Ein Zaun umschließt das Klinikum am Weissenhof - Zentrum für Psychiatrie. Foto: Julian Buchner/Einsatz-Report24/dpa

Heilbronn (dpa) - Nach der Flucht von vier Männern aus einer geschlossenen Psychiatrie in Weinsberg nahe Heilbronn hat die Polizei einen der Flüchtigen festgenommen. Er sei noch am Donnerstagabend nach konkreten Hinweisen auf den Aufenthaltsort festgenommen worden, teilte die Polizei am Freitag mit.

Bei dem Festgenommenen soll es sich um einen 37-Jährigen handeln. Den vier Männern war am Mittwochabend die Flucht aus der geschlossenen Station des Klinikums gelungen.

Die Polizei werte derzeit die neuen Erkenntnisse aus und halte den Fahndungsdruck aufrecht, hieß es. Weitere Angaben machte die Polizei aus "ermittlungstaktischen Gründen" nicht. Die Suche nach den anderen Flüchtigen gehe mit Hochdruck weiter.

© dpa-infocom, dpa:210923-99-327756/9