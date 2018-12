Ludwigshafen. Bei einem Wohnungsbrand in Ludwigshafen haben am Sonntag neun Menschen Rauchgasvergiftungen erlitten. Auslöser waren vermutlich Feuerwerkskörper, der Brand ging nach Angaben der Feuerwehr vom Balkon aus. In einem anderen Fall wurden mehrere Personen aus einem verschlossenen Aufzug befreit. Die Feuerwehr in Ludwigshafen wurde in den ersten vier Stunden des neuen Jahres zu 16 Einsätzen gerufen. (dpa/lrs)