Familienaufstellung und Blick in Murots Unterbewusstsein: Irgendeine dieser seltsamen Figuren muss doch der Täter sein! Foto: HR/Bettina Müller

Von Alexander R. Wenisch

Wiesbaden. "Psychoquark" scheint aktuell ein Lieblingssujet der Tatort-Autoren zu sein. Im letzten Berliner Fall auf die Spitze getrieben, im kommenden Mord in Bremen auch wieder zitiert – und Murot aus Wiesbaden macht mit "Das Prinzip Hoffnung" gleich einen ganzen Fall daraus. Dreifacher Frischkäse: Psychothriller mit Psychiaterin und Psychopathen.

Was ist passiert?Mordserie in Frankfurt: Ein chinesischer IT-Experte auf Geschäftsreise, ein Gemüsehändler mit türkischen Wurzeln und ein Obdachloser unter einer Brücke werden getötet. Alle wohl mit der gleichen Luger, Lieblingswaffe der NS. Beim LKA bricht Nervosität aus: Kommen die Täter aus dem rechten Milieu?

Worum geht es wirklich? Um Kommissar Felix Murots (Ulrich Tukor) Vergangenheit. Denn in dem toten Obdachlosen erkennt er Professor Jochen Muthesius, ehemals Star der Frankfurter Schule. Bei ihm hatte Murot vier Semester Philosophie studiert. Muthesius war ihm in dieser Zeit eine Art väterlicher Freund. Eng verbunden fühlte er sich auch mit Muthesius’ Familie, die heute als hochgradig toxisch beschrieben wird: "Da war nur noch Hass, Gier, Gewalt."

Wie schlagen sich die Kommissare?Assistentin Magda Wächter (Barbara Philipp), die ja ein feines Gespür hat für Murots Marotten, fürchtet, dass die persönliche Beziehung zu dem Toten Murots Blick trübt. Der Chef selbst bewegt sich teils in seinem eigenen Unterbewussten, inszeniert als Familienaufstellung der Tatverdächtigen. Vor allem aber verheimlicht er zunächst, dass er vor allen drei Morden gewarnt wurde. Und muss dann erkennen: "Jemand spielt ein Spiel mit mir." Weil er mit seiner (Selbst)Analyse nicht weiterkommt, provoziert er live im TV die Täter: "Töten Sie mich!"

Was ist die Stärke dieses Tatorts? Die Besetzung: Lars Eidinger und Karoline Eichhorn sind herausragend gute Gegenspieler. Er in seiner Paraderolle: exzentrischer Alleinunterhalter. Sie, das merkt man schnell, hat als Psychiaterin selbst einen an der Waffel.

Was sind die Schwächen? Die ganze Geschichte ist leider sehr verkopft. Die Konstruktion und die Bezüge des Titels auf den Ludwigshafener Philosophen Ernst Bloch versteht man wahrscheinlich nur, wenn man selbst Philosophie studiert hat.

Und sonst noch? "Heiliger Bimbam, was ist denn mit denen los?"

Was kann man von diesem Tatort fürs Leben lernen?Das Motiv liegt, wie könnte es auch anders sein, oft in der Kindheit!

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten?Nur, wenn man Lust auf "verrückte" Geschichten hat.