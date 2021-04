Von Olivia Kaiser

Ludwigshafen. Klassischer Start in den Krimiabend: Es gibt ein Mordopfer und mehrere Verdächtige, von denen jeder ein Motiv haben könnte. Doch bald tritt die Jagd nach dem Täter zugunsten einer Charakterstudie in den Hintergrund.

Was ist passiert? In einer lauen Sommernacht wird ein Kioskbesitzer in seinem Laden brutal erschlagen. Es sieht zunächst nach Raubmord aus. Doch Lena Odenthal (Ulrike Folkerts) findet Indizien, die sie daran zweifeln lassen. Vor allem zwei Zeugen geraten ins Visier von Odenthal und Johanna Stern (Lisa Bitter). Während Jannik Berg sich durch sein Verhalten überaus verdächtig macht, ist Anton Maler so übertrieben hilfsbereit und charmant, dass bei den Kommissarinnen die inneren Alarmglocken schrillen, obwohl sie zunächst gar nicht genau wissen, wieso.

Worum geht es wirklich? Um die destruktiven Mechanismen einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung. Die Handlung entpuppt sich als Lehrstück, das aufzeigt, wie Narzissten ticken und zu welchen Mitteln sie greifen, um die Kontrolle über ihr Umfeld zu erlangen. Dazu wechselt die Perspektive wiederholt zwischen den Kommissarinnen und Anton Maler (Christopher Schärf), sodass die Zuschauer sehen, was sich die Ermittlerinnen erst erschließen müssen.

Wie schlagen sich die Kommissare? Während die meisten Zeugen die Wahrheit verdrehen, um von sich abzulenken, lügt Maler, um sich als toller, erfolgreicher Typ zu inszenieren. Doch weder Odenthal noch Stern lassen sich durch Malers Charme-Offensive und seine Großspurigkeit blenden. Sie durchschauen seine Manipulationsversuche, sind dabei aber nicht blind gegenüber den möglichen Motiven der anderen Verdächtigen.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Psychopathen tauchen in vielen Krimis auf – auch im Tatort sind sie Stammgäste. Doch diese Fokussierung auf die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist interessant, auch aufgrund der aktuellen Bezüge. Nicht selten erinnern einige von Anton Malers Charakterzügen an die eines ehemaligen US-Präsidenten. Der Figur wird nicht nur viel Raum gegeben, sie wird auch mit filmischen Mitteln dezent unterstützt: beispielsweise mit dem Spiel von Licht und Schatten als Sinnbild für Malers zwei Gesichter.

Was sind die Schwächen? Durch die Konzentration auf die Figur von Anton Maler lassen sich Teile der Handlung erahnen. Normalerweise treten dann andere Fragestellungen in den Vordergrund. Das versucht auch dieser Tatort – allerdings braucht man für deren Enträtselung nicht wirklich kriminalistischen Spürsinn und wundert sich deshalb, warum Odenthal und Stern so lange im Dunkeln tappen.

Und sonst noch? Zum Schmunzeln – vor allem für Menschen aus der Region – dürfte die Berlinisierung von Ludwigshafen anregen. Der Kioskbesitzer (fehlt nur noch, dass jemand "Späti" sagt) wird im "Bismarck-Kiez" gemeuchelt. Statt obligatorischer Kameraschwenks über das Hafengebiet und die Rheinbrücken gibt es diesmal urbane Straßenszenen und Luftaufnahmen der Innenstadt.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Wenn Sie das Gefühl haben, jemand will Sie manipulieren, stimmt es wahrscheinlich.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich, einzuschalten? Wer auf Gänsehaut-Spannung und überraschende Wendungen steht, wird wahrscheinlich enttäuscht sein. Wer Profiling-Krimis mag und wissen möchte, wie Narzissten es schaffen, sich ihr soziales Umfeld untertan zu machen, kann guten Gewissens einschalten.