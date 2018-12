Aglasterhausen. Bei ihrer Fahrt auf der B 292 von Sinsheim in Richtung Mosbach ist eine 22-jährige Renault-Fahrerin kurz nach der Einmündung nach Reichartshausen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen die Leitplanke geprallt. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 6.45 Uhr, teilte die Polizei mit. Mit Hilfe von anderen Verkehrsteilnehmern konnte sich die Fahrerin über den Kofferraum aus dem Auto befreien. Sie erlitt einen Schock und wurde leicht verletzt. Mit einem Rettungswagen wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Der betroffene Streckenabschnitt war zur Unfallaufnahme und Durchführung der Bergungsarbeiten für die Dauer von etwa einer Stunde halbseitig gesperrt. (pol)