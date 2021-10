Von Alexander R. Wenisch

Mainz. Tatorte mit prominenten Schauspielern wie Til Schweiger, Nora Tschirner, Christian Ulmen oder Heike Makatsch werden meist als "Event" angekündigt und laufen oft an Feiertagen. Dass "Blind Date" mit Makatsch an einem regulären Sonntag gezeigt wird, könnte auch daran liegen, dass es zum "Event" nicht reicht.

Was ist passiert? Innerhalb von zwei Wochen wird in Mainz die gleiche Tankstelle zweimal überfallen. Beim zweiten Raub wird der Tankwart erschossen. Beute: jeweils 500 Euro. "Das sind ja schon fast mexikanische Preise für einen Toten", kommentiert Kommissar Martin Rascher (Sebastian Blomberg) lakonisch. Zeugin ist die Studentin Rosa (Henriette Nagel). Die aber nicht viel gesehen hat, denn sie ist blind.

Worum geht es wirklich? Um Kindererziehung. Wie wird mein Nachwuchs zu einem verantwortungsbewussten und selbstständigen Erwachsenen? Drei Modelle werden gegenüber gestellt. Da ist Rosa, Mitte 20, die vor allem von ihrem Vater (aus Sorge) bevormundet wird. "Er räumt ihr jeden Kieselstein aus dem Weg, über den sie stolpern könnte", klagt die Mutter. Irgendwann bricht Rosa aus dem engen Korsett aus. Dann ist da Kommissarin Ellen Berlinger (Makatsch), die als Alleinerziehende im Vollzeitjob mit ihrer Tochter Greta überfordert ist – und dankbar die Hilfe des Vaters annimmt, der das Kind zu sich nach England holt. Und drittens: Die Täter. Ein Pärchen, Mitte 20, aus reichem Haus. Sie leben im Luxus in einem Appartement am Rhein – und gegen die Langeweile überfallen sie Tankstellen. Kommissar Rascher nennt sie "verwöhnte Hosenscheißer", "pappsatt vom Leben" und "ein Debakel für die Menschheit".

Wie schlagen sich die Kommissare? Rascher überzeugt mit einem spitzen Sarkasmus – mit dem Dortmunder Kollegen Faber (Jörg Hartmann) würde er sich blendend verstehen. Berlinger braucht etwas Anlauf. Dass sie ihre etwa vierjährige Tochter mit dem Vater ziehen lässt, stürzt sie nicht in Zweifel, sie ist nahezu erleichtert über das Angebot. Weil sie sich nun eingesteht, dass ihre Tochter beim Vater (und dessen Familie) eine bessere Kindheit haben dürfte. Kurze Erinnerung: Schon 2016, in ihrem ersten Fall in Freiburg, hatte Berlinger eine Tochter. Die damals 16-Jährige hatte sie nach der Geburt bei ihrer Mutter zurückgelassen.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Dass eine blinde Zeugin die Kommissare auf die richtige Spur bringt, weil sie die Welt um sich ganz anders wahrnimmt, das ist ein interessanter Dreh der Geschichte.

Was sind die Schwächen? Das verwöhnt-gelangweilte Täterpärchen ist etwas brachial in Szene gesetzt: harte Sex-Szene zu fettem Bass. Aber klar: Die Schnösel sollen ja auch nicht sympathisch wirken.

Und sonst noch? Die Story ist inspiriert von einem echten Fall: Ethan Couch hat 2013 vier Menschen getötet. Sein Verteidiger erreichte für den 16-Jährigen eine Bewährungsstrafe. Er hatte Couch im Prozess als "Wohlstandskranken" darstellte, der von seinen Eltern verwöhnt und unmündig gemacht worden sei. Dafür prägte ein Experte den Begriff "affluenza", eine englische Wortmischung aus affluent (reich) und influenza (Grippe).

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen? Der Tatort kann einem auch Tränen in die Augen treiben: Mit Blick auf die Preisanzeige an der Tanke ... 94 Cent für den Liter Diesel!

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten?Wer gerade nichts Besseres zu tun hat, kann in "Blind Date" mal reinschauen. Ihn erwartet aber eine eher durchwachsene Story.