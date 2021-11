Von Jan Draeger

Etwa 350.000 Menschen in Deutschland leiden unter Parkinson. Ihre Muskeln werden steif. Sie haben Schmerzen. Die Hände zittern. Den Körper aufrecht zu halten, fällt zunehmend schwerer. Betroffen von dieser Krankheit ist auch der bekannte Fernsehmoderator Frank Elstner, Erfinder der Erfolgssendung "Wetten, dass ..", die am heutigen Samstag ab 20.15 Uhr im ZDF mit ihm als Überraschungsgast 40-jähriges Jubiläum feiert. Vor fünf Jahren bekam Elstner die Diagnose – mittlerweile ist der Kampf gegen Parkinson zu seiner Mission geworden. Gemeinsam mit dem Neurologen Jens Volkmann hat der 79-Jährige die Parkinson Stiftung ins Leben gerufen und jetzt das Buch "Dann zitter ich halt" veröffentlicht. Unser Autor Jan Draeger sprach mit Elstner und Volkmann über Behandlungsmethoden und darüber, wie man sich von Parkinson nicht unterkriegen lassen kann.

Herr Elstner, gefühlt haben Sie mich als Fernseh-Zuschauer mein ganzes Leben begleitet. Jetzt haben Sie Parkinson. Hat diese Krankheit Sie verändert?

Elstner:Ich glaube nicht. Ich komme mit der Krankheit bisher gut zurecht. Wenn ich morgens aufstehe, sage ich mir nicht: "Ich armer Kerl, ich habe Parkinson." Sondern: "So, jetzt wollen wir mal sehen, wie wir mit dem Parkinson wieder klar kommen."

Wie äußert sich Parkinson bei Ihnen?

F. E.: Meine Bewegungen sind ein bisschen langsamer geworden. In meinem Leben bin ich immer sehr viel gewandert, heute kriege ich schon nach einer Stunde einen leicht schiefen Rücken. Mein Gehbild ist das eines Parkinson-Kranken und nicht das eines Gesunden.

Wie kann man sich das vorstellen?

F. E.: Sie haben einen etwas runderen Rücken, Sie neigen sich meistens mehr zu einer Seite. Ich habe einen Rechtshang, gehe halt wie ein alter Mann. (lacht)

Frank Elstner spürte Anzeichen der Krankheit schon seit rund 20 Jahren und war bei verschiedenen Ärzten. Erkannt wurde sie aber erst 2016 bei ihm. War er nicht bei den richtigen Ärzten?

Jens Volkmann: Es ist gar nicht so selten, dass die Erkrankung sehr verzögert diagnostiziert wird. Einfach, weil sie so unglaublich viele verschiedene Gesichter hat. Das eigentliche Kernsymptom, die Bewegungsverlangsamung, wird nicht bei allen Patienten gleich am Anfang richtig erkannt. Oder auch die Zittervarianten der Parkinson-Krankheit – sie sind manchmal, wenn die charakteristische Bewegungsverlangsamung fehlt, schwer von anderen Zittervarianten abzugrenzen.

Sie diagnostizieren bei Herrn Elstner "Parkinsönchen" – wie meinen Sie das?

J. V.: Er hat relativ wenig Bewegungsverlangsamung. Das ist eigentlich der Teil der motorischen Beschwerden, der die meisten Einschränkungen im Alltag mit sich bringt. Er hat ein Zittern, das nach außen hin sichtbar, aber nicht so furchtbar ausgeprägt ist. Bislang hat er Glück, dass er noch wenig betroffen ist.

F. E.: Das mag vielleicht daran liegen, dass ich immer so viel Sport gemacht habe. Ich bin ja zum Beispiel fast tausend Kilometer auf dem Jakobsweg gelaufen.

Wie wichtig ist Sport für Parkinson- Patienten?

J. V.: Sehr wichtig. Weil es eine Krankheit ist, die das Bewegungssystem betrifft. Durch Sport kann man eine gewisse Reserve aufbauen und damit auch dem Parkinson-Symptom entgegenbauen.

