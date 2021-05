Von Alexander R. Wenisch

Wien. Der eine litt unter Verfolgungswahn, weil er, wie sich später herausstellt, etwas zu viel Dopingmittel intus hatte. Der andere verliert seinen Job, weil er in "verbotenen" Ecken schnüffelt – und plötzlich mieft es ziemlich nach "Verschwörung" im aktuellen Wiener Tatort.

Was ist passiert? Sommer in Wien. Es ist heiß. Zu heiß. Bibi Fellner (Adele Neuhauser) geht joggen. Ein Fehler. Im Wald begegnet sie einem hohen Beamten des Innenministeriums. Der war eben noch "pumperlg’sund", wenig später liegt er tot in einem Steinbruch. Im Ministerium drängt man darauf, die Todesursache als simplen Herzinfarkt darzustellen. Schließlich hatte der Tote doch eine blitzblanke Vergangenheit. Oder?

Worum geht es wirklich? Um die Grenzen der Polizeiarbeit. Um politische Einflussnahme. Um falsche Freunde mit enormem Einfluss. Und um einen unmoralischen Immobilien-Deal, bei dem man besser nicht so genau nachfragt. Zumindest nicht, wenn einem die Karriere was wert ist.

Wie schlagen sich die Kommissare? Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) ist auf dem Absprung. Fast fürchtet man, er will aus dem "Tatort" aussteigen, denn er hat sich wegbeworben nach Den Haag. In wenigen Tagen soll ein lang ersehntes Projekt bei Europol starten. Wird der tote Wiener Beamte zu seinem letzten Fall? Dass es so weit nicht kommt, dafür sorgt Eisner ironischerweise selbst, weil er anfängt zu ermitteln, wo er nicht schnüffeln soll. Und hast du nicht gesehen ist die Stelle in Holland weg – aber seine Freistellung, zuvor beantragt, um überhaupt zu Europol gehen zu können, die wird bewilligt. Ganz mieses Spiel. Plötzlich steht Eisner ohne alles da: keine Perspektive, kein Fall mehr. Er wird abgeschoben in eine Abteilung, die sich um ungelöste Fälle kümmert: Cold Cases; Eisner kaltgestellt. Aber zum Glück hat er noch Bibi. Und weil ein Wasserschaden ihr Appartement gerade unbewohnbar gemacht hat, zieht sie bei Eisner ein. Sie kommt als Seelentrösterin zur rechten Zeit.

Was ist die Stärke dieses "Tatort"? Natürlich Eisner und Fellner. Die beiden funktionieren zu gut, als dass er sich einfach nach Holland davonmachen könnte! Aber auch das Umfeld des Toten aus schmierigen Nutznießern und windigen Seilschaften ist so detailverliebt herausgearbeitet, dass man sich nur ekeln mag. Schon allein dieser Dr. Leytner (Matthias Franz Stein), Ex-Kollege, Nachbar und Marathonkonkurrent des Opfers, ist so ein eitler, arroganter Fatzke, dass man ihn sofort als Tatverdächtigen ins Herz schließt.

Was sind die Schwächen? Die teils grotesken Figuren. Die neue Assistentin Meret Schande (Christina Scherrer) läuft herum wie eine Lara Croft aus der Wiener Vorstadt. Zwei Beamte des BKA und von Europol sehen mit Glatze, schwarzer Lederkluft und Sonnenbrille aus wie aus dem Zuhältermilieu des Stuwerviertels. Und die Frau des Opfers, Elisabeth Wagner (Lili Epply), könnte als Cara Delevingne aus dem Wienerwald durchgehen.

Und sonst noch? Witzigerweise sind es letztlich ganz einfache Spürnasen, die die Ermittler auf die richtige Fährte bringen: Mit zwei Hunden nähern sich Eisner und Fellner des Pudels Kern. Wer der Täter ist, soll hier natürlich nicht verraten werden. Nur so viel: Die Lösung ist dann so krimi-klassisch, dass es schon wieder zum Schmunzeln ist.

Was kann man vom "Tatort" fürs Leben lernen? Wenn sie dich drankriegen wollen, hilft auch keine idyllische Dachterrasse mit Blick auf den Prater. (Aber nebenbei: Kann sich ein Inspektor so eine Wohnung überhaupt leisten?).

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Sehr gute Sonntagabend-Unterhaltung. Ja, einschalten lohnt sich.