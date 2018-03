Das Biomasseheizkraftwerk der AVR Energie GmbH in Sinsheim ist im Oktober 2011 in Betrieb gegangen. Inzwischen wird davon ausgegangen, dass die Anlage mindestens bis 2019 Verluste machen wird. Foto: lra

Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Tunnel in Neckargemünd, Kreisverbindungsstraße zwischen Weinheim und Laudenbach, Berufsschulen, GRN-Kliniken, neues Verwaltungsgebäude in Weinheim: "Wir haben in den vergangenen Jahren gewaltig investiert." Hans Zellner macht eine kleine Pause. "Jetzt müssen wir aber erst mal durchatmen", schiebt der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler hinterher.

Dieser eher unscheinbare Satz hat es in sich. Schließlich erteilt Zellner - da ist er sich mit seinen Kollegen von CDU, SPD, Grünen und FDP einig - weiteren Großprojekten im Rhein-Neckar-Kreis damit bis auf Weiteres eine Absage. Und das, obwohl sich die Kreisfinanzen "beruhigt haben", wie SPD-Fraktionschef Ralf Göck betont. So ergebe sich beim kommunalen Finanzausgleich für den Kreis ein Plus von elf Millionen Euro. Bei der Kreisumlage - hier zahlen die Gemeinden nach einem bestimmten Hebesatz Geld an den Kreis - kommen in 2013 satte 9,6 Millionen Euro mehr in die Kasse als im laufenden Jahr.

Schöne Aussichten, möchte man meinen. Wenn, ja wenn da nicht das leidige Thema "Schulden" wäre. Insgesamt hat der Rhein-Neckar-Kreis im Laufe der Jahre 191 Millionen Euro "Miese" angesammelt. Ein Schuldenstand, "der höher als je zuvor ist", merkt Grünen-Fraktionschef Ralf Frühwirt an. Deshalb könne man das Geld auch nicht mehr mit vollen Händen ausgeben. Und so wird es im Haushalt 2013 auch keine neuen Kredite geben. Vielmehr, sagt Claudia Felden, Fraktionsvorsitzende der FDP, werde man der Tilgung Vorrang einräumen.

Ein besonderer Dorn im Auge ist der Liberalen in diesem Zusammenhang die AVR Energie GmbH, eine hundertprozentige Tochter der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR). Denn in den Büchern der Energiesparte haben sich die "roten Zahlen" eingenistet. "Wir befürchten hier ein Fass ohne Boden", spricht Felden Klartext. Als "bösen Buben" sprich "Schuldenmacher" hat die Liberale das Biomasseheizkraftwerk der AVR Energie GmbH in Sinsheim ausgemacht, das seit Oktober 2011 in Betrieb und stark defizitär ist.

"Da gab es schon Geburtsfehler", legt Felden den Finger in die Wunde. Man könne eben solch ein Kraftwerk nicht etliche Kilometer vom ersten Kunden entfernt in die Landschaft stellen. "Es war klar, dass es hier bis 2015 Defizite geben wird", erläutert Bruno Sauerzapf, Vorsitzender der CDU-Fraktion. Jetzt hat man allerdings eine neue Rechnung aufmachen müssen und das Ende des defizitären Bereichs auf 2019 "verschoben". Man stehe aber weiterhin zu der Entscheidung für das Kraftwerk, betont Sauerzapf.

Das Kraftwerk sei der richtige Weg gewesen, springt Hans Zellner seinem Kollegen bei. Allerdings sei man wohl viel zu optimistisch an die Sache herangegangen. "Knackpunkt sind die fehlenden Großabnehmer", macht Ralf Göck deutlich. Es seien aber Angebote abgegeben worden, "nun hoffen wir, dass es besser wird".

Leise Kritik gibt es derweil an der Stadt Sinsheim, die als Abnehmer von Fernwärme aus dem Biomasseheizkraftwerk gelinde gesagt "noch nicht groß aufgefallen" sei. "Hier erwarte ich ein Signal, dass die Stadt hinter dem Biomasseheizkraftwerk steht", zieht Zellner sein persönliches Fazit.