Von Alexander R. Wenisch

München. Der "Polizeiruf" gilt vielen Zuschauern schon lange als der bessere Sonntagabend-Krimi. Weil er sich mehr Zeit lässt für die Geschichte und die Dramaturgie oft besser ist. Die aktuelle Münchner Folge "Bis Mitternacht" ist ein weiterer Beleg – gerade auch im Vergleich zum schwachen "Tatort"-Start am vergangenen Sonntag. Regisseur Dominik Graf hat einen Krimi gemacht, der fast in Echtzeit spielt – auch optisch in deutlicher Anlehnung an die Erfolgsserie "24".

Was ist passiert? Eine Studentin wurde in ihrem Wohnheim-Zimmer brutal überfallen und mit zehn Messerstichen in den Rücken verletzt. Sie überlebt – schwer traumatisiert. Aufgrund des Phantombildes und des Tathergangs fallen den Ermittlern Parallelen zu einem drei Jahre alten Fall auf. Auch da war eine junge Frau das Opfer. Der Verdächtige – damals musste man ihn nach der Vernehmung gehen lassen – sitzt nun im Verhörraum. Kommissarin Bessie Eyckhoff (Verena Altenberger) gegenüber. Mit psychologischem Geschick versucht sie, ihn zum Reden zu bringen. Denn den Ermittlern läuft die Zeit davon. Das Team um Eyckhoff ist überzeugt, den Täter vor sich zu haben. Doch "bis Mitternacht" brauchen sie ein Geständnis, sonst müssen sie ihn erneut ziehen lassen.

Worum geht es wirklich? Um Beziehungen. Der Verdächtige Jonas (Thomas Schubert) ist unfähig, zu "Personen weiblichen Geschlechts" eine Beziehung aufzubauen. Frauen erscheinen ihm arrogant und herablassend. Gleichzeitig ist Eyckhoff überzeugt, Jonas nur über eine emotionale Beziehung zu einer Aussage zu bringen.

Wie schlägt sich die Kommissarin? Hervorragend. Je länger das aufreibende Verhör geht, umso mehr sieht man der Kommissarin die Anstrengung an. Stress, Verzweiflung, Ehrgeiz, Enttäuschung, Ekel: Verena Altenberger (aktuell bei den Salzburger Festspielen die Buhlschaft im "Jedermann") schafft es, ihrer Figur jede Facette zu geben. Die emotionalen und verbalen Duelle zwischen ihr und dem Verdächtigen sind hervorragend gespielt und inszeniert. Aber auch Eyckhoffs Team im Hintergrund ist sehr gut. Nach Altenbergs nun viertem Fall besteht in München keine Sehnsucht mehr nach Hanns von Meuffels (Matthias Brandt).

Was ist die Stärke dieses "Polizeiruf"? Die Erzählweise. Das Verhör wird kammerspielartig fast in Echtzeit erzählt. Die Anspielungen an die Serie "24" mit Kiefer Sutherland sind eindeutig: die immer wieder eingeblendete Uhrzeit, der gesplittete Bildschirm, die parallel erzählte Handlung. Stark ist auch Nachwuchstalent Thomas Schubert, der an Lars Eidinger erinnert und an Markus Graf, den Gegenspieler des Dortmunder "Tatort"– Kommissars Faber. Zudem gelingt es Regisseur Graf, der schon für einige herausragende Sonntagsabend-Krimis verantwortlich war, die Spannung bis zur letzten Minute aufrecht zu halten.

Was sind die Schwächen? Eyckhoffs psychologisch einfühlsame Verhörmethode wirkt anfangs gestelzt. Bis klar wird, mit welchem Gegner sie es zu tun hat.

Und sonst noch? Das Drehbuch von Journalist Tobias Kniebe basiert auf der Fallbeschreibung "Wollust" aus Josef Wilflings Buch "Abgründe: Wenn aus Menschen Mörder werden".

Was kann man von diesem "Polizeiruf" fürs Leben lernen? Öfter mal den Schreibtisch immer aufräumen!

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Uneingeschränkt: Ja!