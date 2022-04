Von Rüdiger Busch

Rostock. Nach zwölf Jahren und 24 Folgen war für Alexander "Sascha" Bukow (Charly Hübner) im Januar Schluss. Dass die Lücke, die der Charakterkopf hinterlässt, nicht leicht zu schließen sein wird, war klar. Sein Fehlen schmerzt. Dass ausgerechnet seine Halbschwester Melly Böwe (Lina Beckmann, im wahren Leben Hübners Ehefrau) ihn ersetzten soll, ist ein schöner Einfall der Autoren. So richtig zündet der aber – zumindest im ersten Fall nach Bukows Ausscheiden ("Seine Familie kann man sich nicht aussuchen") – noch nicht. Dafür wird klar: Dank der gewohnt starken Katrin König (Anneke Kim Sarnau) funktioniert der Rostocker Polizeiruf auch ohne sein bisheriges Zugpferd.

Was ist passiert? In einem Einfamilienhaus werden die Leichen einer alleinerziehenden Mutter und ihres halbwüchsigen Sohnes gefunden. Während die Frau mit mehreren Messerstichen ermordet wurde, starb der vom Hals abwärts gelähmte Sohn Stunden später an einem Schlaganfall – weil ihm nach dem Tod seiner Mutter niemand mehr die Infusion wechseln konnte.

Worum geht es wirklich? Um schwierige Familienkonstellationen und ihre fatalen Auswirkungen. Neben Jens Sommer, dem Ex-Mann der Ermordeten, rücken zunächst ihre zahlreichen Liebhaber, die sie über eine Dating-App kennengelernt hat, ins Visier der Ermittler. Doch dann gerät die Familie Genth in den Fokus, die gut mit den Sommers befreundet war. Die Genths haben zwei Pflegekinder, Max und Emma. Sorgenkind Max ist seit Kurzem verschwunden. Hat er etwas mit dem Mord zu tun? Da sie ihn einst aus einem Zeugenschutzprogramm an die Familie Genth vermittelt hatte, sucht Melly Böwe, eigentlich Polizistin in Bochum, nach dem Jungen. Dabei kreuzt sich ihr Weg mit dem von Katrin König.

Wie schlagen sich die Kommissare?Katrin König hat den Verlust ihres Freundes und Partners Bukow noch nicht überwunden. Eindringlich lässt Anneke Kim Sarnau den Zuschauer ihre Verzweiflung und ihre Leere spüren. Doch die Fallanalytikerin des Landeskriminalamts ist ein Kopfmensch und Profi genug, um ihre ganze Aufmerksamkeit dem Fall zu widmen. Melly Böwe ist dagegen wie ihr Halbbruder Bukow der Bauchmensch, nur viel empathischer. Die Parallelen hören da aber noch nicht auf: Auch Böwe umweht der Hauch von Geheimnissen, und auch sie ist wie der massige Bukow körperlich der Gegenpol zur zierlichen König. Doch während die Figur Bukow auch aufgrund ihrer Ambivalenz eine besondere Faszination ausübte, fehlt Böwe diese Anziehungskraft – noch, muss man ergänzen, denn das kann ja noch kommen.

Was ist die Stärke dieses Polizeiruf? Drogensucht, Prostitution, Zeugenschutz und Sterbehilfe: Der Polizeiruf streift eine ganze Reihe an brisanten Themen, die ein mögliches Motiv für den Mord darstellen könnten. Später rückt die Situation der Pflegekinder in den Mittelpunkt: Als ihre Pflegeeltern erstmals eigenen Nachwuchs erwarten, sind sie plötzlich außen vor. "Seine Familie kann man sich nicht aussuchen" – auch die Pflegefamilie nicht.

Was sind die Schwächen? Eigentlich nur, dass Bukow fehlt ...

Und sonst noch? Neben König gefällt einmal mehr Henning Röder (Uwe Preuss), Chef und Ruhepol des Teams.

Was kann man von diesem Polizeiruf fürs Leben lernen? Sauerteig ansetzen soll entspannend wirken? Von wegen! Frag nach bei Katrin König ...

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Eindeutig ja! Der Neustart ist vielversprechend, auch wenn noch unklar ist, wohin der Weg genau führen wird.