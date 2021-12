Fachfrau für weihnachtliches Pop-Spektakel: Mariah Carey beschenkt Fans 2021 mit „Fall In Love At Christmas“. Foto: dpa​

Von Werner Herpell

Mannheim. Ob Bing Crosby, Wham! oder Mariah Carey: Manche finden ihre Weihnachtssongs zum Davonlaufen und blicken der Adventszeit allein wegen dieser Berieselung schaudernd entgegen – für die meisten gehören die Lieder aber genauso dazu wie Tannenbaum und Geschenke. Und auch dieses Jahr gibt es neue Stücke, die uns das Fest versüßen sollen, noch dazu von Großmeistern der musikalischen Zuckerbäckerkunst. Anlass genug für einige Gedanken über ein traditionsreiches Pop-Produkt.

Udo Dahmen. Foto: dpa



Für viele ist es eine erlösende Nachricht: Mariah Carey lässt ihre Fangemeinde nicht länger mit dem 27 Jahre alten "All I Want For Christmas Is You" darben. Jetzt ist auch der Gospel-Soul-Song "Fall In Love At Christmas" da, den die 52-Jährige mit Khalid und Kirk Franklin im festlich geschmückten Ambiente präsentiert. Weder Klingglöckchen noch Winterwind oder Careys Power-Gesang dürfen fehlen – und fertig ist der nächste Welterfolg vom Reißbrett, wie riesige Abrufzahlen bei Spotify und Youtube beweisen.

Damit nicht genug: Auch das neue Album von Abba enthält einen Song fürs Fest. Zu Spieluhrenmelodie und Kinderchor-Gesang geht es um eine Weihnachtsmorgen-Idylle. "Little Things" sei "eine Klasse für sich", schwärmt Alain Barthel, Geschäftsführer der Fan-Webseite ABBA.de. Ein Weihnachtslied von Abba sei seit Langem großer Wunsch der Fangemeinde gewesen. Skål!

Abba, Mariah Carey, zuletzt Elton John und Ed Sheeran im Duett ("Merry Christmas"): Weihnachtssongs scheinen zum Popgeschäft einfach dazuzugehören. Aber was steckt dahinter? Kommerzielles Kalkül, Sentimentalität? Religiöse Gründe? "All diese Dinge spielen eine Rolle", glaubt Udo Dahmen (70), künstlerischer Direktor und Geschäftsführer der Popakademie Baden-Württemberg. "Zunächst mal sind ja mit Weihnachten meist positive Dinge verbunden. Zum anderen ist es manchmal so, dass man als Musiker für die eigene Fangruppe auch etwas Weihnachtliches veröffentlichen möchte. Oder man will Zielgruppen erreichen, die man sonst nicht unbedingt erreichen würde."

Ein Ende der auf Weihnachten zielenden Veröffentlichungspolitik sei daher nicht in Sicht, meint Dahmen. "Natürlich hört das nie auf – ähnlich wie beim Sommerhit. Beides zieht jedes Jahr so viele Käufer an, dass keine Tonträgerfirma daran vorbeigehen kann." Manches Lied sei berechnend komponiert, etwa mit den fast unvermeidlichen Jingle Bells im Hintergrund: "Bestimmte Bestandteile müssen in diesen Songs vorkommen, damit sie ein großes Publikum erreichen", so der Mannheimer Pop-Experte. Damit werde "ein melancholisch-romantisches Gefühl für Weihnachten" bedient.

Liegen "Christmas-Pop" und Kitsch also stets nah beieinander? "Natürlich kann man das auch anders machen", sagt Dahmen. Er nennt den wohltätigen Song "Do They Know It’s Christmas" (1984) von Band Aid für Hungernde in Afrika. Oder "Fairytale Of New York" (1988) von der Folk-Punk-Band The Pogues, ein hymnisches Säufer-Melodram ohne Klischees. "Aber um eine große Breite zu erzielen, sind halt diese typischen Elemente wichtig – selbst in Australien, wo eigentlich Sommer ist, hört man dann diese Winter-Songs."

Wenn man ihm in jeder Weihnachtszeit nur oft genug ausgesetzt war, nervt allerdings wohl jeder Popsong. Ein bekanntes Beispiel: "Last Christmas" (1984) von Wham! – für viele ein Hassobjekt, aber dennoch zuverlässig ein großer Charts-Hit. "Viele Dinge entwickeln sich zu einer Art Selbstläufer, weil sie mit Weihnachten assoziiert werden", erklärt sich Pop-Prof Dahmen den Dauerbrenner. Dabei gebe es als Alternative "eine große Bandbreite von unterschiedlichsten Veröffentlichungen, die für jeden Geschmack etwas bereithalten, um sich an Weihnachten in Stimmung zu bringen".

Etwas andere Festtagsmusik

Von Daniel Schottmüller

Gehören zu einem Weihnachtssong zwangsläufig Glockengeläut, souliges Gewimmer und schmalzige Synthie-Streicher? Von wegen ...

Leider konnte der Inhalt nicht dargestellt werden!

Rudolph The Red Nosed Reindeer (Jack Johnson): Jack Johnson bringt die Geschichte um das rotnasige Rentier Rudolph zum Grooven. Dafür braucht der Hawaiianer nicht viel mehr als Akustikgitarre und Bongos.

The Little Drum Machine Boy (Beck): Weihnachten auf dem Mars: Beck parodiert die Berechenbarkeit von Christmas-Pop mit verspult-verfremdetem Sprechgesang.

Gone For Christmas (Amanda Shires): Von wegen Zeit der Zweisamkeit: Soulig rockend zeigt Amanda Shires ihrem Liebsten die Tür: "I want you gone for Christmas!"

Christmas in Harlem (Kanye West): Rapper Kanye West beschreibt das vorweihnachtliche Treiben im New Yorker Stadtteil Harlem mit ansteckender Vorfreude.

Mary’s Boy Child/Oh My Lord (Boney M.): Boney M. platzieren die Krippe in der Dancehall. Diese Weihnachtsgeschichte geht in die Beine.

Mele Kalikimaka (KT Tunstall): Wie fühlt sich Weihnachten ohne winterliche Kälte an? KT Tunstall beantwortet diese Frage mit einer liebenswert-quäkigen Südsee-Hymne.

O Come All Ye Faithful (Weezer): Die Viehhüter betreten den Stall in Chucks und zerrissenen Jeans: Weezer präsentieren "Oh kommet ihr Hirten" im College-Rock-Gewand.

Must Be Santa (Bob Dylan): Natürlich hat auch der Großmeister einen alternativen Weihnachtssong in petto. Der klingt wie Irish-Folk auf Steroiden – und fetzt!

Silent Night (Sting, Shaggy): Tannennadeln-, Zimt- und Orangenduft? Das Weihnachtsfeuerwerk, das Sting und Shaggy abbrennen, setzt eher dezente Hanf-Noten frei ...