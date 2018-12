Von Marcus Deschner

Schönbrunn. Das Thema Windkraft beschäftigte einmal mehr den Ausschuss für Bau, Technik und Umwelt. In der jüngsten Sitzung nahmen die Gemeinderäte von einem Honorarangebot des Ingenieurbüros für Kommunalplanung aus Mosbach Kenntnis. Dieses hat das Angebot über die Aufstellung eines Teil-Flächennutzungsplans für die Errichtung von Rotoren mit Potenzial- und Standortbewertung auf Anfrage der Stadt Eberbach, mit der Schönbrunn eine Verwaltungsgemeinschaft bildet, vorgelegt. Es gliedert sich in mehrere Teile.

Die Leistungen umfassen die Ermittlung des Flächenpotenzials für Windräder für das gesamte knapp 11 600 Hektar große Gebiet der beiden Kommunen unter Anwendung von Ausschlusskriterien des gemeinsam festgelegten Katalogs. Auch die Abstimmung des Plankonzepts mit betroffenen Behörden, Verbänden und Nachbarkommunen gehört dazu. Zudem auch eine detaillierte Standortanalyse der ermittelten Potenzialflächen anhand von Abwägungskriterien sowie die Übernahme der Ergebnisse des Gutachtens in den Flächennutzungsplan.

Auch die Ausarbeitung der Begründung, die Betreuung des kompletten Verfahrens und die Ausarbeitung eines Abwägungsvorschlags sind Teil des Leistungsumfangs.

Schönbrunn hat 189 Hektar Vorrangflächen für Windkraft, Eberbach 524 Hektar. Derzeit wird für die Errichtung von Windkraftanlagen eine Fläche auf dem Hebarth bei Schwanheim ins Auge gefasst.

Mit rund 32 700 Euro sollen die Leistungen des Ingenieurbüros zu Buche schlagen. Davon entfallen gut 10 000 Euro auf die Gemeinde Schönbrunn. Dagegen hatte man nichts einzuwenden. Der Ausschuss will allerdings vor einer endgültigen Vergabe eine detaillierte Honoraraufstellung mit der Verteilungsregel für die zwei Kommunen vorgelegt bekommen.

Die Umnutzung eines Wohnhauses zu einem Bürogebäude in der Hauptstraße in Schönbrunn wurde vom Ausschuss ebenfalls gebilligt. Damit sind auch die Überlegungen eines Dorfentwicklungsplaners, der die Liegenschaft in einer "Grobanalyse" zum Abriss vorgeschlagen hatte, vom Tisch. Das Haus am dortigen Straßenengpass wurde in den vergangenen Jahren umfassend saniert und stand seit langem leer.

Nun hat es neue Eigentümer, die darin ein Steuerberatungsbüro einrichten wollen. Kritisch nachgefragt wurde im Gremium nach den Stellplätzen. Normalerweise müssten bei 45 Quadratmeter Bürofläche zwei nachgewiesen werden. Da aber das Gebäude bereits vor der Verpflichtung zur Anlage von Stellplätzen genehmigt wurde, räumt das Bauordnungsrecht den für die Wohnnutzung grundsätzlich erforderlichen "fiktiven" Stellplätzen einen Bestandsschutz ein. Der also gar nicht vorhandene Parkplatz darf somit auf den neuen Bedarf angerechnet werden. Trotz vier Büroarbeitsplätzen muss daher nur ein Stellplatz nachgewiesen werden.

Bauen darf ein Schönbrunner Bürger eine 20 Meter lange und 12,50 breite Lager- und Abstellhalle an der Baumgartenstraße ebenso wie ein Schwanheimer ein Einfamilienhaus. Das soll nach dem Abbruch einer Scheune in der Michelbacher Straße entstehen.

Keine Einwände hatten die Gemeinderäte zum Neubau einer Stellplatzüberdachung im Oberen Talweg in Haag. Die soll als "zimmermannsmäßige Holzkonstruktion" mit gegen die Grundstücksgrenze abfallendem Pultdach errichtet werden.