Ein Sattelzug ist auf der Autobahn 8 bei Stuttgart in die Baugrube einer Tunnelbaustelle gekracht. Foto: Kohls/SDMG

Stuttgart (dpa) - Ein Lastwagen ist in der Nacht zum Mittwoch in eine Baugrube bei einer Stuttgart-21-Tunnelbaustelle gekracht. Der Fahrer des Sattelzugs wurde schwer verletzt.

Der 40 Jahre alte Lkw-Fahrer war auf der Autobahn 8 bei Stuttgart in Richtung München von der Fahrbahn abgekommen, wie die Polizei mitteilte. In einer Linkskurve fuhr er geradeaus, durchbrach die Absperrung der Baustelle sowie eine Betonverschalung und geriet in die Grube. Die Autobahn musste stundenlang gesperrt werden.

Warum der Sattelschlepper von der Fahrbahn abkam, war zunächst unklar. Er verkeilte sich nach Angaben der Feuerwehr zwischen der Stützmauer und dem darunterliegenden Bauschacht. Der Fahrer wurde eingeklemmt, war aber ansprechbar. Die Rettung des Mannes habe sich äußerst schwierig gestaltet und bis zum Morgen gedauert, hieß es weiter. Ein Gutachter soll die beschädigte Mauer auf ihre Standsicherheit überprüfen.

Einsatzkräfte brachten zwei Kräne in Stellung, die das Gespann absicherten. Höhenrettungs-Spezialisten der Feuerwehr seilten sich zum Führerhaus ab, das mehrere Meter über dem Schacht hing, und befreiten den Verletzten. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Schadenshöhe war zunächst unklar.