F. E.: Meine Frau hat mir zum Geburtstag einen Boxsack geschenkt und drei, vier Mal die Woche gehe ich da ein bisschen draufhauen. Ich glaube, das bringt was.

J. V.: Andere Sportarten, die Parkinson-Patienten helfen können, sind Tai Chi und Qigong. Untersuchungen haben ergeben, dass sie sogar besser als die konventionelle Krankengymnastik abschneiden.

Trifft Parkinson hauptsächlich ältere Menschen?

J. V.:Dass es nur ältere Menschen trifft, ist ein Irrglaube. Das mittlere Erkrankungsalter liegt um das 60. Lebensjahr. Aber zehn Prozent erkranken vor dem 40. Lebensjahr. Das ist dann eine Gruppe, die besonders betroffen ist, weil sie ein sehr langes Leben mit der Erkrankung meistern muss.

Herr Elstner, Sie bekamen die Diagnose Parkinson 2016 mit 74 Jahren. Wie haben Sie sich danach gefühlt?

F. E.: Ich bin runtergegangen zu meinem Fahrer, der gleichzeitig mein Assistent und Freund ist, und habe gesagt: "Scheiße, ich habe Parkinson." Wir sind erst mal ein bisschen rumgefahren, um mich zu beruhigen. Dann habe ich meine Frau angerufen und gesagt: "Pass auf, ich habe Parkinson. Wir müssen in Zukunft ein bisschen Rücksicht auf die Umstände dieser Krankheit nehmen."

Wie gehen Ihre Frau und Kinder damit um?

F. E.:Wunderbar. Sie nehmen Rücksicht – und ich nehme auch Rücksicht, indem ich versuche, das Thema gar nicht aufkommen zu lassen.

Gibt es Momente, in denen Sie Parkinson vergessen können?

F. E.:Die Momente gibt es laufend. Wenn ich mit Freunden zusammensitze – und sei es bloß, dass wir Skat spielen – sagt man mit Sicherheit nicht: "18, 20, Parkinson …"

Parkinson soll den Schlaf beeinflussen und zu Störungen führen können …

F. E.:Das ist bei mir ein großes Problem. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das immer was mit Parkinson zu tun hat. Schlecht schlafen ist schon seit Jahrzehnten Teil meines Lebens. Ich habe alles Mögliche ausprobiert, von Baldrian bis zu Guru-Methoden. Ich bin halt ein unruhiger Mensch. Mir fällt es schwer, gut zu schlafen.

Beim Ausfüllen von Autogrammkarten merkten Sie erstmals, dass Ihre Schrift zittriger wurde. Wie schlimm war das für einen Menschen, der so in der Öffentlichkeit steht?

F. E.:Mit den entsprechenden Medikamenten erlebe ich mittlerweile einige Stunden am Tag, wo ich wunderbar schreiben kann.

Professor Volkmann hat Ihnen nach der Diagnose Mut gemacht. Wie ist ihm das gelungen?

F. E.: Indem er mir klipp und klar gesagt hat: Du wirst nicht an Parkinson sterben. Das ist keine tödliche Krankheit. Du wirst mit Parkinson sterben. Und jetzt streng dich an und versuche vernünftig zu leben.

Herr Volkmann, kommt Parkinson bei Männer und Frauen gleich oft vor?

​Foto: Mario Schmitt

J. V.: Männer sind häufiger betroffen, etwa im Verhältnis 2:1.

Weiß man, woran das liegt?

J. V.: Nein, die Gründe sind unklar.

Warum tritt Parkinson in ländlichen Gebieten häufiger auf als in der Stadt?

J. V.: Das wurde mit dem Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft in Zusammenhang gebracht. Bestimmte Giftstoffe können in hohen Konzentrationen Parkinson auslösen. Sie sind aber heute nicht mehr im Einsatz. Wie das Paraquat, das inzwischen verboten ist.

Die Zahl der an Parkinson-Erkrankten steigt. Droht eine Parkinson-Pandemie?

