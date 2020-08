Emma Roberts bei der Benefizgala des Kostüminstituts des Metropolitan Museum of Art. Foto: Jennifer Graylock/PA Wire/dpa

Berlin (dpa) - US-Schauspielerin Emma Roberts ("Palo Alto", "It's Kind of a Funny Story") hat sich bei Instagram mit rundem Babybauch gezeigt. Die 29-Jährige postete am Sonntagabend Fotos von sich und ihrem Freund, dem Schauspieler Garrett Hedlund.

Dazu schrieb sie die Worte: "Ich ... und meine zwei Lieblingsjungs." Roberts ist die Nichte von Schauspielerin Julia Roberts. Die angehende Großtante freut sich ebenfalls und kommentierte die Bilder kurz und knapp mit: "Love you" und einem Kuss-Emoji. Emma Roberts ist unter anderem bekannt aus der Buchverfilmung "Palo Alto", in dem sie die Hauptrolle spielte. Autor des Buches ist Schauspieler James Franco.

