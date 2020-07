Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie in Berlin, ist dieser Tage öfter in den Medien als ihm lieb ist. Foto: Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Berlin (dpa) - Die Berliner Punkrock Band ZSK hat dem Charité-Virologen Christian Drosten einen Song gewidmet. In dem Youtube-Video mit dem Titel "Ich habe Besseres zu tun" wehrt Drosten als Zeichentrickfigur nicht allein Corona-Viren gekonnt ab.

Der Song lobt humorvoll die erklärenden Podcasts des Wissenschaftlers und seine "schönen Haare", thematisiert aber auch kritisch die Anfeindungen gegen ihn - bis hin zu Corona-Leugnern.

Die Idee sei aus einer Bierlaune heraus entstanden, habe auch einen ernsten Hintergrund, sagte der Sänger Joshi in einer Presseerklärung. Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger und Wissenschaftler auf der ganzen Welt täten seit Monaten alles Menschenmögliche, um Leben zu retten. "Bei uns gehört auch Christian Drosten dazu, der seit Anfang an mit seiner ruhigen und schlauen Art über das Virus aufklärt", ergänzte Joshi. "Wir finden es furchtbar und erschreckend, dass er dafür angefeindet wird, sogar Morddrohungen erhält." Der Song stehe deshalb für Dank und Solidarität. Drosten wirke auf die Band cool, er sei für sie "der Punk in der Wissenschaft".

Die 1997 gegründete Band ZSK, die in ihren Texten unter anderem gegen Rechtsextremismus auftritt, löste mit dem Lied auch ein Versprechen an ihre Fans ein. Vor zwei Wochen schrieb sie auf Twitter: "1000 Retweets und wir schreiben einen Song, wo wir @c_drosten abfeiern. Schon nach zwei Stunden sei zur Überraschung der Band der Arbeitsauftrag erteilt gewesen, berichtete Joshi.

