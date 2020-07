Von Wolf H. Goldschmitt

Es gibt eine Reihe deutscher Wörter, die Weltspracherbe geworden sind: Kindergarten, Lebkuchen, Wanderlust beispielsweise. Das wohl prominenteste heißt Oktoberfest. Jenes berühmteste Volksfest der Welt wird längst global zelebriert - oftmals völlig unabhängig vom festen Datum. Das Original allerdings steigt in den kommenden zwei Wochen in München. Millionen Besucher suchen ausgelassene Stimmung, stoßen mit süffigem Bier an und lassen sich weiß-blaue Köstlichkeiten schmecken.

Was diese - wie der Bayer sagt - Viktualien unverwechselbar macht, sind ihre ursprüngliche Herkunft und die traditionelle Herstellung. Damit die Echtheit erhalten bleibt, hat die Europäische Union ein Schutzprogramm aufgelegt. Es zeichnet regionale Spezialitäten aus und bewahrt das Produkt (hoffentlich) vor Nachahmern. Einige der Oktoberfestgenüsse sind schon amtlich "versachlicht". Verbraucher erkennen sie im Handel an den Herkunftszeichen "g.g.A." und "g.U". Die Symbole "geschützte geografische Angabe" und "geschützter Ursprung" zeigen, dass etwa die Nürnberger Rostbratwürste garantiert aus Nürnberg stammen und das Oktoberfestbier nur von einer der sechs Münchner Traditionsbrauereien. Auch für Brezeln, Süßen Senf und "Obazda" hat der Freistaat ein europaweites Siegel beantragt - Weltgenusserbe nennt sich der "Artenschutz".

Der Bayer mag's üppig

Der Bayer mag es gerne üppig, wenn er loslegt - und so belegt er auch seine Wies 'n-Brotzeitplatte. Das muss drauf: Obazda - ein Allerlei aus Weichkäse, Zwiebeln, Paprika und Kümmel. Saftige Radieschen mit Salz verführen zum Knabbern. Ein bayerischer Hartkäse wie geschützter Allgäuer Emmentaler oder Allgäuer Bergkäse ist auch kein Fehler. Und die Nürnberger Rostbratwurst kommt klassisch mit Sauerkraut und EU-zertifiziertem Bayerischem Meerrettich auf den Teller. Und zwar nach fränkischer Tradition immer in gerader Zahl.

Das Oktoberfestbier brauen nur sechs Münchner Traditionsbrauereien. Es hat einen höheren Alkoholgehalt, mehr Stammwürze und ist gleichzeitig sehr süffig, was zur späten Stunde in den Festzelten unübersehbar wird. Wer es weniger stark mag, kann über 4000 bayerische Markenspezialitäten mit Gütesiegel trinken.

Der prominenteste Koch, der in erster Linie auf bayerische Produkte in seiner Küche setzt, heißt Christian Jürgens vom Seehotel Überfahrt in Rottach-Egern. "Die köstlichen Grundzutaten aus unserem Land sind das A und O für gutes Essen", versichert der mit 19 Gault-Millau-Sternen prämierte Küchenchef. Eine Kostprobe seiner Kreativität gab Jürgens jetzt bei einem Feinschmeckertreffen, das die Münchener "trio-group" veranstaltete. Meerrettich, Nürnberger, Allgäuer Bergkäse und Emmentaler sowie Bier verwandelt der Kochlöffelkönig in Sashimi an Trauben-Meerrettich, Nürnberger an Rote Beete bishin zur Bier-Senf-Sauce und Biereis - ein Ritterschlag für die Produkte aus dem Weltgenusserbe.

Zurück vom Tegernsee in die Hauptstadt: Zu einer zünftigen Wies 'n-Gaudi gehört neben Speis und Trank natürlich auch das passende Outfit. Tracht - ja oder nein? - das ist hier die Frage. Pflicht ist sie nicht. Aber die meisten denken: Wenn schon, denn schon. Ein traditionelles Dirndl sollte am besten "Maßkrug-Länge" haben, d. h. der untere Saum des Dirndls ist auf gleicher Höhe mit dem oberen Rand des Maßkrugs - wenn er auf dem Boden steht - also knapp über dem Knöchel. Der Stoff des Dirndls ist mit kleinen Streublümchen oder kleinen Karos gemustert. Am besten wählt Frau klassische Farben wie Rot, Dunkelgrün oder Blau. Die weiße Dirndlbluse bedeckt immer die Schultern.

Ganz wichtig sind die Signale der Schleifenschürze: Ist die Dirndlschürze rechts gebunden, bedeutet das, dass die Trägerin vergeben, links signalisiert, dass die Trägerin ist noch zu haben ist. Das männliche Outfit besteht aus einer Lederhose. Ob allerdings mit oder ohne Hosenträger, bleibt der individuellen Vorliebe überlassen. Dazu passt ein hellblau kariertes oder aber weißes Hemd. Die Füße stecken in naturweißen Socken nebst Haferlschuhen.

Jeder weiß: Wer zu spät kommt,... Die Auslastung der "Bierkathedralen" schwankt nämlich stark mit Tag und Wetterlage. Und wer Freitag oder Samstag in eines der beliebten Zelte wie das Hacker-Festzelt, Hippodrom, Schottenhamel oder Augustinerfestzelt möchte, sollte richtig früh dran sein, am besten schon vor neun Uhr (morgens). Für große Gruppen ist eine Reservierung Pflicht - am besten ein halbes Jahr im Voraus. Wer in den Gängen der Zelte steht, hat Pech und darf von den Bedienungen nicht mit Bier versorgt werden.

Letzte Etikette für Wies 'n-Grünschnäbel: Wer ein Hähnchen oder eine "Maaaß" Bier bestellt, outet sich als "Zuagroasder" (als Zugereister und Anfänger) und läuft Gefahr, als "Saupreiß" tituliert zu werden. Also merke: "Hendl" oder "Mass" ordern. Auch von "den Wiesn" zu sprechen, ist peinlich. Das Volksfest heißt - entgegen allen grammatikalischen Regeln - "die Wies 'n". Na denn, "O 'zapft is" !