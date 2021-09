Von Daniel Bräuer

Unkonventionell geht es zu im neuen Kölner Tatort "Der Reiz des Bösen" mutet wie eine klassische Krimigeschichte an, ist aber viel vertrackter. Und im Ermittlerteam läuft einer zu Hochform auf, von dem man das gar nicht erwartet.

Was ist passiert? Susanne Elvan wird auf dem Weg zur Nachtschicht auf dem Klinikparkplatz ermordet. Zehn Messerstiche, ein hasserfüllter "Overkill". Anschließend legt der Täter ihr einen Gürtel über die Augen. Ein Symbol? Sofort unter Verdacht stehen ihr eifersüchtiger Ex Torsten (aktenkundiger Psycho und Stalker) und ihr jetziger Mann Tarek (mit einer langen Liste übler Gewaltverbrechen auf dem Kerbholz). Beide lügen, was das Zeug hält. Dann fallen Parallelen zu einem alten Prostituiertenmord in Wuppertal auf. Der schien bereits aufgeklärt.

Nun wird deutlich: Da ist ein Serientäter unterwegs. Bald wird Gefängnispsychologin Bianca Ambach angegriffen, die Briefkontakte zwischen Häftlingen und Frauen von draußen vermittelt. Ein weiterer alter Fall kommt ins Spiel. Derweil bangt der Zuschauer um den kleinen Lenny und seine Mutter Ines (Picco von Groote). Die bandelt in einer Art Nebenhandlung mit dem frisch entlassenen Basso (Torben Liebrecht) an. Und im Gegensatz zu Tarek hat der seine Aggressionen nicht mal ansatzweise im Griff.

Worum geht es wirklich? Wie entsteht Gewalt? Gibt es "das Böse" an sich – und wer hat eine zweite Chance verdient? "Wer solche Briefe schreibt, kann doch kein schlechter Mensch sein", schwelgt die verblendete Ines. Freddy Schenk und Max Ballauf blicken entgeistert auf die rätselhafte Anziehung zwischen verurteilen Gewalttätern und den Frauen, die sich auf sie einlassen. Wir erfahren: Charles Manson erhielt körbeweise Liebesschwüre ins Gefängnis geschickt. "Hybristophilie" lautet das Fachwort, oder auch "Rotkäppchensyndrom". Der Tatort beleuchtet, wie es nachher in der realen Welt weitergeht. Wenig märchenhaft – mit Enttäuschungen und Schlimmerem.

Wie schlagen sich die Kommissare? Überraschung: Norbert Jütte ist diesmal der Star im Team. In "Der Reiz des Bösen" erfährt der Zuschauer sehr viel darüber, wie er zu dem bräsigen Sesselpupser wurde, als der er sich seit drei Jahren durch den Tatort schleppt. Einst nannten sie ihn "Turbo-Jütte"! Jetzt beobachtet er Schnecken auf seiner Tastatur und ist der vollen Häme von Schenk und Ballauf ausgesetzt. Die erkennen erstaunlich spät, auf welches Muster es der Täter offenbar abgesehen hat.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Das Buch von Arne Nolting und Jan Martin Scharf, der auch Regie führte, wartet mit einem tollen Kniff auf, der die Erzählung auf den Kopf stellt. Mehr sei hier nicht verraten. Ebenfalls ein dickes Plus gibt es für den Blick in Jüttes Vorgeschichte, die ihn von der bloßen Karikatur zur Figur mit ungeahnter Vielschichtigkeit macht.

Was sind die Schwächen? Die wissenschaftlichen Hintergründe und Statistiken zum Thema sind dann doch ein bisschen grob in die Dialoge eingeflochten.

Und sonst noch? Der Ferrari ("Aus der Asservatenkammer?") ist deutlich schicker als Freddy Schenk ohne Bart.

Was kann man von diesem "Tatort" fürs Leben lernen? Hört euren Kindern zu. Und glaubt ihnen.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Ja. Auch wenn bei den Kölnern ein schales Gefühl der Niedergeschlagenheit immer mit zum Abspann gehört.