J. V.:Kollegen aus Amerika haben kürzlich ein Buch dazu veröffentlicht: Wie man die Parkinson-Pandemie verhindern kann. Die Zahlen steigen, auch überproportional zur Alterung der Bevölkerung. Was nahe legt, dass es Umweltfaktoren gibt, die neurodegenerative Erkrankungen anheizen. Das gilt ja auch für Alzheimer. Und die Kosten steigen auch. Wir geben in Deutschland für Versorgung, Pflege und Verdienstausfälle durch neurodegenerative Erkrankungen etwa 85 Milliarden Euro pro Jahr aus. Da muss man sich fragen: Wäre es nicht sinnvoll, einen kleinen Teil dieses Geldes in die Forschung zu stecken? Das ist ein großes Anliegen unserer Stiftung.

Mit Frank Elstner haben Sie 2019 die Parkinson Stiftung gegründet, jetzt das Buch "Dann zitter ich halt" veröffentlicht – und Sie beide sind Freunde geworden. Eigentlich vertraut ja der Patient dem Arzt. Vertraut hier auch der Arzt dem Patienten?

J. V.:Natürlich, wir haben eine gemeinsame Mission. Wir wollen die Forschung für die Parkinson-Krankheit weiterbringen. Wir wollen Gelder einwerben, um einer Heilung oder einer krankheitsverlangsamenden Behandlung näher zu kommen. Das ist ein gemeinsamer Wunsch, und insofern vertrauen wir auch gegenseitig auf unsere Stärken und Fähigkeiten.

F. E.:Wunderbar wie Professor Volkmann sagt, wir wollen Geld einwerben. Das ist halt der Akademiker, der sich ausdrückt. Ich sag das viel deutlicher: Ich gehe betteln.

Hintergrund BIOGRAFIEN Name: Frank Elstner Geboren am 19. April 1942 in Linz. Werdegang: In Baden-Baden und Rastatt wächst er auf. Für Hörspiel-Produktionen vom SWF steht er schon als Kind vor dem Mikrophon. Seine erste berufliche [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIEN Name: Frank Elstner Geboren am 19. April 1942 in Linz. Werdegang: In Baden-Baden und Rastatt wächst er auf. Für Hörspiel-Produktionen vom SWF steht er schon als Kind vor dem Mikrophon. Seine erste berufliche Station wird Radio Luxemburg. Dort ist er nicht nur Sprecher, sondern auch Programmdirektor. Als Fernseh-Moderator tritt er in Sendungen wie "Spiel ohne Grenzen" und "Die Montagsmaler" auf. Große Bekanntheit erlangt er durch "Wetten, dass..?". Elstner ist Erfinder dieser Show, die als die erfolgreichste in Europa gilt, und ist ihr Moderator von 1981 bis 1987. In den folgenden Jahren entwickelt er weitere Showformate für ZDF und RTL. Seit April 2019 interviewt Elstner in der Reihe "Wetten, das war’s..?" auf YouTube und Netflix Prominente wie Klaas Heufer-Umlauf, Lena Meyer-Landrut oder Helene Fischer. Privat: Frank Elstner ist in dritter Ehe mit Britta Gessler verheiratet. Sie leben in Baden-Baden. Frank Elstner ist Vater von fünf Kindern. Name: Prof. Dr. Jens Volkmann Geboren am 21.10.1967 in Velbert Werdegang: Volkmann studiert zunächst Chemie und später Medizin in Düsseldorf, Hamilton, Ontario und New York. Heute leitet er die Neurologische Universitätsklinik in Würzburg. Die Erforschung und Behandlung der Parkinson-Krankheit ist seit vielen Jahren ein Schwerpunkt seiner Arbeit. Aktuell: Frank Elstner und Prof. Dr. Jens Volkmann: "Dann zitter ich halt. Leben trotz Parkinson", Piper, 240 Seiten, 20 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Ist das Engagement eine Form von Therapie für Sie?

