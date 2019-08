Von Judit Árokay

Das No-Theater ist eine der traditionellen Theaterformen Japans, das sich im Mittelalter entwickelt und über die frühe Neuzeit bis in die Moderne erhalten hat. Seine wichtigsten Kennzeichen sind der getragene Rhythmus des Vortrags, die musikalisch-rhythmische Untermalung durch Blas- und Schlaginstrumente, ein Chor, der teils kommentiert, teils den Text des Protagonisten spricht, die formalisierte und äußerst simple Bühnenausstattung, die prächtigen Kostüme insbesondere der Protagonisten, eine stark kodierte Zeichensprache der Bewegungen und die Masken, die vom Hauptdarsteller getragen werden. Wie in allen traditionellen Theaterformen Japans treten im No nur männliche Darsteller (und Musiker) auf.

Inhaltlich stützen sich die Theaterstücke auf literarische Quellen und greifen Motive aus der reichen Erzählliteratur Japans wie höfischen Erzählungen, Kriegsepen oder auch Legenden auf.

Die Masken, die vom Format kleiner sind als die Gesichter der Schauspieler und keine realitätsnahe Darstellung anstreben, repräsentieren verschiedene Charaktere wie den alten Mann, die junge oder auch die gebrochene ältere Frau, den Krieger oder häufig übernatürliche Wesen wie Dämonen oder Totengeister. Sie können einzelnen Stücken und damit Rollen zugeordnet sein, meist werden sie aber in mehreren Stücken ähnlichen Stils eingesetzt.

Die im Bestandsverzeichnis des Museums unter dem Namen "Yorimasa" geführte No-Maske gehörte zur Goldschmidt-Sammlung, weitere Einzelheiten über ihre Herkunft sind aber nicht bekannt. Sie muss gegen Ende des 19. oder Anfang des 20. Jahrhunderts angekauft und aus Japan mitgebracht worden sein. Eine genaue Datierung der Maske ist nicht möglich, da ihre Provenienz unklar ist und am Objekt selbst keine für die Einordnung entscheidenden Merkmale erkennbar sind. Kenner japanischer No-Masken verorten sie in der Edo-Zeit, in der frühen Neuzeit Japans, also etwa im 18.-19. Jahrhundert.

Der Name Yorimasa verweist auf Begebenheiten aus den Kriegen zwischen den Familien der Minamoto und Taira in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, die im Kriegsepos Heike monogatari festgehalten sind. Minamoto no Yorimasa (1160-1180) war ein feinsinniger Vertreter seiner Familie, zunächst um Erhaltung der Machtverhältnisse bemüht, der sich jedoch angesichts des enormen Machtzuwachses des Hauses Taira von diesem abwandte und 1180 zusammen mit dem Prinzen Mochihito die Minamoto-Familie zum Widerstand aufrief. Ihre Verschwörung wurde jedoch entdeckt, und bei der Schlacht von Uji im Jahre 1180 wurden Yorimasa und Mochihito am berühmten Byodo-in von den Taira-Truppen angegriffen und geschlagen - trotz erbitterter Gegenwehr, bei der sie von Kriegermönchen des nahegelegenen Tempels Miidera unterstützt wurden. Yorimasa beging angesichts seiner Niederlage rituellen Selbstmord (seppuku). Dem Prinzen Mochihito gelang zwar die Flucht aus Uji, er wurde jedoch bereits kurze Zeit später von seinen Verfolgern eingeholt und getötet.

Das No-Stück mit dem Titel "Yorimasa" wird dem großen Dramaturgen und Schauspieler Zeami Motokiyo zugeschrieben, gehört damit ins frühe 15. Jahrhundert. Die Jahreszeit des Stückes ist der Frühsommer, der 5. Monat des Jahres, der Schauplatz das Dorf Uji, etwa 25 Kilometer südlich der Hauptstadt Kyoto gelegen, und konkret der Tempel Byodo-in. Ein Wandermönch auf dem Weg von Kyoto nach Nara kehrt im Dorf Uji ein, und während er sich umsieht, erscheint ein alter Mann, der ihn anspricht. Auf Bitten des Mönches führt ihn der Alte zu den namhaften Stätten von Uji, zu den im Uji-Fluss gelegenen Inseln Maki no shima, Tachibana no shima sowie zum Berg Asahi und schließlich zum Tempel Byodo-in. Dem Mönch fällt an der Tsuridono-Nebenhal-le des Tempels eine Rasenfläche in Form eines geöffneten Fächers auf, und er fragt nach dem Hintergrund.

