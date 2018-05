Von Heribert Vogt

Extrem scharf zeichnet sich derzeit Lateinamerika ab, denn seine Nordgrenze steht weltweit im Blickpunkt. Dabei handelt es sich um die Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Mexiko, wo der neue US-Präsident Donald Trump das Aufsehen erregende Projekt einer Abschottungsmauer in Angriff nimmt. Schon beim Heidelberger Stückemarkt 2015 mit dem Gastland Mexiko wurde die dort beginnende Festung USA gegenüber Menschen aus Lateinamerika eindringlich vor Augen geführt, in Analogie zur Festung Europa aus der Sicht von Flüchtlingen aus Afrika. Aber in den USA kommt man nun dem Bild der Festung mit einer großen Grenzmauer viel näher.

Und damit wird zugleich eine Trennlinie zu ganz Lateinamerika hochgezogen, dessen mediales Bild durch krisenhafte Entwicklungen geprägt wird. Dies war noch in den brasilianischen Wirren um die Olympischen Spiele 2016 zu beobachten. Das bei Weitem größte Land des Kontinents taumelte zwischen politischem Ausnahmezustand, Zika-Epidemie und Umweltkatastrophen dahin. Hinzu kommt eine grassierende Kriminalität mit 160 Morden pro Tag (2015).

Und kurz nach Olympia wurde die frühere Präsidentin Dilma Rousseff ihres Amtes enthoben, die Politikerin selbst sprach von einem Putsch. Aber verheerende Nachrichten kommen auch aus dem benachbarten Ölstaat Venezuela, der wirtschaftlich am Abgrund steht.

Allerdings verdeckt das Klischee des Krisenkontinents, demzufolge sich seit der Unabhängigkeit vor über zweihundert Jahren wenig geändert hat, die vitale Vielfalt Lateinamerikas. Es blendet die Eigenständigkeit und die unterschiedlichen Entwicklungen auf dem Subkontinent aus. Dabei haben die dortigen Länder spezielle Profile, in Geschichte wie Gegenwart. Und so präsentiert sich der Kontinent zwar voller Widersprüche, aber auch mit großen Potenzialen - wie etwa in der Kultur.

Tatsächlich zeigt Lateinamerika ganz viele Gesichter, vor allem in seinen Metropolen. So knallen in der weltläufigen brasilianischen Megacity Rio de Janeiro (zwölf Millionen Einwohner) die sozialen Gegensätze hart aufeinander. Und Lima, die Zehn-Millionen-Hauptstadt des Anden-Staates Peru, erscheint als disparate urbane Agglomeration, in der Elendsviertel mit Zuwanderern vom Land den wohlhabenden Stadtvierteln wie Miraflores gegenüberstehen. In der chilenischen Sechs-Millionen-Hauptstadt Santiago wachsen derart viele Hochhäuser des Bankenviertels aus dem erdbebengeschüttelten Boden, dass man dort von "Sanhattan" spricht. Im seit Langem krisengeschüttelten Argentinien glänzt die 13-Millionen-Hauptstadt Buenos Aires noch heute als eleganteste und europäischste Metropole Lateinamerikas.

Dagegen wird im bolivianischen La Paz (800.000 Einwohner) die Luft nicht nur in sozialer Hinsicht dünn, sondern auch in geographischer, denn die Andenstadt ist der höchste Regierungssitz der Erde (3200-4100 Meter). Hier gibt es für die Ureinwohner Lateinamerikas Erfolge, denn im plurinationalen Staat Bolivien ist seit 2006 mit Evo Morales erstmals ein Politiker indigener Abstammung gewähltes Staatsoberhaupt.

Da rückt der Facettenreichtum der indigenen Kulturen in den Blick. Von ihnen stammen weltberühmte Pyramiden, Tempelanlagen und Kulturzeugnisse wie das peruanische Machu Picchu. An der Küste Perus wurden schon 1800 Jahre v. Chr. Bewässerungssysteme angelegt, und bereits die Maya verfügten über eine Hieroglyphenschrift. Mit der Ankunft der Europäer im 16. Jahrhundert begann ein heftiger Bevölkerungsrückgang infolge der eingeschleppten Krankheitserreger wie Pest oder Typhus, der Eroberungskriege und der extremen Lebensbedingungen in Sklaverei und Zwangsarbeit.

Zentrale Phänomene des 20. Jahrhunderts waren in den lateinamerikanischen Ländern die antiimperialistische Bewegung, die Machtergreifung vieler Militärdiktaturen und schließlich der Erfolg der Neopopulisten seit den frühen 1990er Jahren. In den letzten zweieinhalb Jahrzehnten seit der Rückkehr zur Demokratie hat Lateinamerika im Zuge der Globalisierung einen dynamischen Wandel durchlaufen und ist immer stärker in die Verflechtungen zwischen den Erdteilen eingebunden.

Zugleich befindet sich Lateinamerika - mit dem südlichen Nordamerika, mit Zentralamerika, Teilen der Karibik und Südamerika - in einem anhaltenden Umbruch. Die zwanzig unabhängigen Länder teilen eine übergreifende Geschichte, die bis heute durch eine Jahrtausende währende indigene Besiedlung, eine mehrere Jahrhunderte bestehende europäische Kolonialherrschaft und eine größtenteils bereits rund zweihundertjährige Unabhängigkeit gekennzeichnet ist. Außerdem ist Lateinamerika stark mit Europa verbunden. Es stand am Beginn des europäischen Kolonialismus in der Welt. Seine "Entdeckung" 1492 gilt als Anfang der europäischen Neuzeit.

Die Eroberer trafen auf die indigenen Völker der Azteken, Inka und Maya. Hinzu kamen dann die Afrikaner, die in einer zuvor nie da gewesenen Form des Sklavenhandels herbeigebracht wurden, zudem auch die Asiaten und Europäer, die seit dem 19. Jahrhundert nach Lateinamerika auswanderten. Zu den wichtigsten Personen zählt neben dem Entdecker Christoph Kolumbus auch Simón Bolívar: Er stammte aus dem heutigen Venezuela und wurde ein militärisch-politischer Anführer, der als "libertador" ab 1816 die Unabhängigkeitsbewegung in Südamerika zum Sieg führte.

Die Geschichte Lateinamerikas ist geprägt von Migrationen, Ungleichheit und Multikulturalität, also von Themen, die heute den gesamten Globus beherrschen. Insofern führen Begegnungen mit Lateinamerika, das in Europa vor über 500 Jahren neu in den Blick rückte, auch in die Alte Welt zurück.