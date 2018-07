Unsere Autorin Marion Gottlob erzählt von Betroffenen, die den Mut hatten, sich Hilfe zu suchen

Johanna* erinnert sich noch genau an das erste große Aha-Erlebnis. Sie hat einen Text geschrieben, der aus zwei Sätzen besteht. Doch Johanna ist keine Grundschülerin. Sie ist 57 Jahre alt. Sie ist verheiratet, hat 40 Jahre in einer Fabrik gearbeitet, hat zwei Töchter großgezogen, die beide Abitur gemacht haben. Doch Lesen und Schreiben hat Johanna nie gelernt. "Ich hatte immer Angst vorm Lesen", erzählt sie.

Und es hat lange gedauert, bis sie sich ihre Schwäche eingestanden hat. Aber als der Punkt erreicht war, reifte der Wunsch, das zu ändern. Johanna besuchte einen Alphabetisierungs-Kurs. Und seit sie dort ihre ersten Sätze zu Papier brachte, weiß sie: "Ich kann es schaffen!"

Hintergrund Anzeichen für eine Legasthenie laut Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V.: Beim Lesen gibt es eine niedrige Lesegeschwindigkeit, häufiges Stocken, Verlieren der Zeile im Text, aber auch das Auslassen, Vertauschen und Hinzufügen von Worten, Silben oder einzelnen Buchstaben. Das Gelesene wird nur unzureichend wiedergegeben oder in seiner Bedeutung [+] Lesen Sie mehr Anzeichen für eine Legasthenie laut Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie e.V.: Beim Lesen gibt es eine niedrige Lesegeschwindigkeit, häufiges Stocken, Verlieren der Zeile im Text, aber auch das Auslassen, Vertauschen und Hinzufügen von Worten, Silben oder einzelnen Buchstaben. Das Gelesene wird nur unzureichend wiedergegeben oder in seiner Bedeutung eingeordnet. Beim Schreiben gibt es eine hohe Fehlerzahl bei Diktaten und abgeschriebenen Texten: Wörter werden in Bruchstücken und im gleichen Text mehrfach unterschiedlich falsch geschrieben. Es gibt auffallend viele Fehler in der Grammatik und Zeichensetzung, die Handschrift ist oft unleserlich, die Schriftgröße wechselt im Text, so der Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie. Weitere Infos: Psychologisches Zentrum für Diagnostik & Förderung von Schulleistungen der Awo, Kreisverband Heidelberg e.V., Telefon 06221/ 739 21 24 oder mehr Infos im Internet unter www.pzs-heidelberg.de Der Bundesverband Legasthenie & Dyskalkulie bietet eine Beratung unter Telefon 0700 - 285.285.285.( Minutenpreis aus dem dt. Festnetz 12 Cent, Mobilfunkanbieter bitte beim Anbieter erfragen) oder per Email an mailto:ja@bvl-legasthenie.de im Internet unter www.bvl-legasthenie.de

Als Analphabetismus werden Defizite im Lesen und Schreiben bezeichnet: Als primäre Analphabeten gelten Menschen, wenn sie weder schreiben noch lesen können und beides nie gelernt haben (das betrifft manche Flüchtlinge). Sekundärer Analphabetismus umfasst Menschen, die das Lesen und Schreiben zwar gelernt, aber wieder verlernt haben. Außerdem gibt es die funktionalen Analphabeten: Sie haben die Schule besucht und können einzelne Buchstaben erkennen, aber sie können dennoch weder richtig lesen noch korrekt schreiben.

In Deutschland gelten rund 7,5 Millionen erwachsene Menschen im erwerbsfähigen Alter als funktionale Analphabeten. Laut Auskunft des Familienministeriums bedeutet das: "Sie können einzelne Sätze lesen und schreiben, nicht jedoch zusammenhängende, auch kürzere Texte wie Arbeitsanweisungen, Handyverträge oder Behördenpost verstehen." Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer der Stiftung Lesen, erklärt: "Lesen spielt in allen Bereichen eine entscheidende Rolle."

Analphabetismus ist ein Thema, das mit Angst und Scham besetzt ist. Miriam Imhof ist Lehrerin an der Volkshochschule Schwetzingen. Sie hat Deutsch, Französisch und Spanisch mit Magister-Abschluss studiert und mehrfach Kurse zur Alphabetisierung für Erwachsene geleitet. Sie weiß: "Betroffene tun viel, um ihre Schwäche zu verbergen. Oft wissen weder die Familie noch der Partner davon."

Einige Beispiele: Eine arbeitslose Frau hielt ihre Termine beim Arbeitsamt nicht ein, weil sie die Briefe nicht lesen konnte. Am Telefon behauptete sie, dass der Briefkasten gebrannt hätte. Die Tochter einer Analphabetin ging mit hohem Fieber in die Schule, weil ihre Mutter keinen Entschuldigungsbrief schreiben konnte. Als eine Aushilfskraft in einem Restaurant das neue Menü auf eine Tafel schreiben sollte, stach sie sich heimlich und absichtlich mit einem Messer in die Hand, weil sie die Schreibschwäche nicht zugeben wollte. Die Wunde musste im Krankenhaus genäht werden. Glück im Unglück! Der Gastwirt ahnte, dass es sich um eine Selbstverletzung handelte und ermutigte seine Mitarbeiterin später zu einem Alphabetisierungs-Kurs.

