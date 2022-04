Eine Figur des Jesus Christus mit dem Kreuz ist an einer Fassade in der Bamberger Altstadt zu sehen. Auferstanden: das moderne Oster-Parament von Johannes Schreiter. Der gestaltete Stoff hängt während der Osterzeit an der Kanzel der „Kapelle in der Plöck“ in Heidelberg. Foto: dpa/rnz

Von Diana Deutsch

Heidelberg. Ostern ist das wichtigste Fest des Jahres. Zumindest für Christen. Weil ohne Auferstehung der Glaube keinen Sinn macht. Glücklicherweise berichtet die Bibel, dass drei Tage nach der Kreuzigung mehrere Jüngerinnen und Jünger – unabhängig voneinander – dem toten Jesus begegnet sind. Sie haben mit ihm gesprochen, gegessen, ja sie haben ihn sogar berührt. Doch wirklich fassen konnten sie ihn nicht mehr. Er war verändert. Verwandelt. Verklärt. Wie also hat man sich die Auferstehung und das Ewige Leben konkret vorzustellen? Das sagt die neue evangelische Landesbischöfin von Baden, Heike Springhart.

Frau Landesbischöfin, wohin gehen wir, wenn wir gestorben sind?

Wir wechseln von einer Hand Gottes in die andere. So wie wir im Leben in Gott geborgen waren, so werden wir auch im Tod von ihm gehalten sein. Aus den Händen Gottes kann man nicht herausfallen, davon bin ich fest überzeugt. Aber natürlich erleben wir Gottes Gegenwart nach unserem Tod völlig anders als jetzt. Paulus sagt, dass wir in einem neuen Leib auferstehen werden. Ich frage mich oft, was das konkret heißt. Wie soll man sich diesen neuen Leib vorstellen? Bin ich dann wirklich noch ich? Und wie kann man mich in diesem neuen Leib eigentlich erkennen?

Haben Sie auf diese Fragen schon eine Antwort gefunden? Oder zumindest den Ansatz einer Antwort?

Ich glaube, unser Name spielt eine wichtige Rolle. Vielleicht stellt er sogar die Kontinuität zwischen unserem jetzigen und unserem künftigen Leben dar. Es ist ja nicht bedeutungslos, wie wir heißen. Werdende Eltern denken immer lange über den Namen für ihr Kind nach. Sie spüren, welche Tragweite diese Entscheidung hat. Unser Name ist untrennbar mit unserer Person verbunden. Sogar in der Ewigkeit. "Fürchte dich nicht, ich habe dich bei deinem Namen gerufen", heißt es beim Propheten Jesaja. Für mich ist es eine sehr schöne Vorstellung, dass Gott jeden Menschen mit Namen kennt. Dass all unsere Namen in Gottes Gedächtnis eingeschrieben sind. Daher zählt es in meinen Augen zu den größten Verbrechen, wenn man Menschen ihres Namens beraubt. Sie auf bloße Nummern reduziert. Wie das beispielsweise in Auschwitz geschehen ist.

Bleibt auch etwas von unserer Lebensgeschichte in der Ewigkeit erhalten?

Natürlich. Aber es ist viel schwieriger, uns das konkret vorzustellen. Wer ist es denn, der aufersteht? Das junge Mädchen? Die Studentin? Die alte Frau, die dement war und endlich sterben durfte? Wahrscheinlich sind wir in der Ewigkeit alles gleichzeitig. Aber wie soll man das denken? Es bereitet uns ja oft schon Schwierigkeiten, eine Kontinuität zwischen unserem Erwachsenen-Ich und unserem ehemaligen Kindergarten-Ich herzustellen. Aber tatsächlich ist es ein wichtiger Gedanke, dass die gesamte Lebensgeschichte auch in der Ewigkeit Bedeutung hat. Mit all den Verletzungen, die sie in sich trägt. Ich habe viel über Verwundbarkeit nachgedacht. Ich glaube, das ist es, was das menschliche Leben im Letzten ausmacht: dass es verwundbar ist. Dass wir alle Narben in uns tragen. Aber auch, dass wir offen sind für Liebe, Vertrauen und Veränderung.

Müssen wir nach dem Tod Rechenschaft dafür ablegen, was wir in unserem Leben getan haben?

