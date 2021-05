Fotostopp am „blauen Wunder“, so nennen die Unterfranken diese Brücke über den Main in der Nähe von Obernburg. Foto: we

Von Klaus Welzel

Ian Fleming war 44 Jahre alt, als er seinen Helden, James Bond, erfand. Auf Jamaika hatte der Brite gerade sein Strandhaus, "Goldeneye", gebaut. Der ehemalige militärische Spionagespezialist und Vogelliebhaber arbeitete dort an Plänen, den Hitler-Vertrauten Martin Bormann aufzuspüren und zu entführen – da küsste den Krimifreund die Muße. James Bond, der Inbegriff des Spions, ward geboren. Eine Legende, die bis heute Millionen von Kinofans fesselt. Jede Premiere (insbesondere die des nächsten – vermutlich im Herbst) gerät zum großen Event.

Alles an Bond war und ist britisch. Very british. Die Blasiertheit, die guten Manieren, die korrekte Kleidung, ein Hauch von Snobismus, gepaart mit charmanter Überheblichkeit. Und natürlich der mit allen denkbaren technischen Raffinessen ausgestattete "Dienstwagen". Bond, gespielt vom ebenso unsterblichen Jean Connery, stieg 1964 in der Verfilmung von "Goldfinger" erstmals in einen Aston Martin DB5. Die Marke wurde Kult. Und blieb es.

Bond-Darsteller Daniel Craig erläutert Prinz Charles seinen Film-Dienstwagen. Foto: dpa

Ein paar Generationen später, im Jahr, als Sebastian Vettel für Aston Martin in der Formel 1 startet, wird ein DB 11 AMR per Lkw in Heidelberg in Höhe der Schlierbacher Landstraße angeliefert. Ein Spektakel. James Bond für einen Tag. Na ja, wenigstens was den Dienstwagen betrifft. Und der hat es in sich. Mit 639 PS geht es über den Odenwald in Richtung Main; ein Spurt- und Kurvenabenteuer (das charmante Bond-Girl auf dem Beifahrersitz ist übrigens meine Frau). Die Außentemperatur schwankt zwischen 3 und 5 Grad. Zu kühl für die Jahreszeit. Trotzdem ein heißer Ritt.

Was gleich auffällt: Der Geheimdienstler ihrer Majestät sitzt sehr bequem. Obwohl wir es hier eindeutig mit einem Sportwagen zu tun haben, entsteht erst einmal Limousinenwohlgefühl beim Einstieg. Das geschmeidige Leder ist ziemlich stylish mit Kontrastnähten verarbeitet. Und selbst die Abdeckung der Mittelarmkonsole hat die edle Anmutung eines britischen Klubsessels. Öffnen und schließen lässt sie sich ausschließlich elektrisch. Kein Wunder, dass der aktuelle Bond-Darsteller Daniel Craig immer so genüsslich dreinschaut, wenn er am Lenkrad seines Aston Martins sitzt. Understatement pur.

Typisch britisch sind auch zahlreiche weitere Details: Die kaum sichtbaren Türgriffe reagieren beim Einsteigen auf sanften Druck, fahren dann ein paar Zentimeter heraus. Cool Britannia! Die sehr lange Motorhaube wiederum öffnet sich entgegen der Fahrtrichtung (was den Fahrer anfangs etwas verwirrte), die Scheibenwischer schließen in der Mitte und wippen dann jeweils an die Außenseiten der Windschutzscheiben. Angesichts des verregneten Frühjahrs ein Spektakel, das an diesem Tag besonders oft zu sehen ist.

Bevor es losgeht noch ein paar Worte zum Preis. Wer auf dem Land wohnt, könnte sich statt des DB11 auch ein Einfamilienhaus leisten, in Heidelberg wäre immerhin eine beheizbare Doppelgarage drin. Jedenfalls: Die Queen, also Ihre Majestät, ist offensichtlich eine sehr großzügige Arbeitgeberin. Neid? Ach was!

Anders als 007 liefern wir uns selbstverständlich keine Verfolgungsjagd mit anderen Autofahrern. Wieso auch. Schließlich stoßen wir ja auch anders als Bond nicht auf mutmaßliche böse Buben, sondern auf liebe Jungs und Mädels, die am Straßenrand fröhlich winken, auf den Beifahrersitzen den Daumen hochhalten oder beim Pausenstopp fragen, ob das unser Auto ist. Und: Wieso nicht?

