Der Film: Der Dreiteiler "Der Palast" unter der Regie von Uli Edel und mit Schauspielern wie Svenja Jung, Anja Kling und Heino Ferch läuft am 3., 4. und 5. Januar jeweils um 20.15 Uhr im ZDF. In der Mediathek ist er jetzt schon zu sehen. Privat: Schmidt lebt in Berlin.

Und dann sperrte die DDR am 13. August 1961 Ost-Berlin durch die Mauer ab …

Auf einmal sind die Beschäftigten des Palastes am Morgen aus dem Westteil nicht mehr zu ihrer Arbeitsstelle gekommen. Sie waren einfach abgeschnitten. Nur der Kostümdirektor des Hauses, Wolf Leder, durfte weiterhin in West-Berlin wohnen und hier arbeiten. An der Geschichte unseres Hauses kann man sehen, wie unnatürlich die Teilung Deutschlands war.

Wie war die Situation am Friedrichstadt-Palast 28 Jahre später – kurz vor der Maueröffnung?

Als 1989 die Freiheitsbewegung in der DDR aufkam, wurden auch im Palast Protestplakate gemalt – und auf der großen Demos auf dem Alexanderplatz kurz vor der Maueröffnung hochgehalten. Der Palast bot wie auch andere Bühnen in der DDR manchen Menschen eine Art Nische, auch wenn diese natürlich trotzdem überwacht war. Das waren Menschen, die nicht in das System passten, wie Homosexuelle, Leute, die nicht IM sein oder nicht in die Partei eintreten wollten. Für solche waren Bühnen wie der Palast ein Auffangbecken.

War das Ensemble damals international?

Ja, aber eher von der anderen, der östlichen Seite: aus der UdSSR oder Bulgarien gehörten einige zum Ensemble. Aus dem westlichen Ausland war da meines Wissens niemand. Aber es gab viele internationale Gastspiele aus dem Westen: Udo Jürgens und Udo Lindenberg sind hier aufgetreten, auch Gilbert Bécaud und Louis Armstrong. Dazu wurden Fernseh-Shows in der DDR wie "Ein Kessel Buntes" aus dem Palast gesendet. Und zwar auf West-Niveau: Die Stars, die Machart, die Bühnenbilder, die Beleuchtung, der Schnitt waren absolut gleichwertig.

Wie weit ging die Gängelung?

Im weitesten Sinne passte das Programm den DDR-Sozialisten. Wenn man das alte Prinzip Brot und Spiele nimmt, war der Palast für die gute Laune zuständig. Es sollten keine Propaganda-Shows werden. Die Nationalsozialisten hatten versucht, im Theater des Volkes, dem Vorgänger des Friedrichstadt-Palastes, weltanschauliche Programme auf die Bühne zu bringen. Das ging gehörig in die Hose. Es kamen kaum Besucher. Die Leute hatten keinen Bock, dort agitiert zu werden. In der DDR hatte man wohl aus dieser Geschichte gelernt. Insofern war das Programm des Palastes im weitesten Sinne eher unpolitisch. Es sollte einfach Zerstreuung, Unterhaltung bieten.

Eckte niemand an?

Am Eröffnungstag des neuen Friedrichstadt-Palastes, am 27. April 1984, machte der Conférencier O. F. Weidling ein paar harmlose Späße über die Versorgungslage der DDR. Das wurde live im DDR-Fernsehen übertragen. Am nächsten Morgen war es schon rausgeschnitten. Weidling hatte seitdem de facto Berufsverbot in der DDR. Daran sieht man: Nichts ist wirklich unpolitisch in der Kunst. Und auch viele DDR-Satiriker und -Komödianten haben versucht, zumindest zwischen den Zeilen etwas zu sagen.

Svenja Jung als Revuetänzerin in einer Szene des ZDF-Dreiteilers.

Als Intendant setzen Sie sich stark gegen Diskriminierungen ein. Beispielsweise werden keine Botschafter aus Ländern, in denen Homosexuelle benachteiligt werden, zu Premieren eingeladen …

Es sind seitdem nicht weniger Länder geworden, die Homosexuelle diskriminieren. Insofern ist die Wirkung begrenzt, das war auch klar. Aber Akte der Solidarität müssen ja teilweise nicht nur Änderungen hervorrufen, sie geben auch Betroffenen das Gefühl, dass sie nicht alleine sind. Insofern hat es schon große Bedeutung, dass man das macht. Wir verbieten den Exzellenzen dieser Länder nicht den Zutritt in den Palast, sie können sich ihr Ticket kaufen. Ich finde aber, dass Länder, in denen Homosexuelle benachteiligt werden, nicht die Ehre verdienen, eine Ehrenkarte, eine kostenlose Einladung in den Palast zu bekommen.

Welche Wirkung hat das?

Diplomaten sind Diplomaten, die werden nicht öffentlich sagen, dass sie das unmöglich finden. Ich weiß aber von einigen Diplomaten, dass es schon ein Gesprächsthema ist.

Sie engagieren sich auch stark gegen Rechtsextremismus. Woher rührt das?

