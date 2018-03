Von Claus Kaiser

Mosbach. Ängste und Befürchtungen nehmen zu wollen und die Bemühung, Sachlichkeit in eine teils von Emotionen geprägte Diskussion zu bringen, waren am Montagabend Anliegen einer öffentlichen Informationsveranstaltung zur geplanten Polizeistrukturreform der grün-roten Landesregierung. SPD-Landtagsabgeordneter Georg Nelius hieß im voll besetzten Unteren Rathaussaal auf dem Podium an seiner Seite den Präsidenten der Landespolizei Baden-Württemberg, Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann, und den Leiter Stabsstelle im Innenministerium, Polizeioberrat Thomas Berger, willkommen. Daneben begrüßte er besonders auch Landrat Dr. Achim Brötel, Bürgermeister Michael Keilbach, acht weitere Bürgermeister aus dem Kreis sowie Ex-MdL Gerd Teßmer und viele Polizeibeamte.

Zunächst skizzierte Nelius die politischen Rahmenbedingungen der Reform. "Warum setzt sich die grün-rote Landesregierung überhaupt mit diesem Thema auseinander?". Die klare Antwort von Nelius lautete: "Wegen der finanziellen Situation des Landes".

Nach dem Regierungswechsel habe man eine Deckungslücke im Etat von rund 3 Milliarden Euro vorgefunden, die durch Steuermehreinahmen nicht geschlossen werden konnte. In der mittelfristigen Finanzplanung 2011 bis 2015 stünden strukturelle Einsparnotwendigkeiten von jährlich 400 bis 500 Millionen Euro ins Haus. Ziel: der Verpflichtung nachkommen, keine neuen Schulden zu machen. Bei den Einsparungen gebe es allerdings die zwei Schonbereiche "Bildung" und "Polizei".

So sei für den letztgenannten Bereich eine Projektgruppe, die ausschließlich mit Fachleuten aus der Polizei besetzt wurde, eingesetzt worden, um ein Konzept für die zukünftige Polizeistruktur zu erarbeiten. Die einzigen politischen Ziele seien dabei gewesen: Stärkung der polizeilichen Präsenz in der Fläche, Ausstattung der Polizei mit zeitgemäßer Technik und Einführung der zweigeteilten Laufbahn bei gleichzeitiger Konsolidierung des Landeshaushalts.

Nelius unterstützt die Reform, weil er will, dass Baden-Württemberg auch in Zukunft eines der sichersten Bundesländer bleibt, weil die Polizei in der Fläche gestärkt wird und weil er die Sicherheit der Bürger auch in Zukunft haben möchte. Bisher seien nur die Eckpunkte der Reform vorgestellt worden. Wilde Spekulationen seien schon ins Kraut geschossen. Nelius erteilte jeglicher Panikmache des politischen Gegners eine Absage, es könne auch von der unterstellten Auflösung der Landgerichte und Staatsanwaltschaften sowie der Kreisverwaltungen keine Rede sein.

Ausführungen zur Reform aus polizeispezifischer Sicht machten Thomas Berger und Prof. Dr. Wolf-Dietrich Hammann. Berger ging in seiner Bestandsaufnahme auf relevante Problemfelder der Polizeistruktur ein und nannte auch "das liebe Geld" als Problem. Der Investitionsstau bei der Polizei belaufe sich auf 300 Millionen Euro. Die Polizei sei zudem überaltert, und es bräuchte 1000 Stellen mehr. Vollkommen neue Kriminalitätsfelder stellten die Polizei schon heute vor große Herausforderungen. __________________________________________

Hammann sagte, dass bei der Polizei Reformdruck herrsche wegen vieler Probleme. So stünde man bei der Polizeidichte ganz am Ende der Bundesländer. Auch sei die "kleinteilige Organisation" aus fachlicher Sicht für die Polizei inkonsequent. Hammann verteidigte das Eckpunktepapier, das eine deutliche Straffung der Aufbauorganisation vorsehe. Die vier Landespolizeidirektionen der Regierungspräsidien mit den 37 Polizeipräsidien und Polizeidirektionen sollen zu zwölf regional zuständigen Polizeipräsidien verschmolzen werden. Im Ergebnis sollen "zentrale, schlagkräftige Einheiten gestärkt werden, besonders in der Fläche." Das Unterfangen sei "eine Reform von der Polizei für die Bürger für deren höchste Sicherheit."

Die Aussprache verlief lebhaft und sachlich. Es wurde zum Beispiel gefragt, was mit den Außenstellen passiere, wie viel Personal in Richtung Ballungsräume abfließe, wie viele Vollzugsbeamte anschließend im Landkreis überhaupt noch präsent seien und wie der Kriminaldauerdienst organisiert sein soll. Am Ende stand die Erkenntnis, dass wir alle erst nach Ostern schlauer sein werden, wenn konkrete Standortentscheidungen gefällt worden sind. Thomas Berger resümierte: "Die Reform steht für sich, und wir müssen mit dem auskommen, was wir haben. Es geht um die Bürger, nicht um die Polizei."