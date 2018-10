Von Barbara Nolten-Casado

Eberbach. "Wenn ihr schön spielt, dann bekommt ihr morgen die erste Stunde frei", verspricht Oberstudiendirektor Helmut Schultz am Donnerstagabend den jüngsten Aktiven beim Frühlingskonzert des HSG in der Michaelskirche. Na, wenn das kein Anreiz ist, sich noch mehr als ohnehin geplant ins Zeug zu legen! Gut 200 Schüler aller Altersgruppen sind an diesem Abend angetreten, um den in großer Zahl herbeigeströmten Eltern, Großeltern und Geschwistern ihr musikalisches Können zu präsentieren.

"Das Hohenstaufen-Gymnasium hat ein Musikprofil", begrüßt Schulleiter Schultz die Gäste. Wobei er weniger auf die Möglichkeit anspielen will, Musik von der 5. Klasse an als Schwerpunkt-Fach und später als Hauptfach zu wählen. Nein, Schultz geht es an diesem Abend um den großen Stellenwert, den die musisch-ästhetische Erziehung am HSG einnimmt, die mit "Herz, Kopf und Hand" Ausdruck einer ganzheitlichen Bildung sein will.

Mit vier Kinderliedern aus dem "Russischen Liederkranz" steigen die Jungs und Mädels der Streicher-AG unter der Leitung des mit dem HSG kooperierenden Musikschullehrers Vladimir Rivkin ins umfangreiche Programm des Abends ein - und ernten natürlich sogleich herzlichen Applaus. Dann geht das Vororchester in Stellung. Da sind alle Instrumente willkommen - von Blockflöten, Klarinetten und Trompeten über Geigen und Celli bis hin zu Gitarren und einem leibhaftigen Akkordeon ist alles vertreten. Unter der Leitung von Liv Knecht erklingt ein Kanon, es folgt eine Volksweise aus Venezuela.

Von der Empore ist lautes Getrappel zu vernehmen: Die Sänger des Unterstufenchors machen sich auf den Weg zu ihrem Auftritt. "Schnackenucks Song" singen sie mit sichtlichem Vergnügen unter dem Dirigat von Lena Sefrin. Von Hartmut Quiring am Klavier begleitet, präsentieren sie ein blitzsauberes "Hosanna" von Charles Gounod. Oder sie gehen temperamentvoll ab beim "Noch-kurz-die-Welt-retten".

Bill Haleys "Rock around the clock" haben die "Crazy Frogs" im Gepäck. Mit Klavier, Cello, E-Gitarre und Schlagzeug gehen die Jung-Rock'n'Roller an die mitreißende Musik der 50er-Jahre heran. Und was wäre der Klassiker ohne Gesang? Für den perfekten Haley-Vocal-Sound sorgen Lara aus der 5. und Leah aus der 6. Klasse. Und weiter geht's im großen Programm: Die nächst höhere Altersstufe platziert sich vor dem Altar. Die kindliche Unbefangenheit ihrer Vorgänger weicht beim Chor der 7. und 8. Klassen einem eher zarten Herangehen an zwei Stücke aus dem Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu", bei dem sie von einem Instrumentalensemble begleitet werden.

Umbaupause. Riesengetümmel erfüllt die heiligen Hallen. Stühle werden gestellt, das Klavier wird zur Seite geschoben. Unter der Leitung von Vladimir Rivkin geben das Orchester des HSG und Mitglieder des Orchesters der Musikschule feinste Wiener Klassik zum Besten: Satz Eins einer Haydn-Sinfonie. Dann baut sich "Top Secret" vor dem Altar auf. Schüler der HSG-eigenen Bühnentechnik-AG installieren Mikros und Licht-Spots. Die Altarkerzen bilden den geheimnisvollen Kontrast zu den gelben und roten Lichteffekten. Sieben coole Jungs aus Klasse 7 schrubben, was das Zeug hält: "Nothing else matters". Und ernten jede Menge Applaus.

Von Dieter Kaiser am Klavier begleitet, verwöhnen im Anschluss die Mädels des Kammerchors der Klassen 12 und 13 ihr Publikum in "Tears in heaven" oder "Hail Holy Queen" mit gepflegter Mehrstimmigkeit. Dann kommt der finale Umbau: Die Big Band nimmt Platz - mit allem Instrumentarium, welches ein solcher Klangkörper benötigt. Satten Super-Sound lässt Jutta Gewahl ihre jungen Musiker den Instrumenten entlocken. Klassiker wie "I got you" oder "Johnny B. Goode" bringen das Gotteshaus zum Swingen. Die Begeisterung des Publikums ist riesengroß. Und bei der Zugabe, da klatschen nun alle die fetzigen Rhythmen mit.