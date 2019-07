Von Axel Michaels

Reis ist ein Grundnahrungsmittel in Asien und damit das wichtigste landwirtschaftliche Handelsgut. Fast zwei Drittel der Menschheit isst mehr oder weniger täglich eine Portion Reis. So wichtig ist Reis für die Gesellschaft, dass man sich in Nepal oft mit der Formel "Hast Du heute schon Reis gegessen?" begrüßt. Und das Nationalgericht ist Dal-Bhat, gekochter Reis mit Linsen.

Die Objekte zeigen eine Reihe von standardisierten Bronzegefäßen aus Nepal und Baumwollreissäcke aus Indien. Die Hohlmaße sind nicht nur zum Abmessen von Reis benutzt worden, sondern auch für andere Getreidesorten. Die Gefäße sind geeicht und tragen oben das Siegel von König Mahendra Vira Vikrama Shaha Deva (1920-1972) sowie das Jahr Vikrama Samvat 2022 (also 1965 n. Chr.) und unten die Inschrift Gorakhnatha, die Schutzgottheit des nepalischen Staates. Oft wurden nach der Krönung eines neuen Monarchen Gefäße, die schon geeicht waren, mit dem Siegel des neuen Königs versehen. Heute sind die Hohlmaße weitgehend durch moderne Waagen ersetzt.

Mit diesen Maßeinheiten wird Reis noch heute auf den Basaren in Südasien abgewogen und verkauft. In Nepal wird Reis oft zweimal im Jahr geerntet, die Flächen nehmen mehr als die Hälfte der landwirtschaftlich genutzten Gebiete ein. Oft liegen diese auf den für den Himalaja typischen Terrassenfeldern. Das Leben richtet sich nach dem Reisanbau, der Festkalender ebenso. In vielen Ritualen gehört das Reisstreuen dazu - ein mittlerweile weit verbreitetes Ritual, das bei Hochzeiten auch vor dem Heidelberger Rathaus beobachtet werden kann.

Eines der ersten Rituale in Nepal ist die "Erste Reisfütterung" (annaprasana), bei der dem Kind im Alter von etwa sechs Monaten gekochter Reis gegeben wird. Es wird dadurch gewissermaßen in die Familie aufgenommen. Bei der Volksgruppe der Newar darf es danach aus einer Anzahl von symbolischen Gegenständen, darunter auch Reis, etwas auswählen, das dann anzeigt, was aus dem Kind einmal wird: ein Gelehrter, wenn es zum Buch greift, ein Soldat, wenn es das Messer fasziniert, oder ein Bauer, wenn es Reis in die Hand nimmt. Wie der Vater des in Nepal geborenen Buddha Sayamuni, der Suddhodana, wörtlich "der, der reinen Reis anbaut", hieß.

In der Hindu-Gesellschaft markiert Reis soziale Grenzen. So beruht die Kastenordnung in der ersten Verfassung Nepals aus dem Jahr 1856, dem Muluki Ain, zu großen Teilen darauf, wer mit wem zusammen gekochten Reis essen darf. Im Handel jedoch darf jeder den Reis berühren, und so wurde dieses alte und kostbare Getreide schon früh auf unwegsamen Wegen, auf Eseln und auf dem Rücken über den Himalaja bis nach Tibet und China gebracht.

Mittlerweile ist Reis auch zu einem internationalen Exportgut geworden. Aus Indien, Pakistan und Thailand gelangt besonders der beliebte, längliche Basmati-Reis - "basmati" bedeutet "duftend" - in großen Säcken nach Europa. Früher gab es für den Transport ausschließlich Baumwoll- und Jutesäcke, heutzutage werden Plastiksäcke bevorzugt, die nach Gebrauch auch zu Einkaufstaschen umgearbeitet werden. Die Bildmotive auf den alten Säcken sind immer wieder transkulturell gestaltet. Da tauchen schon mal Schokolade, eine Rolex, die Tower Bridge aus London oder Glück verheißende Symbole wie die Zahl 555 oder die Kuh auf. Aber auch traditionelle Motive wie eine Maharani oder ein Prinz sollen zum Kauf anreizen.

Der Autor: Axel Michaels ist Seniorprofessor am Südasien-Institut und dem Heidelberger CATS. Er forscht unter anderem über die Kultur und Geschichte Nepals.