Daraufhin lässt sich der Alte auf der Rasenfläche nieder und beginnt zu erzählen: Als vor langer Zeit Takakura no miya hier eine Schlacht herbeigeführt hatte, habe an dieser Stelle Minamoto no Yorimasa angesichts ihrer Niederlage seinen Fächer geöffnet und sich selbst entleibt. Zufällig sei heute der Jahrestag seines Todes, und er selbst sei Yorimasa. Daraufhin entschwindet er.

Bald darauf erscheint vor dem Mönch der in Kriegergewand gekleidete Yorimasa. Er berichtet von den Ereignissen der Schlacht von Uji und demonstriert den Verlauf des Kampfes zum Rhythmus der Musik und des Textes auf nachdrückliche Weise durch einen energischen Tanz. Zum Schluss trägt er das Abschiedsgedicht Yorimasas vor: "So wie an Treibholz keine Blüten blühen, so treibt mein Leben, ohne etwas erreicht zu haben, auf sein trauriges Ende zu." Er bittet den Mönch, Gebete für seine Seele zu sprechen, und der Geist Yorimasas entschwindet.

Eine Maske wird im No-Theater nur vom Protagonisten getragen, bei Zweiaktern üblicherweise im zweiten Akt, nach der Verwandlung in einen Geist oder Dämon. So kommt auch diese Maske zum Einsatz, und sie drückt durch ihre Gestaltung, durch die hohlen Wangen, die Stirnfalten und den etwas verzerrt geöffneten Mund, die Schmerzen und Verzweiflung des Protagonisten aus, dessen Seele nach dem Tod nicht zu Ruhe kommen kann.

Die ursprünglich geschwärzten Zähne bedeuten, dass es sich um einen Vertreter des Adels handelt: Neben dem Hofadel, bei dem es sich bereits im 11. Jahrhundert als Mode durchzusetzen begann, waren es insbesondere die Samurai des Mittelalters, die sich die Zähne mittels einer Metalllösung färbten, um so ihrer Treue gegenüber dem Feudalherren Ausdruck zu verleihen. Die blutunterlaufenen Augen (das rot gefärbte Weiß der Augen) sowie die goldene Umrandung der Iris, die im Licht von Öllampen oder Kerzen fast funkelt, deuten auf ein übernatürliches Wesen hin. Auf der Innenseite der Maske findet sich ein kleiner Aufkleber "Ayakashi?". Die Herkunft dieser Aufschrift ist ebenfalls unklar, sie verweist aber auf eine andere Zuordnungsmöglichkeit für die Maske, die nicht an ein bestimmtes Stück, sondern an einen Rollentypus gebunden ist: Bei ayakashi handelt es sich um Totengeister, die in ähnlichen Stücken wie Yorimasa zum Einsatz kommen.

Judit Árokay

In der Heidelberger Sammlung, die nur wenige No-Masken enthält, nimmt die Yorimasa-Maske eine Sonderstellung ein durch die Qualität der Bearbeitung, den guten Erhaltungszustand und den Charakter der Maske. Denn die weiteren japanischen Masken der Sammlung gehören zur Kategorie der göttlichen Wesen, Dämonen oder der übernatürlichen Wesen, die teils karikierend gezeichnet sind. Auch wenn sich über die Provenienz der Yorimasa-Maske nur Vermutungen anstellen lassen, sie bezeugt ein Interesse an einem weltweit verbreiteten Phänomen: der Benutzung von elaborierten Masken im Rahmen von Theateraufführungen.

Während sich also die Yorimasa-Maske für den Japanologen in eine japanische Literatur- und Theatergeschichte problemlos einordnet, regt sie als Teil einer Gruppe von Theater- und Prozessionsmasken, die sich allein aus dem asiatischen Bereich im Besitz der Portheim-Stiftung finden, zu weitreichenden Überlegungen zu ihrer Funktion und Gestaltung über Kulturen hinweg an.

Die Autorin: Judit Árokay ist Professorin für Japanologie am Zentrum für Ostasienwissenschaften und forscht unter anderem über klassische japanische Literatur, insbesondere Lyrik und Poetik.