Einmal, in der Höhe von Mosbach, entdeckt uns ein Poser, lässt an der Ampel den Auspuff röhren, überholt, bremst ab. Wir machen es wie James, gespielt von Timothy Dalton. Mit stoischer Ruhe, die sich durch Nichtbeachtung ausdrückt, lassen wir die zwölf Zylinder blubbern, aber nicht wirklich arbeiten. Wer in 3,7 Sekunden Landstraßentempo erreichen könnte, muss schließlich weder sich noch anderen das auch noch beweisen.

Hintergrund Aston Martin DB 11 AMR Motor: V12-Turbo-Benzindirekteinspritzer Getriebe: Achtgang-Automatik Antrieb: Heck Hubraum: 5204 ccm Leistung: 470 kW/ 639 PS Drehmoment: 700 [+] Lesen Sie mehr Aston Martin DB 11 AMR Motor: V12-Turbo-Benzindirekteinspritzer Getriebe: Achtgang-Automatik Antrieb: Heck Hubraum: 5204 ccm Leistung: 470 kW/ 639 PS Drehmoment: 700 Nm Von 0 auf 100: 3,7 s Höchstgeschwindigkeit: 334 km/h Verbrauch im Test: 10,4 l CO2-Ausstoß: 307 g/km Leergewicht: 1970 kg Standgeräusch: 93 Dezibel Fahrgeräusch: 70 Dezibel Maße: 4750/ 1950/ 1290

[-] Weniger anzeigen

Gleichwohl kann das Tempo in diesem Auto zum Problem werden. Man spürt es nicht. Das Fahrwerk schüttelt Schlaglöcher mühelos ab, ebnet Spurrillen auf der Autobahn ein und erweckt den Eindruck, man schwebe regelrecht. Zudem liegt der DB11 erstklassig in der Kurve, die kraftvolle Maschine schiebt die zwei Tonnen Leergewicht frei von allen Mühen über die Hügel.

Ob Ian Fleming, der fünf Jahre vor Aston Martin das Licht der Welt erblickte, je an so ein harmonisches Fahrvergnügen dachte, als er seine Spionage-Romane schrieb? Schließlich verfügen die Dienstwagen des MI6 über Maschinengewehre, wechselnde Nummernschilder und Schleudersitze. Die britischen Ingenieure, deren Meistwerke in der Nähe von Köln bei Ford vollendet werden, hatten wohl anderes im Sinn. Der Hang zur Perfektion beherrscht Motor, Karosserie und das Interieur nahezu im Gleichklang.

Da es sich bei Aston Martin um ein Versprechen auf Luxus handelt, kam der DB11 AMR zum Zuge, nachdem knapp 4200 Fahrzeuge des Vorgängermodells DB 11 verkauft waren. Deren Wert steigert sich jetzt in den Garagen der Sammler, während der jüngste Spross auf Touren geht. Natürlich ist der DB 11 AMR im Vergleich zu heutigen Elektromobilen aus der Zeit gefallen. Man müsste aber ein noch größerer Snob sein, als Roger Moore in der Rolle von 007, um zu verkennen, dass es hier nicht um Abgaswerte, Verbräuche oder Lärmschutz geht. Die Ökobilanz dieser Luxusschlitten wird zum einen durch den Einsatz wertvoller, handgefertigter Materialien, aber vor allem durch die schonende Nutzung aufgebessert. Nachhaltigkeit bis zum Automuseum.

Nicht getestet werden konnte übrigens die Höchstgeschwindigkeit. Die liegt bei 334 km/h, also fast das Dreifache des Schweizer Tempolimits. Winterreifenbedingt werden daraus ohnehin nur noch 210 km/h, aber auch die sind nicht drin. Trotz Corona herrscht auf dem kurzen Autobahnstück viel Verkehr. Ob die anderen Autos ebenso verführerische Home-Offices wären, wie der DB 11?

Wendepunkt dieser "Dienstreise" ist Aschaffenburg am Main. Auch die Pflaster der schönen Altstadt können den Fahrer nicht durchrütteln. Zurück geht es dann über Miltenberg und Amorbach – unterwegs ein Fotostopp an einer optisch äußerst gelungenen Mainbrücke in der Nähe von Obernburg. Der Volksmund spricht vom "blauen Wunder", das passt zur Farbe des Aston Martin, dessen schnittige Karosserie die letzten Regentropfen elegant abperlen lässt.

Fahrerwechsel. Jetzt übernimmt das Bond-Girl. Hmm. So kann man also auch fahren?! Suchendes Tasten. Vergebens. Der DB 11 verfügt über keinen Haltegriff zum Festhalten. Im Stil britischer Gelassenheit schweige ich den Rest der Fahrt. Macht ja 007 auch nicht anders.