F. E.: Natürlich. Aber wir haben ja alle erlebt, wie man auf Covid reagiert hat. Wenn wir jetzt mehr Kohle hätten, um die Grundlagenforschung für Parkinson zu aktivieren, dann bin ich ganz sicher, dass wir ein Mittel finden würden, das diese Krankheit stoppen kann.

Der Arzt James Parkinson, der die Krankheit entdeckt, lebte vor mehr als 200 Jahren. Und bis heute ist es nicht möglich, Parkinson zu heilen …

J. V.: Wir verstehen aber besser, was in den Nervenzellen schief läuft, dass sie vorzeitig absterben. Trotzdem gibt es nicht ein einziges Medikament, das diesen Prozess aufhalten könnte. Wir überlassen diese Art von Forschung, der Medikamentenentwicklung, heute überwiegend den Pharmafirmen und die gucken natürlich immer nach der Kommerzialisierung. Aber Parkinson ist keine so häufige Erkrankung, dass sich Behandlungsansätze für die Pharmaindustrie immer kommerziell lohnen; und die Risiken, dass ein Medikament aus wirtschaftlichen Gründen nicht auf den Markt kommt, sind sehr hoch.

Sie empfehlen das Einsetzen eines Hirnschrittmachers. Was spricht dafür?

J. V.:Parkinson-Kranken fehlt ein bestimmter chemischer Überträgerstoff im Gehirn, das Dopamin. Das kann man von außen durch Tabletten ersetzen und stimulieren. Das Problem ist aber, dass das Dopaminsystem im Gehirn sehr weit verteilt ist, und nur ein bestimmter Teil von der Parkinson-Krankheit betroffen ist, nämlich der, der die Bewegung regelt. Deshalb kommt es bei der Medikamentenbehandlung in anderen Bereichen häufig zu Überdosierungen und entsprechenden Nebenwirkungen. Der Hirnschrittmacher kann die chemische Stimulation ersetzen und eine kontinuierliche Reizung dieses Netzwerkes auf elektrischem Wege erreichen. Der Vorteil ist: dass man bestimmte Nebenwirkungen wieder zurückfahren kann.

Wie groß sind die Risiken, sich so etwas einpflanzen zu lassen?

J. V.: Überraschend klein. Die Risiken, dass bei den Eingriffen ein bleibender schwerer neurologischer Schaden auftritt, liegen unter einem Prozent

Herr Elstner, der US-Schauspieler Michael J. Fox ist mit seiner Parkinson-Erkrankung sehr offen umgegangen. Braucht es auch in Deutschland mehr Mut, um diese Krankheit ins Bewusstsein zu rücken? Gerade von Prominenten?

F. E.: Ich habe mich mit ein paar Kollegen, die ebenfalls diese Krankheit haben, ausgetauscht. Und ich glaube, dass jeder von denen gerne bereit ist, mitzutrommeln: Tut was für die Wissenschaft, tut was für die Parkinson-Kranken.

Am heutigen Samstag wird Thomas Gottschalk wieder einmal "Wetten, dass ..?" präsentieren. Den Showklassiker, den Sie erfunden haben. Juckt es Sie manchmal, selbst wieder auf die "Wetten, dass..?"-Bühne zu gehen?

F. E.: Ich bin vom ZDF und von Thomas eingeladen worden, zu dieser Sendung zu kommen. Das mache ich natürlich mit großer Neugier und freu mich drauf. Aber ich selber würde keine große Show mehr moderieren wollen. Ich glaube, es gibt Gesichter, die man eines Tages genug gesehen hat. Und dazu zählt meins bestimmt.

In Ihrem Buch haben Sie den Kabarettisten Ottfried Fischer, der auch an Parkinson leidet, gefragt, ob es etwas gäbe, was er noch einmal gerne machen würde. Er sagte, er würde gern noch mal richtig springen können. Was würden Sie denn gern noch einmal machen?

F. E.: Vor kurzem habe ich mit einem meiner besten Freunde Tennis gespielt und selber so schlecht gespielt, wie lange nicht mehr. Also ich würde mich freuen, wenn ich gegen den mal wieder einen Satz gewinnen könnte.