Das Jüngste Gericht ist ein wenig in Verruf geraten. Weil es immer nur als Drohung verstanden wurde. Dabei steckt viel Weisheit in dem Gedanken des Gerichts. In erster Linie geht es doch darum, dass unser Leben auch für und vor Gott Bedeutung hat. Es spielt für ihn eine Rolle, wie wir gelebt haben. Nicht um uns zu verurteilen, sondern um uns aufzurichten. Das Jüngste Gericht will zurechtbringen, was in unserem Leben schief gelaufen ist.

Selbst wenn jemand schwere Schuld auf sich geladen hat?

Ich bin überzeugt, dass das, was Menschen einander zufügen, von Gott zurechtgebracht werden kann. Dieser Moment, in dem ich mit meiner Schuld konfrontiert werde, in dem ich noch einmal anschauen muss, was ich falsch gemacht habe, der kann sehr weh tun. Ob daraus eine Strafe resultiert, vermag ich nicht zu sagen. Gott ist barmherzig. Im Jüngsten Gericht werden Recht und Gerechtigkeit aufgerichtet.

Es gibt keine Strafen?

Jetzt sind wir wirklich im hochspekulativen Bereich. Vielleicht ist es ja schon Strafe genug, wenn ein Mensch nicht mehr daran vorbeisehen kann, dass er an einem anderen Menschen schuldig geworden ist.

Dann ist Scham die Strafe?

Ich glaube nicht, dass Gott je einen Menschen beschämen würde. Das zeigt sich schon auf den ersten Seiten des Alten Testaments in der Geschichte vom Paradies. Adam und Eva haben vom Baum der Erkenntnis gegessen und erkennen, dass sie nackt sind. Dann wird erzählt, wie Gott in der Abendkühle des Paradieses spazieren geht – und fragt: Mensch, wo bist du? Welch ein wunderbares Bild! Gott erkennt, was die Menschen getan haben und verweist sie des Paradieses. Aber vorher näht er ihnen noch "Schurze", wie Luther übersetzt, damit sie sich ihrer Nacktheit nicht länger zu schämen brauchen. Auf das Jüngste Gericht übertragen bedeutet das: Gott sieht alles, was wir falsch gemacht haben. Nüchtern, klar, realistisch. Und er reagiert. Aber am Ende überwiegt seine Barmherzigkeit. Am Ende bringt Gott unser Leben zurecht – das der Täter und das der Opfer.

Wie haben wir uns das Ewige Leben konkret vorzustellen?

Das Leben, das nach der Auferstehung kommt, ist für mich ein Leben in Fülle, im Shalom, im umfassenden Frieden. Schaut man sich die Paradies-Darstellungen in der Kunstgeschichte an, dann ist da oft die Vorstellung von einem großen Festmahl. Alle sitzen an einer langen Tafel und feiern. Das wirft natürlich die Frage auf: Treffe ich die Menschen, die ich im Leben gekannt habe? Und wenn ja, woran erkenne ich sie? Da sind wir wieder beim Namen! Eine gewisse Herausforderung besteht darin, dass wir nicht nur die Menschen wiedertreffen, auf die wir uns freuen. Sondern auch alle anderen.

Haben sich diese schwierigen Beziehungen dann verändert?

Ja. Auf jeden Fall. Wir erleben ja schon im irdischen Leben, dass es Versöhnungs-Prozesse gibt, in denen Menschen, die einmal entzweit waren, wieder zusammenkommen können. Vergebung kann geschehen. Andererseits gibt es auch Situationen, in denen es Menschen nicht möglich ist, zu vergeben. Weil ihnen Gewalt angetan wurde und die Täter keine Reue zeigen zum Beispiel. Mir ist wichtig, dass es keinen Zwang zur Vergebung gibt für Menschen, die Furchtbares erlebt haben. Im ewigen Leben ist das anders. Hier kann Versöhnung gelingen. Weil sich der Täter durch die Begegnung mit Gott verändert. Ich glaube, wenn jemand seine Schuld annimmt und wirklich bereut, dann bedeutet das etwas für die Opfer. Dann verliert das Unrecht seine zerstörerische Macht.

Bleiben denn die Spuren unseres gelebten Lebens, die Fehler, die Verwundungen in Ewigkeit existent?

