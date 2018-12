Danach griff das Wildschwein den 74-Jährigen an, der in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Offenbar erschreckt vom Martinshorn der Polizei, rammte das Tier beim Davonlaufen eine Terrassentür. Von den Glassplittern wurde ein 18 Monate altes Kleinkind im Haus leicht verletzt. Bei der Suche nach dem Tier kam sogar ein Hubschrauber zum Einsatz. Nachdem es in einem Wald auf Artgenossen traf, verlor sich die Spur.

Im Südwesten sorgten Wildschweine zuletzt häufiger für Unruhe. Im März verirrte sich eines in ein Klinikum in Aalen und wurde von der Polizei erschossen. Kurz zuvor hatten fünf Tiere versucht, in einen Discounter im Hohenlohekreis einzudringen. Zwei Keilern in Karlsruhe war dies gelungen: Sie rasten durch einen Supermarkt und verschwanden wieder.