Material, mit dem Miriam Imhof, Lehrerin an der Volkshochschule in Schwetzingen, Analphabeten das Lesen und Schreiben beibringt. Fotos: zg​​

Es kann viele Ursachen für den funktionalen Analphabetismus geben: Manch-mal sind es lange Fehlzeiten in der Schule aufgrund einer Erkrankung. Oder es kann eine Legasthenie vorliegen. Hat ein Elternteil diese Lese- und Schreibstörung, vererbt es diese meist auch an sein Kind. "Die Wahrscheinlichkeit liegt bei 50 Prozent", weiß Annette Höinghaus vom Bundesverband Legasthenie und Dyskalkulie e.V. Man spricht bei einer Legasthenie auch von einer neurobiologischen Störung: Es kann sein, dass die Fähigkeit im Gehirn, visuelle und auditive Informationen wahrzunehmen und zu verarbeiten, beeinträchtig ist. Typisch für Legastheniker sind zum Beispiel Buchstabendreher - die Bäuche des "B" nach links -, sie können "ei" und "ie" nicht unterscheiden oder können im Alltag Zeiten nicht einschätzen.

Monika Reister-Schneider und Heike Rolli vom Psychologischen Zentrum (PZS) der Awo, Kreisverband Heidelberg, betonen: "Wer eine Lese- und Rechtschreibschwäche hat, ist nicht dumm." Das PZS-Team bietet Beratung, Diagnostik, Therapie und Training bei Legasthenie an. Bei der Diagnostik werden die intellektuellen Fähigkeiten, die Verarbeitung von Wahrnehmung (Hören, Sehen, Auge-Hand-Koordination), die Merkfähigkeit, die Aufmerksamkeit, die Lese- und Rechtschreib-Leistungen und die Schreibmotorik geprüft. Anschließend wird ein individueller Hilfeplan für die Betroffenen erstellt. Miriam Imhof: "Wer als Kind Lesen und Schreiben nicht gelernt hat, kann das als Erwachsener nachholen. Und dann sitzt es meist einigermaßen. Wer aber eine Legasthenie hat, muss tagtäglich und immer wieder üben und am Ball bleiben, sonst geht das Gelernte wieder verloren."

Oft werden die Probleme auch in der Schule nicht bemerkt. Höinghaus zählt mögliche Gründe auf: Manche Klassen sind zu groß und die Schülerinnen und Schüler stammen aus sehr unterschiedlichen Herkunftsfamilien. Da werden die Probleme von einigen Kindern, möglicherweise ohne böse Absicht, übersehen. Einige Kinder mit einer Lese- und Schreibschwäche gleichen die schlechten schriftlichen Leistungen mit sehr guten Ergebnissen im Mündlichen aus. Aber nicht immer gelingt das. "Probleme beim Lesen und Schreiben ziehen häufig Misserfolge in anderen Schulfächern nach sich, in denen die Betroffenen eventuell Begabungen haben, aber sie nicht entfalten können", so Höinghaus. Beispielsweise funktioniert Mathe für Betroffene auch nicht mehr, sobald es ans Lösen von Textaufgaben geht.

Andererseits werden andere Begabungen vielleicht nicht anerkannt: Georg wuchs ohne Vater, mit einer alleinerziehenden, psychisch kranken Mutter auf. Mit neun Jahren wurde der Junge in die Förderschule eingestuft, die er mit 17 Jahren ohne Abschluss verließ - mit einer Fünf in Deutsch und einer Eins in Mathe. Seine Tante verwies ihn an das PZS. Ein Test zeigte eine durchschnittliche Intelligenz, jedoch verbunden mit einer Legasthenie. Reister-Schneider: "Niemand hatte die mathematische Begabung beachtet." Nun lernt Georg lesen und schreiben, damit er später wie seine Altersgenossen eine Ausbildung machen kann.

Man kann in jedem Alter lesen und schreiben lernen. Doch es ist nicht leicht, Hilfe zu finden. Man kann sich eventuell an Fachleute für Kinder wenden - oder man besucht einen der Alphabetisierungskurse für Erwachsene. Dozentin Imhof sagt: "Meine Kurs-Teilnehmer sind zwischen 18 und mehr als 70 Jahre alt." Sie hat das Konzept sowie die Materialien für ihren Unterricht zum größten Teil selbst entwickelt. Sie sagt: "Das Lesen beginnt mit dem Hören - denn ich kann nur schreiben, was ich höre oder wahrnehme." Sie übt zunächst einfache Worte wie "Baum" oder "Auto". Mit speziellen Memory-Spielen wird die Wahrnehmung von Buchstaben und einzelnen Worten geschult.

Entscheidend ist die Motivation: Ein Mann arbeitete in der Produktion. Er war gut in dem, was er tat. Aber er konnte nicht lesen. Dann sollte er befördert werden, aber dafür musste er seine Schwäche überwinden. "Das mache ich jetzt!", sagt er sich. "Dann kann ich die Aufträge für meine Mitarbeiter lesen." Auch eine Mutter von drei Kindern lernt als Erwachsene lesen und schreiben: "Ich möchte meinen Kindern helfen können", ist ihr verständlicher Ansporn.

Das Wichtigste ist der Schritt, die Schwäche zuzugeben. Offenheit und Ehrlichkeit lohnen sich. Wie bei jenem Mann, der sich zehn Jahre lang nicht traute, seiner Freundin zu sagen dass er nicht richtig lesen und schreiben kann: "Ich hatte Angst, dass sie mich auslachen oder sogar verlassen würde." Sechs Wochen vor der Heirat fasste er sich ein Herz - das Paar sprach über seine Schwäche. Die Frau schüttelte den Kopf: "Ich habe es geahnt, aber ich habe mich nicht getraut, darüber zu sprechen. Ich wollte ihn nicht bloßstellen." Jetzt übt sie mit ihm lesen und schreiben. Dozentin Imhof: "Ich habe vor jedem Respekt, der diese Schwäche eingesteht und aktiv wird."