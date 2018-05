Eberbach. Erneuter fotografischer Erfolg für den 19-jährigen Fabian Held: Wie schon in den vergangenen Jahren konnte der Schüler des HSG bei der vom Deutschen Verband für Fotografie (DVF) ausgetragenen Landesfotomeisterschaft die Jury mit seinen Fotografien überzeugen. Bereits zum dritten Mal seit 2007 holte er damit den Titel des besten Jungfotografen Baden-Württembergs (aktuell in der Altersklasse 2, 17 bis 21 Jahre). Insgesamt erzielte er mit fünf seiner sechs eingereichten, auf einer USA-Reise entstandenen Fotografien eine Platzierung.

Die Höchstwertung, prämiert mit einer Medaille, erlangte er für sein Foto "MoMA", aufgenommen im Museum of Modern Arts in San Francisco. Dieses in schwarz-weiß ausgearbeitete Bild eines Dachfensters wirkt vor allem durch seine grafische Struktur und das Spiel von Licht und Schatten. Die weiteren Siegerbilder entstanden alle auf der legendären Route 66: Jeweils eine Urkunde erhielt Fabian Held für das stimmungsvolle Sonnenuntergangsbild "MOTEL" und das schräge Weitwinkelporträt eines Esels, "Don Key", Annahmen erzielte er mit "96 cubic inches" und "ROAR".