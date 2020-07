Mit solchen speziellen 'Vibroseis-Fahrzeugen' wird nach Öl gesucht. Die Lastwagen sind mit schweren Platten ausgestattet, die alle 40 Meter mit Wucht auf den Boden geschlagen werden. So entstehen Schwingungen, die von in der Erde steckenden Geophonen (Erdmikrofone) registriert werden. Foto: Deutsche Rohstoff AG/dpa

Von Stefan Zeeh

Weinheim. "Wenn wir gehen, sollen die Leute sagen, die waren anständig", machte Michael Suana von der Firma Rhein Petroleum, die in den kommenden Wochen mit seismischen Untersuchungen für die Suche nach Erdöllagerstätten im Gebiet rund um Weinheim beginnen wird, jetzt bei einer Vorab-Informationsveranstaltung deutlich. Das scheint auch in den Gegenden, wo das Unternehmen mit Sitz in Heidelberg bisher seismische Messungen im Oberrheingraben vorgenommen hat, der Fall zu sein. "Wir haben uns bei den Kommunen erkundigt, wo Rhein Petroleum bisher aktiv war. Es gab dort keine Schäden durch Messungen und keine Klagen durch die Bürger", konnte Weinheims Erster Bürgermeister Torsten Fetzner berichten.

Derzeit bietet die 2007 gegründete Rhein Petroleum in und um Weinheim diverse Informationsveranstaltungen zu den bevorstehenden Aktivitäten um die Erdölexploration im Oberrheingraben an. In Vierheim wurde außerdem ein eigenes Informationszentrum eingerichtet. Das ist angesichts der Rechtslage wohl auch notwendig. "Wir haben das Recht, Privatwege oder landwirtschaftliche Flächen für die Messungen zu benutzen, aber nur in Abstimmung mit dem Eigentümer", erklärte der Technische Geschäftsführer von Rhein Petroleum, Michael Suana. Deshalb werden in den kommenden Tagen Mitarbeiter der Firma "GEO-Service" die betroffenen Grundstückseigentümer diesbezüglich ansprechen. Sollte ein Eigentümer nicht mit dem Betreten seines Geländes einverstanden sein, werde Rhein Petroleum jedoch nicht auf seinem Recht dazu bestehen. "Wir werden einen Ausweg suchen", betonte Michael Suana. Schließlich wolle man auch in Zukunft mit den Bürgern der Region gut auskommen. Zudem ist die Firma für alle von ihr verursachten Schäden direkt haftbar. Bisher seien bei den Messungen aber keine größeren Schäden entstanden, hieß es.

Für die seismischen Messungen ist es notwendig sogenannte Geophone auszulegen, die über teils Kilometer lange Kabel entlang von Ost-West verlaufenden Trassen miteinander verbunden sind. Diese Geophone sind in der Lage, die von den Gesteinsschichten im tiefen Untergrund reflektierten Schallwellen aufzunehmen, die über drei sogenannte "Vibroseis-Fahrzeuge" in den Untergrund gesandt werden. Die Anregung des Untergrundes erfolgt dabei über eine von den Vibroseis-Fahrzeugen auf den Boden abgesenkte Bodenplatte, die in Schwingung versetzt wird.

Die Anregung des Untergrundes wird an zahlreichen Stellen im Untersuchungsgebiet zwischen Hemsbach und Heddesheim beziehungsweise Weinheim und Vierheim vorgenommen - und dies sogar auch in der Weinheimer Altstadt. "In unmittelbarer Nähe zum Alten Rathaus befinden sich zehn Messpunkte", erläuterte Michael Suana. Sorgen um die Bausubstanz müssten die Bewohner dabei allerdings nicht haben. So wird die Vibrationsstärke der Bodenplatte innerhalb bebauter Gebiete zurückgenommen. Die Schwingungsstärke der angrenzenden Gebäude wird zudem von einem Mitarbeiter der Messfirma Geofizyka Torun ständig überwacht, damit sie den vorgeschriebenen Wert nicht übersteigt.

Viele Bürger machen sich offenbar Sorgen über die Folgen einer zukünftigen Erdölförderung in der Region, wie bei der Informationsveranstaltung zu hören war. Das Grundwasser etwa könne doch durch gefördertes Erdöl verschmutzt werden, war zu hören. Hierzu verdeutlichte Michael Suana, dass im Bereich des Grundwasserträgers eine spezielle Verrohrung eingebaut wird, die eine Kontaminierung des Wassers verhindere. Auch bezüglich der Fördertechnik konnte er die Bürger beruhigen. "Wir machen eine konventionelle Erdölförderung", erklärte Suana. Methoden wie "Fracking", bei dem durch das Einpressen von Flüssigkeiten Risse im Untergrund erzeugt werden, kämen nicht zum Einsatz.

Info: Das Informationszentrum der Firma Rhein Petroleum in Viernheim, Alfred-Nobel-Straße 14, ist wochentags von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Hotline 0160/2310164 oder 0171/3613751.