Ich denke schon. Das zeigt die biblische Geschichte vom "zweifelnden" Thomas. Erzählt wird, wie die trauernden Jünger zusammensitzen und plötzlich tritt der Auferstandene herein. Thomas kann nicht glauben, dass es tatsächlich Jesus ist, der vor ihm steht. Dann fordert Christus ihn auf, die Finger in seine Wundmale zu legen. Sie sind durch den Tod und die Auferstehung nicht verschwunden, aber sie haben ihre zerstörerische Macht verloren. Jesus trägt seine Wundmale auch als Auferstandener mit sich. So real, dass Thomas sogar seinen Finger hineinlegen kann. Für meine Theologie ist das ein zentraler Gedanke. Die Spuren unseres irdischen Lebens verschwinden in der Ewigkeit nicht. Aber sie relativieren sich. Das gilt sowohl für die negativen wie für die positiven Erfahrungen. Auch all der Glanz und Gloria, den wir auf Erden angesammelt haben, hat im Himmel nur noch marginale Bedeutung.

Das klingt doch alles sehr vielversprechend. Warum mögen heutige Menschen trotzdem nicht mehr an das Ewige Leben glauben?

Ist das wirklich so? Ich erlebe, dass die Frage, ob der Tod tatsächlich das Ende ist, die meisten Menschen beschäftigt. Egal ob jemand einer Religion angehört oder sich als Säkularmensch versteht – jeder stellt sich irgendwann die Frage, ob nach dem Tod nicht doch noch etwas kommt. Der größte Stachel unserer heutigen Gesellschaft ist die Vorstellung, dass nur dieses kleine Erdenleben bleibt, um alles zu erreichen, wovon wir träumen. Wir müssen unentwegt vollenden, erledigen, perfektionieren. Und dafür fit bleiben, Vorsorge treiben, größtmögliche Sicherheiten schaffen. Es gibt schon Stimmen, die sprechen von "der Tyrannei des gelingenden Lebens". Wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die die christliche Fahne nicht explizit hochhalten, dann merke ich sehr oft, wie groß die Neugier auf Gott und auf den Glauben an die Auferstehung ist. Die christliche Überzeugung, dass wir in unserer Individualität in Ewigkeit erkennbar bleiben, ist ja sehr modern.

Und außerdem ist es schön, wenn einen jemand an die Hand nimmt?

Ich bin davon überzeugt, dass Gott für jeden Menschen eine Spur legt, der man folgen sollte. Und ich finde es schön und tröstlich, jemanden über mir zu haben, dem ich all das anvertrauen kann, was mein Leben ausmacht. Das Gute, für das ich dankbar bin. Aber auch das Schwierige, mit dem ich Gott in den Ohren liege. In der klaren Hoffnung: Mach was draus. Aber was letztendlich geschieht, ist allein die Entscheidung Gottes. Mir bleibt nur die Demut.

Foto: privat

BIOGRAFIE

Name: Prof. Dr. Heike Springhart

Geboren am 21. Februar 1975 in Basel

Ausbildung: Nach dem Abi 1994 in Schönau im Schwarzwald folgte ein Studium der Evangelischen Theologie in Bethel, Leipzig, Basel und Heidelberg. 2002 Examen der Evangelischen Landeskirche in Baden, danach Lehrvikariat in Waldwimmersbach und Lobenfeld, 2007 Promotion in Heidelberg. Von 2008 bis 2010 war Springhart Pfarrerin in Waldwimmersbach, Lobenfeld, Schönbrunn und am "Geistlichen Zentrum Klosterkirche Lobenfeld", parallel (bis 2013) Assistentin an der Theologischen Fakultät Heidelberg und Mitglied des Predigerkonvents der Peterskirche. 2016 folgte die Habilitation (Thema: "Der verwundbare Mensch"). Nach einem Lehrauftrag an der Universität Zürich (2017) wurde Springhart Pfarrerin der Johannesgemeinde Pforzheim (2018-2022) und 2021 Professorin an der Uni Heidelberg. Am 17. Dezember 2021 wurde sie zur Landesbischöfin von Baden gewählt.

Besonderheiten: Gewinnerin des ersten Badischen Frauen-Preacher-Slams. Regelmäßige Sprecherin der "Sonntagsgedanken" im SWR.

Status: Erste Bischöfin in der Geschichte der Landeskirche von Baden, eingeführt am 10. April 2022 in Karlsruhe.