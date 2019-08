Hans Harder

Besonders exotisch wirkt diese Dame auf den ersten Blick nicht auf uns - wäre da nicht die Wasserpfeife, so böte sich uns das vage vertraute Bild einer traditionellen Inderin in einer volkstümlichen Darstellung. So wie wir waren wohl auch die Käufer dieses Bildes in der Umgebung des berühmten Kali-Tempels im Kalkutta des 19. Jahrhunderts mit dem Erscheinungsbild dieser Frau nicht unvertraut. Exotisch muss sie aber ihren Porträtisten vorgekommen sein, traditionellen Patuas oder "Bildrollenerzählern" aus dem ländlichen Bengalen, die sich in Kalighat niedergelassen hatten und neben Bildrollen auch Einzelgemälde wie dieses anfertigten.

Sehen wir diese Darstellung aus einer Sammlung von Kalighat-Malerei im Heidelberger Völkerkundemuseum genauer an, so fallen uns einige der Details auf, die für einen ländlichen Blick jener Zeit hochgradig ungewöhnlich gewesen sein müssen. Schuhe etwa waren eine Seltenheit, die Wohlhabenden vorbehalten war. Und ja, die Wasserpfeife: Im ländlichen Milieu und der kolonialen Bürgerlichkeit war Rauchen Männersache. Geläufig ist die Wasserpfeife als Accessoire in Darstellungen des 18. und 19. Jahrhunderts weniger bei der "Dame von Welt", als vielmehr bei Halbweltdamen.

Der Stuhl, auf dem die Dame sitzt, und den die Betitelung des Bildes ("A Female of Bengal, seated on a European Chair, Smoking a Hooka") vermutlich durch einen englischen Käufer oder Sammler so explizit hervorhebt, verweist auf die englische Kolonialherrschaft mit ihren Innovationen in der materiellen Kultur. Und dann die Sitzhaltung: Auf keinem der Gemälde oder frühen Fotografien, die damalige bengalische wohlsituierte Familien machen ließen, war meines Wissens Anderes zu sehen als sittsam zusammengehaltene weibliche Beine. Die hier gezeigte Pose war also spektakulär und aufreizend, die Darstellung polemisch, satirisch.

Wir können nur spekulieren, wer den anonymen Künstler beauftragt hat, beziehungsweise ob es sich hier überhaupt um eine Auftragsarbeit handelt. Vermutlich aber waren es die Patuas selbst, die diese und ähnliche Darstellungen für den Markt der Pilger, ausländischen Besucher und Freier anfertigten. Denn wahrscheinlich war die Sitzende keine Dame der etablierten bürgerlichen Gesellschaft, sondern vielmehr eine Kurtisane. Der Kali-Tempel als wichtiges Pilgerzentrum begünstigte auch die Ausbreitung von Prostitution. Kalkutta war als boomende Stadt ein Anziehungspunkt für Arbeitsmigration mit drastischem Männerüberschuss. Die bengalische Literatur des 19. Jahrhunderts schildert immer wieder den Niedergang respektabler hochkastiger Hindu-Frauen, die zu Straßenprostituierten wurden.

Zweifelsohne hatte das Kurtisanendasein in jener Zeit Aspekte des sozialen Abseits und zog den Zorn der gesellschaftlich eingebundenen Frauen auf sich. Zugleich aber erschloss es manche Seiten des öffentlichen Lebens, die den meisten "respektablen" Frauen verschlossen blieben. Einige der Kurtisanen erlangten große Berühmtheit, so etwa Binodini Dasi (1862-1941), die als erste prominente bengalische Schauspielerin auftrat und als Protagonistin des Star Theatre in Zentralkalkutta Theatergeschichte schrieb. Hält man ihre berühmte bengalische Autobiografie "Über mich", aus dem Jahr 1913 gegen die moralisierenden Erzählungen männlicher Autoren, so ist neben allen bemitleidenswerten Details zumindest eins festzuhalten: Ihre Lebensgestaltung empfand sie als um ein Vielfaches freier als die der Frauen aus gutem Hause.