In der Geschichte unseres Hauses haben drei Männer eine große Rolle gespielt, die später allesamt in der einen oder anderen Weise unter dem Nationalsozialismus gelitten haben. Der Regisseur Max Reinhardt war Jude. Erik Charell, der Schöpfer von großen Revuen in den Zwanzigerjahren, war jüdisch und schwul. Und Hans Poelzig, der Architekt des Großen Schauspielhauses, musste sich unter den Nazis damit auseinandersetzen, dass das, was er gemacht hatte, "entartete Kunst" sei. Deshalb spüre ich einen gewissen Auftrag, mich diktatorischen Entwicklungen entgegenzustellen. Vielleicht auch, weil meine beiden Großväter, einer wurde bereits 1943 bei Charkiv in der Ukraine erschossen, in der SS waren. Und ich habe dem Opa, den ich kennenlernte, immer vorgeworfen, dass er das Unrecht damals nicht gesehen hat.

Ihre Show, die gerade läuft, heißt "Arise" – Liebe ist stärker als die Zeit". Arise bedeutet wieder aufstehen, nicht aufgeben. Haben Sie das Wort pandemiebedingt gewählt?

Als ich mich im Dezember 2019 für diesen Titel entschied, wusste man noch nichts von dem Virus in Deutschland. In der Grand Show geht es nicht um Corona, aber um vieles, was Menschen heute erleben. Dass man in ein tiefes Loch fallen kann. Aber dass es wichtig ist, trotz Rückschlägen dort nicht zu bleiben, sondern zu versuchen, herauszukommen. Und dass am Ende der Dunkelheit Licht wartet. Das mag ein bisschen simpel klingen, aber andererseits stimmt es und dürfte heute auch tröstlich sein.

Wie finden Sie den Film?

Die Tanzszenen sind ausgezeichnet getroffen und auch die Erzählung gefällt mir wirklich. Ich hatte übrigens auch einen Vorschlag beigesteuert. Und zwar, dass man nicht versuchen sollte, die damalige Zeit authentisch in Kostüm und in der Musik wiederzugeben. Das würde sich sonst total oll und überholt anfühlen. Die Choreografien und die Beleuchtung, wie wir sie in dem Film sehen, hat es in der DDR überhaupt nicht gegeben. Die Choreografien sind aus unseren letzten Produktionen "The Wyld" und "The One". Ich glaube, diese Modernität hat eine gewisse Wirkung in dem Film, denn auch im Spieljahr des Films 1988/89 war am Palast die künstlerische Wirkung modern und auf West-Niveau.

Im Film "Der Palast" bewegen sich 32 Tänzerinnen im Gleichschritt. Das ist die berühmte "Girlreihe" des Friedrichstadt-Palastes. War die eine Erfindung in der DDR?

Nein. Die "Girlreihe" stammt ursprünglich aus den USA. Entstanden ist sie in den Zehner- und Zwanzigerjahren des letzten Jahrhunderts. Eigentlich wollte man sich damit über das Militär lustig machen. Dass Frauen preußischen Stechschritt nachmachen, wurde eigentlich als ungehörig empfunden. Aber es hatte eben auch seinen Witz, dass sie etwas gemacht haben, was eigentlich nur ein Männerding sein durfte. Übrigens war eine gewisse Marlene Dietrich auch erst mal ein Revue-Girl am Großen Schauspielhaus, dem Vorgänger des Palastes. Die Girlreihe sorgte schon in den Zwanzigerjahren in Berlin für Furore. Den Nazis passte sie dann nicht mehr. Es ist das Verdienst der DDR, dass sie diese Tradition wiederbelebt und weiterentwickelt hat, denn im Westen starb das Genre der großen Revue immer weiter aus.

Aus dem Drama "Ku’damm 56" ist ein Musical geworden, das nun im Berliner Theater des Westens läuft. Taugt der Filmstoff von "Der Palast" nicht auch für eine Show bei Ihnen?

Sag niemals nie, auch wenn ich eher ein Freund davon bin, überraschende Dingen zu machen und das wäre wenig überraschend. Wenn der Film jetzt allerdings ein Riesending wird, kann es sein, dass ich mir das noch anders überlege. Was aber eher meine Vision für den Palast ist, sind Revuen, die mit der Gegenwart der Menschen etwas zu tun haben. Wie "Arise", das keine Geschichtsrevue ist, sondern die Menschen heute anspricht.

Sie werden jetzt 58. Sie waren in New York, Stuttgart und sind jetzt in Berlin. Was wird die nächste Station in Ihrem Leben?

Wenn die Pandemie einen eines gelehrt hat, ist es, dass nichts sicher ist. Insofern habe ich da immer eine sehr offene Einstellung. Wenn das Land Berlin mit mir zufrieden ist, wenn das Ensemble mit mir zufrieden ist, wenn ich gute Ideen habe, kann es gerne weitergehen. Ich bin extrem glücklich hier am Palast. Das ist die schönste Berufsstation meines Lebens.

Und wie sieht es mit einem Job in Ihrer alten Heimat, in Baden-Württemberg, aus?

Vielleicht, wenn ich mal Winzer werde.

Als Chef eines großen Showtheaters – können Sie eigentlich tanzen?

Sehr schlecht. Genau so, wie ich sehr schlecht singen kann. Als ich ein achtjähriger Schüler war, sollte bei einem offiziellen Akt in der Grundschule Graben-Neudorf was vom Schulchor vorgesungen werden. Meine Lehrerin sagte zu mir: "Berndti, du darfst nicht mitsingen. Nur die Lippen bewegen."