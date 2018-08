Mosbach/Zwingenberg. (stm) Im letzten Abschnitt der aktuellen Baumaßnahmen der Deutschen Bahn AG im Neckartal werden vom 10. bis 23. Oktober Gleise zwischen Eberbach und Zwingenberg erneuert. Für diese Zeit wird ein Busersatzverkehr eingerichtet, der halbstündlich zwischen Eberbach und Neckarelz verkehrt. Jeder zweite Bus fährt bis zum Bahnhof Mosbach weiter, Ankunft ist dort jeweils zur Minute 22 an der Haltestelle "Bahnhof Bleichstraße".

Die Busse, die in Neckarelz enden, haben Anschluss an die S-Bahn nach Osterburken, die nun wieder nach dem normalen Fahrplan verkehrt, also zur Minute 48 in Neckarelz abfährt. Mit den halbstündlich von Mannheim bis Eberbach verkehrenden S-Bahnen entsteht so ein durchgehender Halbstundentakt bis Mosbach.

Ersatzverkehr bis 23. 10.

Auch in der Gegenrichtung verkehren die S-Bahnen ab Osterburken bis Neckarelz wieder nach dem üblichen Fahrplan, die Ankunft in Mosbach ist zur Minute 04, in Neckarelz zur Minute 09. In Neckarelz besteht direkter Anschluss an den Busersatzverkehr bis Eberbach, wo wiederum die S-Bahn nach Mannheim erreicht wird. Auch in dieser Fahrtrichtung gibt es eine Zwischenlage mit Bussen ab Mosbach, so dass ein Halbstundentakt entsteht. Die Busse fahren in Mosbach an der Haltestelle Bleichstraße zur Minute 35 ab, am Bahnhof Neckarelz zur Minute 45. Die Pendelzüge zwischen Mosbach (Baden) und Mosbach-Neckará †elz entfallen in dieser Zeit komplett.

Fi Info: Weitere Informationen finden Pendler auch im Internet unter www.bahn.de/bauarbeiten oder www.mosbach.de. Infoblätter liegen in der Tourist-Information Mosbach sowie in den Verwaltungsstellen aus.