Die Patuas vom Kalighat, dem Kali-Tempel Kalkuttas, produzierten neben religiösen Motiven seit jener Zeit auch Bilder der zeitgenössischen Gesellschaft. Fischverkäuferinnen und Frauen beim Haaretrocknen oder Musizieren finden sich ebenso wie Lebemänner, die ihren Geliebten Wein einflößten, und Frauen, die ihre Freier wie Schafe am Band herumführen. Neben Liebespaaren sind auch weibliche Akte zu finden. Bis in die Zwanzigerjahre des 20. Jahrhunderts florierte das Gewerbe mit den Bildern um den Kali-Tempel herum, um dann durch billigere Drucke - die Anfänge der bis heute in Südasien populären Poster Art - abgelöst zu werden.

Eine der Besonderheiten der Kalighat-Malerei und ein Grund, weshalb sie immer wieder zum Gegenstand von Ausstellungen und kunst- und sozialgeschichtlichen Forschungen wird, ist der ungewöhnliche Blick auf Kalkuttas koloniale Moderne, der frei von den großen Projekten der Gesellschaftsreform, von Fortschrittsdenken, Entwicklungsszenarien und aufkeimendem Nationalismus war. Das gab den Patuas die Fähigkeit, Personen, Dinge und Beziehungen in einer Unbefangenheit und Unverblümtheit ins Bild zu setzen, die nur wenige zeitgenössische Parallelen findet. Bei den Kalighat-Malereien haben wir es nicht bloß mit einer Form von anonymer, traditioneller Dorfmalerei zu tun, sondern vielmehr mit individuellen Künstlern, die ihre überlieferten Darstellungsverfahren nutzten, um ganz bewusst ihre kritisch-satirischen Kommentare zur sie umgebenden Gesellschaft zu kommunizieren. Distanz, Satire, Kritik, künstlerische Reflexion - all dies spricht demnach auch aus dem Bild der Dame mit Wasserpfeife auf dem Stuhl, die wir hier betrachten.

Patuas, Bildrollen und satirische Darstellungen zeitgenössischer Zustände im Pat-Format gibt es bis heute. Die Patua-Tradition am Kali-Tempel in Kalkutta kam in den 1920er Jahren zu ihrem Ende, doch in Medinipur und angrenzenden Bezirken im Südwesten des Gangesdeltas haben sich Gruppen von Patuas gehalten. Und so bestanden die Kuratoren der Ausstellung des Victoria and Albert Museums im Jahre 2011 darauf, neben den historischen Malereien der Kolonialzeit auch heutige Patua-Künstler bei der Auswahl der Exponate zu berücksichtigen - eine Geste, die in gewisser Weise auch unsere Dame mit Wasserpfeife aus ihrem musealen Modus befreit und zu neuem Leben erweckt.

Die Bildunterschrift "Bengalische Dame auf europäischem Stuhl mit Wasserpfeife" verweist auf Sammlerspuren, die sicher weit hinter das Heidelberger Völkerkundemuseum zurückreichen. Der klassifizierende englischsprachige Kommentar verzeichnet Stuhl und Wasserpfeife (hooka), verrät aber nichts über die Hintergründe der Abgebildeten und die satirische Stoßrichtung der Darstellung. Die Heidelberger Sammlung von Kalighat-Gemälden war Gegenstand einer Ausstellung im Jahre 2015. Die Bilder im Heidelberger Bestand sind zwischen 1850 und 1880 entstanden und bieten einen guten Querschnitt durch diese faszinierende Gattung indischer Kunst.

Der Autor: Hans Harder ist Professor für Neuere Sprachen und Literaturen Südasiens am Südasien-Institut und forscht unter anderem über koloniale und zeitgenössische Literatur und religiöse Strömungen.