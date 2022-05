Von Philipp Weber

Nürnberg. Im Kriminalfilm ist sie oft mit Komplexität, Spannung und Tiefe verbunden: die Rolle des Täters. Klar, ohne Bösewicht geht es nicht. Oder doch? Der neue Franken-Tatort "Warum?" kommt zwar nicht ganz ohne Finsterlinge aus, beschreitet aber letztlich einen anderen Weg. Regisseur Max Färberböck und Co-Autorin Catharina Schuchmann stellen konsequent die Opfer in den Mittelpunkt.

Was ist passiert? Lukas Keller geht es gut. Das Studium: gepackt; der Einstieg in den Job: geklappt; die Sympathien von Kollegen und Sportkameraden: eingesackt. Und: Die Verlobung mit Freundin Mia steht kurz bevor. Alles perfekt. Aber auf dem Weg vom Training zum Abendessen bei Mama wird er so brutal ermordet, dass die Ermittler der Mutter dringend von der Leichenschau abraten.

Worum geht es wirklich?Man kann sie nur erahnen und vor ihr erschaudern: die Tiefe, in die Eltern ermordeter Menschen fallen. Auf die Stille des Schocks folgt der Aufschrei der Verzweiflung: "Warum?" Ohne Antwort ist ein Weiterleben für Mutter Marie (Valentina Sauca) und Vater Fritz (Karl Markovics) unmöglich. Die Lehrerin und der Forstwirt finden wieder zusammen, suchen Kontakt zur Freundin des Sohns, forschen ein Business-Hotel aus, aus dem Lukas sich kurz vor seinem Tod gemeldet hat. Doch die Freundin blockt zunächst ab, die Mitarbeiter des Hotels machen auf Diskretion. Ergreifend dargestellt sind die Momente, in denen die Anspannung aus der Mutter herausbricht wie Lava aus einem Vulkan.

Wie schlagen sich die Kommissare?Paula Ringelhahn (Dagmar Manzel) und Felix Voss (Fabian Hinrichs) beißen auf Granit. Anlaufstellen, Handykontakte, Bewegungsprofile: Nirgends finden sich Feinde, Motive oder Erklärungen, die das Verbrechen greifbar machen. Kommissar Voss treibt das Team vor sich her – und gerät zwischen Nürnberger Altstadt, Main-Donau-Kanal und fränkischem Wald an Grenzen. Verzweifelt will er hinschmeißen. Ringelhahn bringt ihn wieder in die Spur.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Im Grunde ist er eine Annäherung. Das Leid der Eltern eines ermordeten 27-Jährigen lässt sich im Filmformat kaum darstellen, aber es gelingen Momente, die sich im Gedächtnis festsetzen. Etwa als Mutter Marie ihren Mann nötigt, sie zum Tatort zu fahren. Er will sie am Aussteigen hindern. Sie weiß sofort, warum: "Du warst schon da." Die Handlung an sich ist klar strukturiert. Nach knapp 40 Minuten bringen die Ermittler den ersten Verdächtigen zur Vernehmung – einen Investmentfachmann, der zum Obdachlosen geworden ist. Nach knapp einer Stunde schnappt ein USB-Stick in einen Laptop – und es wird absehbar, wohin die Reise geht. Und nach etwas mehr als einer Stunde und 15 Minuten warten die große Konfrontation und das packende Finale.

Was sind die Schwächen?Man darf der Regie durchaus ein gewisses Maß an Anspruch attestieren. Aber in einem Punkt greift sie dann doch in die Trickkiste: Der "Thrill" kommt erst so richtig auf, als die Kommissare bei ihren Ermittlungen Konkurrenz bekommen. In diesem Fall reißen die Eltern des Toten die Arbeit der Profis an sich, in vorherigen Tatort-Episoden haben aber auch schon Leibwächter aus Lateinamerika oder Rotlichtgrößen aus Wien mitermittelt.

Und sonst noch? In diesem Tatort gibt es noch eine ganz reale Mutter-Sohn-Begegnung: Der Darsteller des ermordeten Lukas Keller heißt Caspar Schuchmann und ist der Sohn von Co-Autorin Catharina Schuchmann. "Während Caspar gespielt hat, war ich dann aber nicht am Set", so das Statement der Tatort-Autorin. Wir wollen ihr einfach mal glauben.

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Es gibt sie noch, die typischen Tatort-Dialoge. Rechercheur und Ur-Franke Sebastian Fleischer rutscht im Zusammenspiel mit der Kollegin eine dumme Anmache raus. "Du kommst wohl aus dem letzten Jahrhundert", entgegnet die Frau völlig zu Recht. Schlagfertige Antwort: "Ich bin eben zeitlos."

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten?Wie lebt es sich so? "So hell und so lange wie möglicht", lautet die Antwort eines Protagonisten auf diese Frage. Dieser Tatort konfrontiert mit der Dunkelheit. Er lohnt sich trotzdem.