Heidelberg. Mehrere Mitglieder des Motorradclubs «Black Jackets» müssen sich ab Mittwoch wegen Drogenhandels vor dem Landgericht Heidelberg verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft den acht Angeklagten - nicht alle sind Mitgliedern der «Black Jackets» - vor, im Raum Mannheim/Ludwigshafen «schwunghaften» Handel mit Kokain, Amphetaminen und Marihuana betrieben zu haben. Einigen Angeklagten wird zudem illegaler Waffenbesitz sowie der Einbruch in einer Gaststätte in Ludwigshafen zur Last gelegt. Für den Prozess sind insgesamt acht Verhandlungstage angesetzt. (dpa/lsw)