Neckarsteinach. Schwer verletzt wurde am Samstagnachmittag ein siebenjähriger Junge bei einem Unfall auf der B 37/Hirschhorner Straße in Neckarsteinach. Auf Höhe einer Tankstelle am Ortsausgang in Richtung Hirschhorn überquerte das Kind gegen 16.20 Uhr die Straße und wurde von einem Auto eines 45-Jährigen erfasst. Der Junge wurde nach Polizeiangaben mit schweren aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Zur Ermittlung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger eingeschaltet. Die B 37 musste bis in den Abend voll gesperrt bleiben. (pol/rnz)