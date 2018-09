Eberbach. (MD) Simon Schiml ist Sportler des Jahres 2011. Die Kür des Rennruderers von der Rudergesellschaft an die Spitze der Sporttreibenden in der Stadt gab Bürgermeister Bernhard Martin bei der Sportlerehrung in der Stadthalle bekannt. Platz zwei belegte Karateka Wladislaw Gumarow vom Budokai "Asahi", der vergangenes Jahr das Feld angeführt hatte. Schlittenhundesportler Christoph Diehl sicherte sich den dritten Rang.

Bei den Damen steht Skifahrerin Diana Israel von der Schwarzbach-Schule der Johannes-Diakonie Mosbach ganz oben, gefolgt von Schlittenhundesportlerin Angelika Merkel und Rennruderin Lisa Baumbusch von der RGE. Das Trio Lisa Biesenberger, Nina Johe und Karina Schneider vom Schützensportverein wurde zur Mannschaft des Jahres gewählt. 43 Vereine und Personen waren stimmberechtigt.

110 Sportler wurden von Martin sowie Sportausschussvorsitzendem Dieter Jeitner und Stellvertreterin Gisela Fleck mit 210 Plaketten und Urkunden ausgezeichnet. Davon wurden 22 Gold-, 50 Silber- und 138 Bronze-Plaketten verliehen.

Es gebe viele gute Gründe, jedes Jahr diese Ehrung durchzuführen, betonte der Bürgermeister eingangs. Denn wer Sport treibe, lerne fürs Leben. Nämlich Regeln einzuhalten, Gegner zu achten, Erfolge zu genießen und Niederlagen zu verarbeiten. Aber auch das "Gewinnen wollen" sei ein Ansporn, der die Freude und den Spaß am Sport erhalte: "Erfolgserlebnisse sind gut für die Seele", sagte Martin. Neben dem Siegeswillen stehe auch der gesundheitliche Aspekt bei sportlichen Betätigungen im Vordergrund. Er zollte den an diesem Abend geehrten Sportlern großen Respekt.

Spannend wurde es dann, als das Stadtoberhaupt das Ergebnis der Wahl für die Sportler des Jahres bekannt gab. Diana Israel trat bei den nationalen Winterspielen der Special Olympics 2011 mit insgesamt 620 behinderten Teilnehmern an. Neben einem zweiten Platz in der Disziplin Ski Alpin durfte sie im Slalom auf dem obersten Treppchen die Goldmedaille entgegennehmen. Die bereits mehrfach bei Sportlerehrungen ausgezeichnete Angelika Merkel war mit ihrem "Gespann" sowohl bei Deutschen- wie auch bei Europa- und Weltmeisterschaften wieder ganz vorn dabei. Lisa Baumbusch von der RGE erzielt im vergangenen Sportjahr herausragende Erfolge im Einer und im Doppelzweier.

Nicht minder erfolgreich war Clubkamerad Simon Schiml, der in den meisten Wettkämpfen an der Spitze lag und auch für den Mainzer und den Karlsruher Ruderverein antrat. Bei den europäischen Hochschulmeisterschaften in Moskau sicherte er sich den zweiten Platz. Schon häufig internationale Wettkampfluft "schnupperte" Karateka Wladislaw Gumarow. Und setzte sich dabei häufig an die Spitze. Christoph Diehl, der auf Rang drei bei der Sportlerwahl kam, preschte mit seinen Schlittenhunden meistens der Konkurrenz davon. Lisa Biesenberger, Nina Johe und Karina Schneider hatten ihre Zimmerstutzen richtig eingestellt und belegten bei den Deutschen Meisterschaften in München den dritten Platz.

Martin nutzte die Veranstaltung, um vom Publikum eigenhändig zwei Fotos aufzunehmen. Das erste Foto "postete" er Spitzenathlet Timo Bracht, der normalerweise bei der Veranstaltung dabei gewesen wäre, quasi als Aufmunterung vor dem Wettkampfbeginn in Australien auf eine Internetseite. Das zweite, das jubelnde Besucher der Sportlerehrung zeigt, folgte nach Brachts großem Triumph beim "Ironman Western Australia". Musikalisch umrahmt wurde die knapp zweistündige Feier von den "Friday Knights" der Musikschule Eberbach unter Leitung von Bernhard Sperrfechter.