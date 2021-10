Von Daniel Bräuer

Frankfurt. In der echten Welt ist die Buchmesse gerade rum. So gesehen kommt der neue Frankfurter Tatort eine knappe Woche zu spät. Denn in "Luna frisst oder stirbt" ist ein Buch die wichtigste Spur für die Kommissare Janneke und Brix – sozusagen Tatortbeschreibung, Hauptbelastungszeugin und Teilgeständnis in einem.

Was ist passiert? Luise Nathan ist ein aufgehender Stern am Literaturhimmel. Ihr Debütroman "Luna frisst oder stirbt" beschreibt ein Leben zwischen Depression, Gewalterfahrung und leerem Kühlschrank. Natürlich hat "Luna" nichts mit der realen Luise Nathan zu tun, Initialen hin oder her. Nach der Premierenfeier wird die Autorin tot unter einer Brücke gefunden. Erst sieht es nach Selbstmord aus. Doch bald steht fest: Es war ein Verbrechen. Und Verdächtige gäbe es viele: Chef und Lektor in dem kleinen Verlag, der von seinem Jungstar abhängig ist. Die engagierte Sozialbürgermeisterin, die in den Texten ihrer Tochter unliebsame Enthüllungen wittern könnte. Oder Nelly, die mal Komplizin, mal flüchtige Bekannte, mal schärfste Konkurrentin Luises ist. Je nach – wörtlich zu nehmen – Lesart.

Worum geht es wirklich? Wenn man so will, um die Grenze zwischen Fiktion und Wahrheit, zwischen Fakt und Klischee. Warum haben die Ermittler sofort die "Kelle" im Blick, das Jugendcafé im Brennpunktviertel, das die Nathans fördern? Ja, auch in einer schicken Altbauwohnung kann Verwahrlosung stattfinden! Und die Prekariatsbude im Plattenbau sieht, ganz anders als erwartet, zumindest für Außenstehende wie aus dem Katalog aus.

Wie schlagen sich die Kommissarinnen? Die Ermittlungen geraten zuweilen zum kuriosen Lesezirkel: Da sitzen die Kommissare und zerpflücken den Luna-Roman Seite für Seite und stoßen darin immer wieder auf reale Begebenheiten, die sie der Lösung näher bringen. Hast du gelesen? Kapitel 26. Eine Entführung! Sogar den Fundort einer zweiten Leiche sieben die Superschnüffler aus dem Bewusstseinsstrom der Popliteratin. Dass sie schon früh über eine Spur stolpern, die zum Ziel führen könnte, und sie einfach links liegen lassen – Schwamm drüber.

Was ist die Stärke dieses Tatorts? In Rückblenden erlebt man das Geschehen in immer neuen Variationen – je nachdem, was die Ermittler bislang über die reale "Luna" zu wissen glauben. Das kann man innovativ nennen. Andererseits: Lola rennt war schon. Da muss Luna nicht auch noch.

Was sind die Schwächen? Tatsächlich fühlt man sich in dem verworrenen Plot nach einer guten Hälfte so verloren wie Janneke & Brix. Und fragt sich unwillkürlich: So lange noch bis zur Auflösung? Bis dahin macht die Story noch mindestens zwei steile Wendungen. Und die Vorstellung, dass jede literarische Ich-Erzählung ein Erfahrungsbericht sein muss, ist der Buchmessestadt doch eigentlich unwürdig.

Und sonst noch? Den gesprayten Teddy unter der Mainbrücke gibt es tatsächlich, entdeckt von Location-Scouts des Filmteams. Die Autorinnen Katharina Bischof und Johanna Thalmann haben ihn nachträglich ins Drehbuch eingebaut. Und in den Luna-Roman.

Was kann man vom Tatort fürs Leben lernen? Tatsächlich hauen die Protagonisten die einzeiligen Lebensweisheiten reihenweise raus. Vielleicht am stärksten: "Es geht darum, wie es sich anfühlt, nicht darum, was objektiv geschehen ist", hält Nelly ihrer Mutter entgegen. Passt, abseits von Literaturseminaren, wohl auch auf jeden zweiten Eltern-Kind-Konflikt.

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? So ein Buch soll ja auch gut sein. Wer’s nicht glaubt, wird’s im Tatort sehen.