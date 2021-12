Kerzen und Plüschtiere für die Opfer vor dem Einfamilienhaus in Königs Wusterhausen im Landkreis Dahme-Spreewald. Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Königs Wusterhausen (dpa) - Die Stadt König Wusterhausen sowie die Kirchengemeinde in Senzig gedenken der toten fünfköpfigen Familie.

"Am heutigen Donnerstag findet von 18.30 bis 20.00 Uhr eine Gedenkveranstaltung in Senzig statt. Diese wurde durch die Kirchengemeinde organisiert. Die Bürgermeisterin möchte gern daran teilnehmen", teilte die Stadtverwaltung am Mittag mit.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Hort und Kita, die die Kinder der Familie besucht hatten, sowie die Eltern der dort betreuten Kinder werden nach Angaben der Stadt von Psychologinnen und einer Notfall-Therapeutin begleitet. "Im Mittelpunkt steht dabei der geschulte Umgang mit traumatischen Erfahrungen und Trauer" sowie eine Stabilisierung der Menschen, die den Kindern Ansprechpartner sein wollten, hieß es. Bürgermeisterin Michaela Wiezorek (parteilos) unterstütze alle Aktivitäten, die notwendig seien, um mit den Geschehnissen umgehen zu können.

Die Familie wurde am Samstag tot in ihrem Wohnhaus im Königs Wusterhausener Ortsteil Senzig aufgefunden. Nach den derzeitigen Ermittlungen soll der Familienvater erst die drei Kinder im Alter von vier, acht und zehn Jahren und seine Frau und anschließend sich selbst mit einer Schusswaffe getötet haben.

