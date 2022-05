Von Philipp Weber

München. Es ist die Frage der Fragen: Was treibt Menschen dazu, als Polizeibeamte Verbrechen wie Mord und Totschlag aufzuklären, sich Tag für Tag mit dem Elend Gescheiterter zu konfrontieren? Kommissarin Bessie Eyckhoff muss nicht lange überlegen. Sie will den Geschädigten helfen, mehr Zeit mit Opfern als mit Tätern verbringen, Beziehungen zwischen Menschen ergründen. Sie will verstehen. Im neuen Münchner "Polizeiruf 110" (Titel: "Das Licht, das die Toten sehen") gerät ihre Empathie jedoch an Grenzen.

Was ist passiert? Am Rande eines Wiesenstücks zwischen Wohnblocks, Straßen und Büschen wird die Leiche einer 17-Jährigen entdeckt. Der in Plastikfolie gewickelte Körper ist mit einem Van zum Fundort transportiert worden. Ansonsten: kaum Spuren, kein Motiv. Rasch finden Kommissarin Eyckhoff (Verena Altenberger) und ihr Kollege Dennis Eden (Stephan Zinner) heraus, dass die Umstände des Mordfalls denen des Jahre zurückliegenden Verschwindens einer anderen jungen Frau ähneln. Beide sind begeisterte Eissportlerinnen, beide haben blonde Haare. Beide haben niemandem geschadet.

Worum geht es wirklich? Die Ermittler arbeiten in einer Umgebung, die an Trostlosigkeit kaum zu überbieten ist. Menschen leben in Wohnsilos, rauchen Kette. Abends an der Tanke kauft man Treibstoff: Benzin und Alkohol. Ablenkung bieten Rollschuhbahn und Eishalle. Die zwischenmenschlichen Beziehungen – für Kommissarin Eyckhoff der Schlüssel zum Ermittlungserfolg – sind geprägt von Manipulation, Gewalt und Kälte. Aber wo die tödliche Kombination liegt, ist kaum auszumachen. Klar ist: Ein junges Paar vertickt Drogen. Er agiert paranoid, sie skrupellos. Auffällig ist auch die Mutter der verschwundenen jungen Frau: Caroline Ludwig (beeindruckend: Anna Grisebach) sucht Kontakt zur Polizei und zum früheren Umfeld ihrer Tochter Anna. Ihre seelische Labilität ist unübersehbar.

Wie schlagen sich die Kommissare? Die politisch korrekte Eyckhoff, die vor Schülern von "TäterInnen" spricht, trifft auf das bajuwarische Urviech Dennis Eden (er bringt einfach Pizza mit). Die beiden kennen sich von einer früheren Karriere-Station in der Provinz. Der erste Konflikt bricht aus, als Eyckhoff im Gespräch mit einer Hinterbliebenen zu viel Mitgefühl zeigt. Immerhin ereignen sich die meisten Verbrechen innerhalb der Familie, erinnert Eden seine Kollegin. Die bleibt stur: "Es läuft halt nur übers Persönliche."

Was ist die Stärke dieses Polizeiruf? Auch wenn die Ermittler nicht zueinanderpassen, Gewalt und Sucht Themen sind: Dieser "Polizeiruf 110" kommt – im Gegensatz zu vielen "Tatort"-Folgen – ohne theatralisches Geschrei aus. Das Team um Regisseur Filippos Tsitos setzt auf sauber dargestellte Dialoge, Beziehungskonstellationen und die Tristesse der Vorstadt.

Was sind die Schwächen? Wenn man das große, gesellschaftliche Thema sucht, wird man eher nicht fündig.

Und sonst noch? Wie im letzten Franken-"Tatort" rückt das Leid von Angehörigen der Opfer in den Mittelpunkt. Und: Die Münchner Kommissare profilieren sich in diesem Fall einzig als Ermittler, ihre Art der Beziehungspflege bleibt verschieden: Er schlägt ein Gespräch beim Feierabendbier vor, sie will nur ein "Schnelles" trinken. Ihr Miteinander bleibt so unterkühlt wie die Eishalle, in der sie recherchieren.

Was kann man von diesem Polizeiruf fürs Leben lernen? Wer gern in die Eisdisco geht, bekommt hier Haltungstipps ...

Sonntag, 20.15 Uhr, lohnt es sich einzuschalten? Der Film ist kein Fall für Freunde von Actionszenen und Helden in Uniform. Trotzdem muss man das Einschalten nicht bereuen.